https://1prime.ru/20250516/tsb-857656675.html
ЦБ снизил критерии для получения статуса квалифицированного инвестора
ЦБ снизил критерии для получения статуса квалифицированного инвестора - 16.05.2025, ПРАЙМ
ЦБ снизил критерии для получения статуса квалифицированного инвестора
Критерий среднего размера годового дохода для получение статуса квалифицированного инвестора снижен с 20 до 12 миллионов рублей, рассказал журналистам... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T17:00+0300
2025-05-16T17:00+0300
2025-05-16T17:00+0300
банк россии
финансы
москва
михаил мамута
науфор
https://cdnn.1prime.ru/img/83641/96/836419680_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0922686d5a7f16431e06c9d8f9600d7b.jpg
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Критерий среднего размера годового дохода для получение статуса квалифицированного инвестора снижен с 20 до 12 миллионов рублей, рассказал журналистам руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута. "Да, мы снизили его до 12 миллионов, и в том нормативном акте, который сегодня был одобрен советом директоров для направления в Минюст, ровно эта цифра", - сказал он в кулуарах конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок". ЦБ РФ в марте представил новые критерии, при которых инвестор сможет получить статус квалифицированного. В качестве самостоятельного критерия был предложен средний доход за последние два года, который должен быть не менее 20 миллионов рублей в год. При этом деньги, полученные от продажи недвижимости, предлагалось не учитывать. Совет директоров Банка России в пятницу одобрил новые критерии для получения статуса квалифицированного инвестора, ранее в ходе выступления на конференции сообщил Мамута. Вместе с тем ЦБ РФ не видит возможности для снижения имущественного критерия, продолжил он. "Думаю, что нет. Мы обсуждали это много раз. И самое главное, что в этом нет смысла. Потому что появление новых критериев, а также их сочетание не сокращает, а расширяет возможности признания инвестора квалифицированным", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
https://1prime.ru/20250516/tsb-857655091.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83641/96/836419680_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_3806d5097693cdc32cce3f8c5c63ded9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, москва, михаил мамута, науфор
Банк России, Финансы, МОСКВА, Михаил Мамута, НАУФОР
ЦБ снизил критерии для получения статуса квалифицированного инвестора
ЦБ снизил критерии для получения статуса квалифицированного инвестора до 12 млн руб
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Критерий среднего размера годового дохода для получение статуса квалифицированного инвестора снижен с 20 до 12 миллионов рублей, рассказал журналистам руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута.
"Да, мы снизили его до 12 миллионов, и в том нормативном акте, который сегодня был одобрен советом директоров для направления в Минюст, ровно эта цифра", - сказал он в кулуарах конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок".
ЦБ РФ в марте представил новые критерии, при которых инвестор сможет получить статус квалифицированного. В качестве самостоятельного критерия был предложен средний доход за последние два года, который должен быть не менее 20 миллионов рублей в год. При этом деньги, полученные от продажи недвижимости, предлагалось не учитывать.
Совет директоров Банка России в пятницу одобрил новые критерии для получения статуса квалифицированного инвестора, ранее в ходе выступления на конференции сообщил Мамута.
Вместе с тем ЦБ РФ не видит возможности для снижения имущественного критерия, продолжил он. "Думаю, что нет. Мы обсуждали это много раз. И самое главное, что в этом нет смысла. Потому что появление новых критериев, а также их сочетание не сокращает, а расширяет возможности признания инвестора квалифицированным", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
В ЦБ рассказали о работе по разблокировке активов российских инвесторов