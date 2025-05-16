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ЦБ снизил критерии для получения статуса квалифицированного инвестора

ЦБ снизил критерии для получения статуса квалифицированного инвестора - 16.05.2025, ПРАЙМ

ЦБ снизил критерии для получения статуса квалифицированного инвестора

Критерий среднего размера годового дохода для получение статуса квалифицированного инвестора снижен с 20 до 12 миллионов рублей, рассказал журналистам... | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T17:00+0300

2025-05-16T17:00+0300

2025-05-16T17:00+0300

банк россии

финансы

москва

михаил мамута

науфор

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Критерий среднего размера годового дохода для получение статуса квалифицированного инвестора снижен с 20 до 12 миллионов рублей, рассказал журналистам руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута. "Да, мы снизили его до 12 миллионов, и в том нормативном акте, который сегодня был одобрен советом директоров для направления в Минюст, ровно эта цифра", - сказал он в кулуарах конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок". ЦБ РФ в марте представил новые критерии, при которых инвестор сможет получить статус квалифицированного. В качестве самостоятельного критерия был предложен средний доход за последние два года, который должен быть не менее 20 миллионов рублей в год. При этом деньги, полученные от продажи недвижимости, предлагалось не учитывать. Совет директоров Банка России в пятницу одобрил новые критерии для получения статуса квалифицированного инвестора, ранее в ходе выступления на конференции сообщил Мамута. Вместе с тем ЦБ РФ не видит возможности для снижения имущественного критерия, продолжил он. "Думаю, что нет. Мы обсуждали это много раз. И самое главное, что в этом нет смысла. Потому что появление новых критериев, а также их сочетание не сокращает, а расширяет возможности признания инвестора квалифицированным", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

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