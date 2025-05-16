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Аналитик: цены на золото могут продолжить падение

Аналитик: цены на золото могут продолжить падение - 16.05.2025, ПРАЙМ

Аналитик: цены на золото могут продолжить падение

Мировые цены на золото могут продолжить падение и достигнуть значений в 2950 долларов за унцию, однако дальнейшего снижения пока не ожидается, такое мнение РИА... | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T06:15+0300

2025-05-16T06:15+0300

2025-05-16T06:15+0300

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пекин

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фг "финам"

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на золото могут продолжить падение и достигнуть значений в 2950 долларов за унцию, однако дальнейшего снижения пока не ожидается, такое мнение РИА Новости выразил аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин. Ранее на этой неделе, в среду днем, стоимость драгметалла опускалась ниже 3200 долларов за тройскую унцию впервые с 11 апреля. "Целью дальнейшего снижения котировок золота может стать район 2950 долларов за унцию. В случае реализации этого сценария, в течение ближайших недель локальная перекупленность по золоту будет снята. Вероятно, после этого на рынке вновь станут проявлять активность покупатели, которые удержат золото от дальнейшего падения цен", - такой прогноз дал Потавин. По его словам, на этой неделе на мировых биржах преобладает аппетит к покупке рискованных активов после достижения договоренности между Вашингтоном и Пекином о временном снижении торговых пошлин, поэтому золото как защитный актив несет значительные потери – около 4,5% за три сессии. Потавин отметил, что на рынок драгметаллов негативно влияет назревшая техническая коррекция после перегретых цен на желтый металл, показанных в начале апреля. "Цена на золото росла продолжительное время и существенно отклонилась от своих средних значений", - уточнил эксперт. Кроме того, на снижение его стоимости влияют торговое перемирие США-Китай и постепенная нормализация тарифов с другими крупными державами, что снижает вероятность прихода рецессии в мировую экономику, и определенная геополитическая деэскалация на Ближнем Востоке, где вновь зазвучала риторика в пользу возможной ядерной сделки США-Иран, добавил аналитик.

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