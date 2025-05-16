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Глава МИД Турции выступит перед началом переговоров России и Украины

Глава МИД Турции выступит перед началом переговоров России и Украины - 16.05.2025, ПРАЙМ

Глава МИД Турции выступит перед началом переговоров России и Украины

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступит с речью перед началом переговоров России и Украины, сообщил РИА Новости источник в турецком... | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T09:57+0300

2025-05-16T09:57+0300

2025-05-16T09:57+0300

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СТАМБУЛ, 16 мая - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступит с речью перед началом переговоров России и Украины, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве. Российская делегация будет ждать украинскую в Стамбуле с 10.00 мск, подтвердил РИА Новости ранее источник, знакомый с ходом переговоров. Трехсторонняя встреча между делегациями РФ, Украины и Турции планируется в 12.30 мск в пятницу в Стамбуле, ей будет предшествовать встреча делегаций Турции, США и Украины в 10.45 мск, сообщил ранее РИА Новости источник в МИД Турции. "Ожидается выступление министра иностранных дел Турции Хакана Фидана перед началом переговоров делегаций РФ и Украины, оно будет транслироваться в прямом эфире", - сообщил источник. В четверг вечером Фидан провел встречу с российской делегацией. Прямые переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле в пятницу не исключены, заявил официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели. Окончательного решения по возможности проведения четырехсторонней встречи министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с российской, украинской и американскими делегациями по урегулированию украинского кризиса в пятницу в Стамбуле пока нет, сообщил ранее РИА Новости официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели. Ранее турецкое госагентство Anadolu со ссылкой на источник в МИД Турции, что в пятницу в Стамбуле будут глава МИД Турции Хакан Фидан, делегация США во главе с Марко Рубио, делегация РФ во главе с Владимиром Мединским и делегация Украины во главе с Рустемом Умеровым.

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россия, мировая экономика, рф, стамбул, украина, мединский, владимир путин, марко рубио