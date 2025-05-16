https://1prime.ru/20250516/ukraina-857630745.html

В Раде заявили, что народ из-за недоверия к власти начнет бить депутатов

В Раде заявили, что народ из-за недоверия к власти начнет бить депутатов - 16.05.2025, ПРАЙМ

В Раде заявили, что народ из-за недоверия к власти начнет бить депутатов

Жители Украины из-за недоверия к власти скоро начнут бить депутатов Рады и представителей офиса Владимира Зеленского, такое мнение выразил бывший спикер Рады,... | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T10:15+0300

2025-05-16T10:15+0300

2025-05-16T10:15+0300

политика

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МОСКВА, 16 мая – ПРАЙМ. Жители Украины из-за недоверия к власти скоро начнут бить депутатов Рады и представителей офиса Владимира Зеленского, такое мнение выразил бывший спикер Рады, украинский парламентарий Дмитрий Разумков. "Парламент работает так, что мне просто стыдно… Если бы так работали люди на фронте, заводе, учителя, мы бы уже померли как страна. Просто со стыда бы люди померли, под землю провалились. За коллег мне просто стыдно. Не удивляюсь, почему уровень доверия к парламенту с дельтой минус 62%. То есть, если взять тех, кто доверяет и тех, кто не доверяет и отнять одних от других, то будет чистый показатель минус 62%", - сказал Разумков в эфире украинского YouTube-канала Politeka Online. Он добавил, что депутатам не помешало бы устыдиться и выйти на улицу, чтобы пообщаться с согражданами. Разумков привел в пример недавний разговора с жителем Украины. "Буквально два дня назад я стоял со своим коллегой недалеко от своего дома, люди проходят, идет человек и говорит: "Вы бы им там лицо уже били бы (за то), как они там работают. К этому уже надо переходить". И это плохо, скоро люди этим и займутся, они придут бить лицо власти, бить лицо парламенту", - сказал он. "Я бы не расслаблялся и не улыбался на месте офиса (Зеленского – ред.), и за это надо будет отвечать. И блокпосты, которые стоят (на подступах) к правительственному кварталу, их не спасут - людей очень раздражает, что происходит… Весь правительственный квартал огражден колючей проволокой, созданы блокпосты, стоят БТРы", - подчеркнул депутат. Согласно результатам опроса, проведенного украинским Центром Разумкова с 28 февраля по 6 марта, чиновникам госаппарата Украины полностью или частично не доверяют 79,2% сограждан, доверяют – 13,3%, 7,5% респондентов затруднились ответить на вопрос. Правительству не доверяют 70,7% граждан страны, доверяют – 22,5%. Верховной раде не доверяют 76,7% жителей Украины, доверяют – 17,8%, затруднились ответить - 5,5% респондентов.

https://1prime.ru/20250513/rada-857520809.html

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общество , украина, владимир зеленский, рада