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Ульянов похвалил ответ Трампа на вопрос о российской делегации в Стамбуле
Ульянов похвалил ответ Трампа на вопрос о российской делегации в Стамбуле - 16.05.2025, ПРАЙМ
Ульянов похвалил ответ Трампа на вопрос о российской делегации в Стамбуле
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов похвалил ответ президента США Дональда Трампа журналисту Би-би-си на вопрос о делегации РФ,... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T03:36+0300
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2025-05-16T03:36+0300
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов похвалил ответ президента США Дональда Трампа журналисту Би-би-си на вопрос о делегации РФ, представленной в Стамбуле, назвав также сотрудника британской вещательной корпорации "не очень подготовленным провокатором".
Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
"Би-би-си спросили президента США Дональда Трампа, разочарован ли он уровнем российской делегации в Стамбуле. Дональд Трамп ответил: "Я не разочарован. Откуда Вы? Почему я должен быть разочарован?". Хороший ответ маленькому и не очень подготовленному провокатору из Би-би-си", - написал Ульянов в своем Telegram-канале.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Мединский в Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.
Вечером в четверг Мединский заявил, что Россия будет ожидать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу в Стамбуле, в пятницу с 10 утра. По его словам, российская сторона готова к работе.
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Ульянов похвалил ответ Трампа на вопрос о российской делегации в Стамбуле
Постпред Ульянов назвал журналиста Би-би-си не очень подготовленным провокатором
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов похвалил ответ президента США Дональда Трампа журналисту Би-би-си на вопрос о делегации РФ, представленной в Стамбуле, назвав также сотрудника британской вещательной корпорации "не очень подготовленным провокатором".
Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
"Би-би-си спросили президента США Дональда Трампа, разочарован ли он уровнем российской делегации в Стамбуле. Дональд Трамп ответил: "Я не разочарован. Откуда Вы? Почему я должен быть разочарован?". Хороший ответ маленькому и не очень подготовленному провокатору из Би-би-си", - написал Ульянов в своем Telegram-канале.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Мединский в Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.
Вечером в четверг Мединский заявил, что Россия будет ожидать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу в Стамбуле, в пятницу с 10 утра. По его словам, российская сторона готова к работе.