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Украина вновь выдвинула России условие о перемирии

Украина вновь выдвинула России условие о перемирии - 16.05.2025, ПРАЙМ

Украина вновь выдвинула России условие о перемирии

Глава минобороны Украины Рустем Умеров перед началом переговоров с Россией в Стамбуле снова выдвинул старое условие о перемирии. | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T13:35+0300

2025-05-16T13:35+0300

2025-05-16T13:36+0300

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МОСКВА, 16 мая – ПРАЙМ. Глава минобороны Украины Рустем Умеров перед началом переговоров с Россией в Стамбуле снова выдвинул старое условие о перемирии. "Мир возможен только при условии, что Россия проявит готовность к конкретным действиям, среди которых — полное прекращение огня на не менее 30 дней", - приводит слова Умерова пресс-служба минобороны Украины в своем Telegram-канале. Среди других условий он назвал обмен военнопленными по формуле "всех на всех". Участник движения "Другая Украина", бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что украинская делегация в Стамбуле преследует только одну цель – установление длительного прекращения огня. Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявлял, что Россия не готова обсуждать с Киевом 30-дневное перемирие без выработки единой стратегии урегулирования конфликта на Украине. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе. В пятницу первой состоялась встреча США, Украины и Турции. Ожидается встреча представителей России, Украины и Турции.

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общество , украина, стамбул, владимир путин, дмитрий песков