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ВТБ начал прием заявок на автокредиты по программе "Семейный автомобиль"
ВТБ начал прием заявок на автокредиты по программе "Семейный автомобиль" - 16.05.2025, ПРАЙМ
ВТБ начал прием заявок на автокредиты по программе "Семейный автомобиль"
ВТБ с 16 мая приступил к приему заявок на выдачу автокредитов по новым условиям государственной программы "Семейный автомобиль", сообщает банк. | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T10:02+0300
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. ВТБ с 16 мая приступил к приему заявок на выдачу автокредитов по новым условиям государственной программы "Семейный автомобиль", сообщает банк. "ВТБ приступил к приему заявок по новым условиям государственной программы "Семейный автомобиль". С 16 мая во всех регионах страны многодетные заемщики могут купить новую легковую машину с дисконтом 10% от стоимости. Раньше льготные условия действовали для клиентов с одним и более детьми только в Дальневосточном федеральном округе", - говорится в сообщении. Клиенты могут подать заявку на автокредит с господдержкой в салонах-партнерах ВТБ. Максимальный срок договора может достигать 8 лет. Под действие программы попадают авто с двигателем внутреннего сгорания, стоимостью до 2 миллионов рублей. В ближайшее время оформить в банке обращения на новые льготы смогут ветераны боевых действий СВО, также отмечается в сообщении. "Сегодня, когда кредиты стали менее доступны, а цены на автомобили выросли, льготная программа – это реальная возможность для семей с детьми и других нуждающихся в поддержке клиентов купить машину на выгодных условиях. По нашим оценкам, расширение господдержки увеличит выдачи по ней примерно на 10%", - прокомментировал начальник управления "Автокредитование" ВТБ Алексей Бочарников, его слова приводятся в сообщении. Он добавил, что в условиях высокой ключевой ставки основной спрос россиян, рассматривающих покупку авто, концентрируется именно на рынке новых транспортных средств. Например, в структуре выдач ВТБ доля сделок с новыми машинами сейчас составляет порядка 60%. "Значительное число договоров при покупке новых транспортных средств клиенты заключают на условиях господдержки. В ВТБ, например, доля сделок по госпрограмме выросла по сравнению с прошлым годом почти втрое", - сообщили в банке.
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бизнес, банки, россия, москва, втб
Экономика, Бизнес, Банки, РОССИЯ, МОСКВА, ВТБ
ВТБ начал прием заявок на автокредиты по программе "Семейный автомобиль"
ВТБ начал прием заявок на выдачу автокредитов по программе "Семейный автомобиль"
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. ВТБ с 16 мая приступил к приему заявок на выдачу автокредитов по новым условиям государственной программы "Семейный автомобиль", сообщает банк.
"ВТБ приступил к приему заявок по новым условиям государственной программы "Семейный автомобиль". С 16 мая во всех регионах страны многодетные заемщики могут купить новую легковую машину с дисконтом 10% от стоимости. Раньше льготные условия действовали для клиентов с одним и более детьми только в Дальневосточном федеральном округе", - говорится в сообщении.
Клиенты могут подать заявку на автокредит с господдержкой в салонах-партнерах ВТБ. Максимальный срок договора может достигать 8 лет. Под действие программы попадают авто с двигателем внутреннего сгорания, стоимостью до 2 миллионов рублей.
В ближайшее время оформить в банке обращения на новые льготы смогут ветераны боевых действий СВО, также отмечается в сообщении.
"Сегодня, когда кредиты стали менее доступны, а цены на автомобили выросли, льготная программа – это реальная возможность для семей с детьми и других нуждающихся в поддержке клиентов купить машину на выгодных условиях. По нашим оценкам, расширение господдержки увеличит выдачи по ней примерно на 10%", - прокомментировал начальник управления "Автокредитование" ВТБ Алексей Бочарников, его слова приводятся в сообщении.
Он добавил, что в условиях высокой ключевой ставки основной спрос россиян, рассматривающих покупку авто, концентрируется именно на рынке новых транспортных средств. Например, в структуре выдач ВТБ доля сделок с новыми машинами сейчас составляет порядка 60%.
"Значительное число договоров при покупке новых транспортных средств клиенты заключают на условиях господдержки. В ВТБ, например, доля сделок по госпрограмме выросла по сравнению с прошлым годом почти втрое", - сообщили в банке.
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