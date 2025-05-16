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ВТБ начал прием заявок на автокредиты по программе "Семейный автомобиль" - 16.05.2025, ПРАЙМ
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ВТБ начал прием заявок на автокредиты по программе "Семейный автомобиль"
ВТБ начал прием заявок на автокредиты по программе "Семейный автомобиль" - 16.05.2025, ПРАЙМ
ВТБ начал прием заявок на автокредиты по программе "Семейный автомобиль"
ВТБ с 16 мая приступил к приему заявок на выдачу автокредитов по новым условиям государственной программы "Семейный автомобиль", сообщает банк. | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T10:02+0300
2025-05-16T10:02+0300
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. ВТБ с 16 мая приступил к приему заявок на выдачу автокредитов по новым условиям государственной программы "Семейный автомобиль", сообщает банк. "ВТБ приступил к приему заявок по новым условиям государственной программы "Семейный автомобиль". С 16 мая во всех регионах страны многодетные заемщики могут купить новую легковую машину с дисконтом 10% от стоимости. Раньше льготные условия действовали для клиентов с одним и более детьми только в Дальневосточном федеральном округе", - говорится в сообщении. Клиенты могут подать заявку на автокредит с господдержкой в салонах-партнерах ВТБ. Максимальный срок договора может достигать 8 лет. Под действие программы попадают авто с двигателем внутреннего сгорания, стоимостью до 2 миллионов рублей. В ближайшее время оформить в банке обращения на новые льготы смогут ветераны боевых действий СВО, также отмечается в сообщении. "Сегодня, когда кредиты стали менее доступны, а цены на автомобили выросли, льготная программа – это реальная возможность для семей с детьми и других нуждающихся в поддержке клиентов купить машину на выгодных условиях. По нашим оценкам, расширение господдержки увеличит выдачи по ней примерно на 10%", - прокомментировал начальник управления "Автокредитование" ВТБ Алексей Бочарников, его слова приводятся в сообщении. Он добавил, что в условиях высокой ключевой ставки основной спрос россиян, рассматривающих покупку авто, концентрируется именно на рынке новых транспортных средств. Например, в структуре выдач ВТБ доля сделок с новыми машинами сейчас составляет порядка 60%. "Значительное число договоров при покупке новых транспортных средств клиенты заключают на условиях господдержки. В ВТБ, например, доля сделок по госпрограмме выросла по сравнению с прошлым годом почти втрое", - сообщили в банке.
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бизнес, банки, россия, москва, втб
Экономика, Бизнес, Банки, РОССИЯ, МОСКВА, ВТБ
10:02 16.05.2025
 
ВТБ начал прием заявок на автокредиты по программе "Семейный автомобиль"

ВТБ начал прием заявок на выдачу автокредитов по программе "Семейный автомобиль"

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтенд "ВТБ" на Петербургском международном экономическом форуме
Стенд ВТБ на Петербургском международном экономическом форуме - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. ВТБ с 16 мая приступил к приему заявок на выдачу автокредитов по новым условиям государственной программы "Семейный автомобиль", сообщает банк.
"ВТБ приступил к приему заявок по новым условиям государственной программы "Семейный автомобиль". С 16 мая во всех регионах страны многодетные заемщики могут купить новую легковую машину с дисконтом 10% от стоимости. Раньше льготные условия действовали для клиентов с одним и более детьми только в Дальневосточном федеральном округе", - говорится в сообщении.
Клиенты могут подать заявку на автокредит с господдержкой в салонах-партнерах ВТБ. Максимальный срок договора может достигать 8 лет. Под действие программы попадают авто с двигателем внутреннего сгорания, стоимостью до 2 миллионов рублей.
В ближайшее время оформить в банке обращения на новые льготы смогут ветераны боевых действий СВО, также отмечается в сообщении.
"Сегодня, когда кредиты стали менее доступны, а цены на автомобили выросли, льготная программа – это реальная возможность для семей с детьми и других нуждающихся в поддержке клиентов купить машину на выгодных условиях. По нашим оценкам, расширение господдержки увеличит выдачи по ней примерно на 10%", - прокомментировал начальник управления "Автокредитование" ВТБ Алексей Бочарников, его слова приводятся в сообщении.
Он добавил, что в условиях высокой ключевой ставки основной спрос россиян, рассматривающих покупку авто, концентрируется именно на рынке новых транспортных средств. Например, в структуре выдач ВТБ доля сделок с новыми машинами сейчас составляет порядка 60%.
"Значительное число договоров при покупке новых транспортных средств клиенты заключают на условиях господдержки. В ВТБ, например, доля сделок по госпрограмме выросла по сравнению с прошлым годом почти втрое", - сообщили в банке.
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