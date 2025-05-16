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Вучич ожидает нападок от участников саммита ЕПС из-за поездки в Москву
Вучич ожидает нападок от участников саммита ЕПС из-за поездки в Москву - 16.05.2025, ПРАЙМ
Вучич ожидает нападок от участников саммита ЕПС из-за поездки в Москву
Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что ожидает нападки со стороны участников саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Тиране за его поездку... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T14:59+0300
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2025-05-16T14:59+0300
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БЕЛГРАД, 16 мая – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что ожидает нападки со стороны участников саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Тиране за его поездку в Москву 9 мая, приуроченную к празднованию 80-летия победы над фашизмом. В пятницу сербский лидер находится в Албании, где принимает участие в саммите ЕПС."Нам будет нелегко из-за поездки в Москву, сейчас ожидаю недвусмысленные нападки. Попытаюсь взять все на себя, чтобы Сербия не платила никакую цену за это", - сказал Вучич журналистам. Он также подчеркнул сложность ситуации, но выразил уверенность в возможности достижения значительного прогресса в продвижении по европейскому пути до конца года. Трансляция велась на сайте мероприятия.8 мая Вучич заявил, что надеется на саммите ЕПС 16 мая в Албании ответить европейским лидерам на их критику касательно его визита в Москву.Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас, предостерегла как страны-кандидаты, так и действующие члены ЕС от поездок в Москву. В ответ на это Вучич сообщил, что пообещал президенту России Владимиру Путину присутствовать на праздновании Дня Победы, однако уточнил, что поедет без представителей правительства и армии Сербии, чтобы они избежали возможных санкций.
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Политика, РОССИЯ, Общество , СЕРБИЯ, АЛБАНИЯ, Александр Вучич, Кая Каллас, Владимир Путин, ЕС
Вучич ожидает нападок от участников саммита ЕПС из-за поездки в Москву
Президент Сербии Вучич ожидает нападок от участников саммита ЕПС из-за поездки в Москву
БЕЛГРАД, 16 мая – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что ожидает нападки со стороны участников саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Тиране за его поездку в Москву 9 мая, приуроченную к празднованию 80-летия победы над фашизмом.
В пятницу сербский лидер находится в Албании, где принимает участие в саммите ЕПС.
"Нам будет нелегко из-за поездки в Москву, сейчас ожидаю недвусмысленные нападки. Попытаюсь взять все на себя, чтобы Сербия не платила никакую цену за это", - сказал Вучич журналистам.
Он также подчеркнул сложность ситуации, но выразил уверенность в возможности достижения значительного прогресса в продвижении по европейскому пути до конца года. Трансляция велась на сайте мероприятия.
8 мая Вучич заявил, что надеется на саммите ЕПС 16 мая в Албании ответить европейским лидерам на их критику касательно его визита в Москву.
Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас, предостерегла как страны-кандидаты, так и действующие члены ЕС от поездок в Москву. В ответ на это Вучич сообщил, что пообещал президенту России Владимиру Путину присутствовать на праздновании Дня Победы, однако уточнил, что поедет без представителей правительства и армии Сербии, чтобы они избежали возможных санкций.
Вучич рассказал об обсуждении с Путиным работы NIS