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Вучич ожидает нападок от участников саммита ЕПС из-за поездки в Москву

Вучич ожидает нападок от участников саммита ЕПС из-за поездки в Москву - 16.05.2025, ПРАЙМ

Вучич ожидает нападок от участников саммита ЕПС из-за поездки в Москву

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что ожидает нападки со стороны участников саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Тиране за его поездку... | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T14:59+0300

2025-05-16T14:59+0300

2025-05-16T14:59+0300

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БЕЛГРАД, 16 мая – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что ожидает нападки со стороны участников саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Тиране за его поездку в Москву 9 мая, приуроченную к празднованию 80-летия победы над фашизмом. В пятницу сербский лидер находится в Албании, где принимает участие в саммите ЕПС."Нам будет нелегко из-за поездки в Москву, сейчас ожидаю недвусмысленные нападки. Попытаюсь взять все на себя, чтобы Сербия не платила никакую цену за это", - сказал Вучич журналистам. Он также подчеркнул сложность ситуации, но выразил уверенность в возможности достижения значительного прогресса в продвижении по европейскому пути до конца года. Трансляция велась на сайте мероприятия.8 мая Вучич заявил, что надеется на саммите ЕПС 16 мая в Албании ответить европейским лидерам на их критику касательно его визита в Москву.Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас, предостерегла как страны-кандидаты, так и действующие члены ЕС от поездок в Москву. В ответ на это Вучич сообщил, что пообещал президенту России Владимиру Путину присутствовать на праздновании Дня Победы, однако уточнил, что поедет без представителей правительства и армии Сербии, чтобы они избежали возможных санкций.

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россия, общество , сербия, албания, александр вучич, кая каллас, владимир путин, ес