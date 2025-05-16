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ВВП Японии в IV квартале сократился на 0,7%

ВВП Японии в IV квартале сократился на 0,7% - 16.05.2025, ПРАЙМ

ВВП Японии в IV квартале сократился на 0,7%

ВВП Японии в прошлом квартале, по предварительной оценке, сократился на 0,7% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами),... | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T07:46+0300

2025-05-16T07:46+0300

2025-05-16T07:46+0300

экономика

мировая экономика

япония

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. ВВП Японии в прошлом квартале, по предварительной оценке, сократился на 0,7% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), свидетельствуют данные правительства страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения лишь на 0,2%. При этом динамика ВВП в четвертом квартале прошлого года в пересчете на год была скорректирована до роста на 2,4% с 2,2%, в третьем квартале показатель увеличился на 1%. К предшествовавшему кварталу ВВП Японии уменьшился на 0,2%. Аналитики прогнозировали снижение на 0,1%. По отношению к первому кварталу 2024 года ВВП за январь-март вырос на 1,7%. Объем личного потребления, на которое приходится до 60% ВВП Японии, увеличился на 0,2% в квартальном выражении. Объем государственных инвестиций в отчетном периоде снизился на 1,8% в квартальном выражении, частных - вырос на 5,8%. Экспорт в квартальном выражении снизился на 2,3%, а импорт - увеличился на 12,1%.

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мировая экономика, япония, москва