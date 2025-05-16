https://1prime.ru/20250516/vvp-857663209.html
Росстат сообщил о росте ВВП России в I квартале
Росстат сообщил о росте ВВП России в I квартале - 16.05.2025, ПРАЙМ
Росстат сообщил о росте ВВП России в I квартале
ВВП России в первом квартале 2025 года вырос на 1,4% в годовом выражении после роста на 4,5% в четвертом квартале 2024 года, свидетельствует предварительная... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T19:14+0300
2025-05-16T19:14+0300
2025-05-16T19:14+0300
экономика
росстат
рост
https://cdnn.1prime.ru/img/78056/29/780562983_0:77:1501:921_1920x0_80_0_0_67a710bd6262b89fa11a77a80e49c908.jpg
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. ВВП России в первом квартале 2025 года вырос на 1,4% в годовом выражении после роста на 4,5% в четвертом квартале 2024 года, свидетельствует предварительная оценка Росстата. "Индекс физического объема валового внутреннего продукта в I квартале 2025 года относительно соответствующего периода 2024 года по предварительной оценке составил 101,4%", - говорится в документе. Предварительные данные Росстата оказались хуже, чем оценки Минэкономразвития и Банка России. Министерство ранее оценило рост экономики в 1,7%, регулятор - в 2% в годовом выражении. В целом Минэкономразвития ожидает, что ВВП России в текущем году вырастет на 2,5%, ЦБ прогнозирует рост в диапазоне 1-2%.
https://1prime.ru/20250515/velikobritaniya-857587027.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/78056/29/780562983_84:0:1415:998_1920x0_80_0_0_6020f3e2a68c97c45c2860652557df95.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
росстат, рост
Росстат сообщил о росте ВВП России в I квартале
Росстат: ВВП России в I квартале вырос на 1,4% в годовом выражении
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. ВВП России в первом квартале 2025 года вырос на 1,4% в годовом выражении после роста на 4,5% в четвертом квартале 2024 года, свидетельствует предварительная оценка Росстата.
"Индекс физического объема валового внутреннего продукта в I квартале 2025 года относительно соответствующего периода 2024 года по предварительной оценке составил 101,4%", - говорится в документе.
Предварительные данные Росстата оказались хуже, чем оценки Минэкономразвития и Банка России. Министерство ранее оценило рост экономики в 1,7%, регулятор - в 2% в годовом выражении.
ВВП Великобритании в I квартале неожиданно вырос на 1,3%
В целом Минэкономразвития ожидает, что ВВП России в текущем году вырастет на 2,5%, ЦБ прогнозирует рост в диапазоне 1-2%.