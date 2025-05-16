Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Росстат сообщил о росте ВВП России в I квартале - 16.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250516/vvp-857663209.html
Росстат сообщил о росте ВВП России в I квартале
Росстат сообщил о росте ВВП России в I квартале - 16.05.2025, ПРАЙМ
Росстат сообщил о росте ВВП России в I квартале
ВВП России в первом квартале 2025 года вырос на 1,4% в годовом выражении после роста на 4,5% в четвертом квартале 2024 года, свидетельствует предварительная... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T19:14+0300
2025-05-16T19:14+0300
экономика
росстат
рост
https://cdnn.1prime.ru/img/78056/29/780562983_0:77:1501:921_1920x0_80_0_0_67a710bd6262b89fa11a77a80e49c908.jpg
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. ВВП России в первом квартале 2025 года вырос на 1,4% в годовом выражении после роста на 4,5% в четвертом квартале 2024 года, свидетельствует предварительная оценка Росстата. "Индекс физического объема валового внутреннего продукта в I квартале 2025 года относительно соответствующего периода 2024 года по предварительной оценке составил 101,4%", - говорится в документе. Предварительные данные Росстата оказались хуже, чем оценки Минэкономразвития и Банка России. Министерство ранее оценило рост экономики в 1,7%, регулятор - в 2% в годовом выражении. В целом Минэкономразвития ожидает, что ВВП России в текущем году вырастет на 2,5%, ЦБ прогнозирует рост в диапазоне 1-2%.
https://1prime.ru/20250515/velikobritaniya-857587027.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/78056/29/780562983_84:0:1415:998_1920x0_80_0_0_6020f3e2a68c97c45c2860652557df95.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
росстат, рост
Экономика, Росстат, рост
19:14 16.05.2025
 
Росстат сообщил о росте ВВП России в I квартале

Росстат: ВВП России в I квартале вырос на 1,4% в годовом выражении

© fotolia.com / venimoБюджет
Бюджет - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
© fotolia.com / venimo
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. ВВП России в первом квартале 2025 года вырос на 1,4% в годовом выражении после роста на 4,5% в четвертом квартале 2024 года, свидетельствует предварительная оценка Росстата.
"Индекс физического объема валового внутреннего продукта в I квартале 2025 года относительно соответствующего периода 2024 года по предварительной оценке составил 101,4%", - говорится в документе.
Предварительные данные Росстата оказались хуже, чем оценки Минэкономразвития и Банка России. Министерство ранее оценило рост экономики в 1,7%, регулятор - в 2% в годовом выражении.
Флаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
ВВП Великобритании в I квартале неожиданно вырос на 1,3%
Вчера, 09:15
В целом Минэкономразвития ожидает, что ВВП России в текущем году вырастет на 2,5%, ЦБ прогнозирует рост в диапазоне 1-2%.
 
ЭкономикаРосстатрост
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала