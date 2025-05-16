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Росстат сообщил о росте ВВП России в I квартале

Росстат сообщил о росте ВВП России в I квартале - 16.05.2025, ПРАЙМ

Росстат сообщил о росте ВВП России в I квартале

ВВП России в первом квартале 2025 года вырос на 1,4% в годовом выражении после роста на 4,5% в четвертом квартале 2024 года, свидетельствует предварительная... | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T19:14+0300

2025-05-16T19:14+0300

2025-05-16T19:14+0300

экономика

росстат

рост

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. ВВП России в первом квартале 2025 года вырос на 1,4% в годовом выражении после роста на 4,5% в четвертом квартале 2024 года, свидетельствует предварительная оценка Росстата. "Индекс физического объема валового внутреннего продукта в I квартале 2025 года относительно соответствующего периода 2024 года по предварительной оценке составил 101,4%", - говорится в документе. Предварительные данные Росстата оказались хуже, чем оценки Минэкономразвития и Банка России. Министерство ранее оценило рост экономики в 1,7%, регулятор - в 2% в годовом выражении. В целом Минэкономразвития ожидает, что ВВП России в текущем году вырастет на 2,5%, ЦБ прогнозирует рост в диапазоне 1-2%.

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