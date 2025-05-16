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СМИ: в Финляндии хотят построить ветряки с радарами вдоль границы с Россией - 16.05.2025, ПРАЙМ
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СМИ: в Финляндии хотят построить ветряки с радарами вдоль границы с Россией
СМИ: в Финляндии хотят построить ветряки с радарами вдоль границы с Россией - 16.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: в Финляндии хотят построить ветряки с радарами вдоль границы с Россией
Энергетические компании Восточной Финляндии хотят построить вдоль всей границы с Россией ветряки с радарами, которые могли бы использоваться финскими силами... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T10:28+0300
2025-05-16T10:29+0300
экономика
финляндия
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Энергетические компании Восточной Финляндии хотят построить вдоль всей границы с Россией ветряки с радарами, которые могли бы использоваться финскими силами обороны для мониторинга и сбора данных на границе, сообщает в пятницу телерадиовещатель Yle. "Энергетические компании и операторы в Восточной Финляндии хотят совместить финансовую прибыль с национальной обороной… Если идеи … будут реализованы, то вблизи восточной границы (граница с Россией - ред.) будет построена линия из тысяч ветряных турбин", - говорится в материале. Как уточняет Yle, энергетические компании разработали программу под названием Resil East, которая подразумевает строительство ветряков с радарами вдоль всей границы с Россией. Радары, согласно плану, будут использоваться финскими силами обороны для мониторинга и сбора данных на границе. "На восточной границе строится меньше ветряных электростанций, чем в остальной части страны, поскольку силы обороны не поддерживают разрешение на их строительство в Восточной Финляндии", - сказано в материале. По словам сил обороны, размещение радаров на ветряках имеет ряд проблем. Одна из них заключается в том, что ветряные турбины не позволяют точно определить местоположение того или иного объекта из-за механических движений и вибраций. Другая выявленная проблема - в помехах, которые возникают из-за электромагнитной среды турбин, а третья - в том, что гражданские компании будут иметь доступ к оборудованию сил обороны. Энергетические компании в свою очередь надеются, что силы обороны поддержат программу, отмечает Yle. На данном этапе она не имеет финансирования, а период планирования займет от одного до трех лет, уточняет Yle.
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финляндия
Экономика, ФИНЛЯНДИЯ
10:28 16.05.2025 (обновлено: 10:29 16.05.2025)
 
СМИ: в Финляндии хотят построить ветряки с радарами вдоль границы с Россией

Yle: в Финляндии хотят построить ветряки с радарами вдоль границы с Россией

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГраница России и Финляндии
Граница России и Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Энергетические компании Восточной Финляндии хотят построить вдоль всей границы с Россией ветряки с радарами, которые могли бы использоваться финскими силами обороны для мониторинга и сбора данных на границе, сообщает в пятницу телерадиовещатель Yle.
"Энергетические компании и операторы в Восточной Финляндии хотят совместить финансовую прибыль с национальной обороной… Если идеи … будут реализованы, то вблизи восточной границы (граница с Россией - ред.) будет построена линия из тысяч ветряных турбин", - говорится в материале.
Как уточняет Yle, энергетические компании разработали программу под названием Resil East, которая подразумевает строительство ветряков с радарами вдоль всей границы с Россией. Радары, согласно плану, будут использоваться финскими силами обороны для мониторинга и сбора данных на границе.
"На восточной границе строится меньше ветряных электростанций, чем в остальной части страны, поскольку силы обороны не поддерживают разрешение на их строительство в Восточной Финляндии", - сказано в материале.
По словам сил обороны, размещение радаров на ветряках имеет ряд проблем. Одна из них заключается в том, что ветряные турбины не позволяют точно определить местоположение того или иного объекта из-за механических движений и вибраций. Другая выявленная проблема - в помехах, которые возникают из-за электромагнитной среды турбин, а третья - в том, что гражданские компании будут иметь доступ к оборудованию сил обороны.
Энергетические компании в свою очередь надеются, что силы обороны поддержат программу, отмечает Yle. На данном этапе она не имеет финансирования, а период планирования займет от одного до трех лет, уточняет Yle.
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