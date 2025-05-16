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Курс юаня днем немного прибавляет против рубля
Курс юаня днем немного прибавляет против рубля - 16.05.2025, ПРАЙМ
Курс юаня днем немного прибавляет против рубля
Курс китайской валюты днем немного прибавляет против рубля - вторую сессию подряд, игроки ожидают сигналов из Турции, с переговоров о ситуации на Украине,... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T13:02+0300
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Курс китайской валюты днем немного прибавляет против рубля - вторую сессию подряд, игроки ожидают сигналов из Турции, с переговоров о ситуации на Украине, следует из данных Московской биржи и комментария эксперта. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.49 мск повышается на 4 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,15 рубля. Дневной диапазон составляет 11,12-11,16 рубля. Курс юаня плавно повышается второй день подряд, и пока продолжает оставаться в широком боковике 11-11,5 рубля с промежуточным сопротивлением 11,25 рубля, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Позитивом для рубля в пятницу может стать встреча делегаций России и Украины в Турции, считает Богдан Зварич из ПСБ. "При этом в ходе сессии вероятен рост курсовой волатильности. В сложившихся обстоятельствах в пятницу ожидаем продолжение движения курса в диапазоне 11-11,5 рубля за юань. Однако при появлении позитивных новостей из Турции китайская валюта может отступить в район 10,8-11 рублей", - резюмирует он.
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Экономика, Рынок, Торги, ТУРЦИЯ, УКРАИНА, МОСКВА, ПСБ
Курс юаня днем немного прибавляет против рубля
Курс юаня днем немного прибавляет против рубля
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Курс китайской валюты днем немного прибавляет против рубля - вторую сессию подряд, игроки ожидают сигналов из Турции, с переговоров о ситуации на Украине, следует из данных Московской биржи и комментария эксперта.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.49 мск повышается на 4 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,15 рубля. Дневной диапазон составляет 11,12-11,16 рубля.
Курс юаня плавно повышается второй день подряд, и пока продолжает оставаться в широком боковике 11-11,5 рубля с промежуточным сопротивлением 11,25 рубля, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
Позитивом для рубля в пятницу может стать встреча делегаций России и Украины в Турции, считает Богдан Зварич из ПСБ. "При этом в ходе сессии вероятен рост курсовой волатильности. В сложившихся обстоятельствах в пятницу ожидаем продолжение движения курса в диапазоне 11-11,5 рубля за юань. Однако при появлении позитивных новостей из Турции китайская валюта может отступить в район 10,8-11 рублей", - резюмирует он.
ЦБ 15 мая продал на внутреннем рынке юани на 6,5 миллиардов рублей