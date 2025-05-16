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В Дагестане задержали криминального авторитета, передает МВД

В Дагестане задержали криминального авторитета, передает МВД - 16.05.2025, ПРАЙМ

В Дагестане задержали криминального авторитета, передает МВД

Правоохранители задержали в Дагестане криминального авторитета по уголовному делу о занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщили в пресс-службе МВД | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T18:22+0300

2025-05-16T18:22+0300

2025-05-16T18:22+0300

происшествия

мвд

дагестан

задержание

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МАХАЧКАЛА, 16 мая - ПРАЙМ. Правоохранители задержали в Дагестане криминального авторитета по уголовному делу о занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщили в пресс-службе МВД республики. "Установлен и задержан 39-летний житель Цумадинского района. Ранее мужчина был осужден по ряду тяжких преступлений… и отбывал наказание в исправительном учреждении № 2 УФСИН России по Дагестану. Следствием установлено, что с декабря 2020 по декабрь 2021 года по указанию известного в криминальных кругах лица… данный гражданин был наделен высшим положением в преступной иерархии среди осужденных", – говорится в сообщении. Используя свой авторитет и поддержу криминальных элементов, мужчина выполнял организационно-распорядительные функции в среде заключенных, оказывал влияние на осужденных и поддерживал криминальные традиции. Возбуждено уголовное дело по статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Материалы переданы по подследственности, добавили в МВД.

https://1prime.ru/20250506/lotereya-857302232.html

дагестан

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мвд, дагестан, задержание