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Юрист объяснила, кто получит повышенную зарплату в июне - 16.05.2025, ПРАЙМ
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Юрист объяснила, кто получит повышенную зарплату в июне
Юрист объяснила, кто получит повышенную зарплату в июне - 16.05.2025, ПРАЙМ
Юрист объяснила, кто получит повышенную зарплату в июне
Россияне могут получить повышенную зарплату в июне за выход на работу в праздники. Об этом агентству "Прайм" рассказала юрист Алла Георгиева. | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T02:02+0300
2025-05-16T02:02+0300
зарплата
повышение зарплаты
общество
бизнес
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Россияне могут получить повышенную зарплату в июне за выход на работу в праздники. Об этом агентству "Прайм" рассказала юрист Алла Георгиева.В июне россиян ждет короткая трудовая неделя. Это связано с празднованием Дня России. В 2025 году 12 июня выпадает на четверг, таким образом для многих граждан он будет нерабочим. Кроме того, выходным днем станет пятница, 13 июня, из-за переноса нерабочего дня с субботы, 8 марта.Но отдыхать в эти дни будут не все. В праздники продолжат трудиться сотрудники непрерывно действующих организаций. Работу им оплачивают в повышенном размере."Сдельщики" - работники производств/заводов/пекарен, которые не могут остановить свою деятельность, получат оплату за свой труд не меньше, чем по двойному тарифу. Работники, труд которых оплачивается по дневным или часовым тарифным ставкам, получат оплату в размере не менее двойной дневной или часовой ставки", - указала эксперт.Привлечь к труду в праздничный день могут и специалиста, работающего по графику пятидневки. Но для этого нужно согласие самого работника. Без согласия могут привлечь к труду для предотвращения катастрофы, производственной аварии или при возникновении иных чрезвычайных обстоятельств, отметила Георгиева."Если работник, получающий оклад, выйдет в праздничный день, и его работа будет в пределах месячной нормы рабочего времени, то ее оплатят в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада за день или час работы) сверх оклада. За работу сверх месячной нормы - не менее двойной дневной или часовой ставки/части оклада. Либо вместо повышенной оплаты труда он может взять дополнительный день отдыха", - указала юрист.
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зарплата, повышение зарплаты, общество , бизнес
зарплата, повышение зарплаты, Общество , Бизнес
02:02 16.05.2025
 
Юрист объяснила, кто получит повышенную зарплату в июне

Юрист Георгиева: ряд граждан получат повышенную зарплату в июне

© Unsplash/Towfiqu barbhuiyaДеньги, налоги
Деньги, налоги
© Unsplash/Towfiqu barbhuiya
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Россияне могут получить повышенную зарплату в июне за выход на работу в праздники. Об этом агентству "Прайм" рассказала юрист Алла Георгиева.
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В июне россиян ждет короткая трудовая неделя. Это связано с празднованием Дня России. В 2025 году 12 июня выпадает на четверг, таким образом для многих граждан он будет нерабочим. Кроме того, выходным днем станет пятница, 13 июня, из-за переноса нерабочего дня с субботы, 8 марта.
Но отдыхать в эти дни будут не все. В праздники продолжат трудиться сотрудники непрерывно действующих организаций. Работу им оплачивают в повышенном размере.
"Сдельщики" - работники производств/заводов/пекарен, которые не могут остановить свою деятельность, получат оплату за свой труд не меньше, чем по двойному тарифу. Работники, труд которых оплачивается по дневным или часовым тарифным ставкам, получат оплату в размере не менее двойной дневной или часовой ставки", - указала эксперт.
Привлечь к труду в праздничный день могут и специалиста, работающего по графику пятидневки. Но для этого нужно согласие самого работника. Без согласия могут привлечь к труду для предотвращения катастрофы, производственной аварии или при возникновении иных чрезвычайных обстоятельств, отметила Георгиева.
"Если работник, получающий оклад, выйдет в праздничный день, и его работа будет в пределах месячной нормы рабочего времени, то ее оплатят в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада за день или час работы) сверх оклада. За работу сверх месячной нормы - не менее двойной дневной или часовой ставки/части оклада. Либо вместо повышенной оплаты труда он может взять дополнительный день отдыха", - указала юрист.
 
зарплатаповышение зарплатыОбществоБизнес
 
 
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