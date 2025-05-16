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В Совфеде ответили на отказ Зеленского признавать Крым частью России - 16.05.2025, ПРАЙМ
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В Совфеде ответили на отказ Зеленского признавать Крым частью России
В Совфеде ответили на отказ Зеленского признавать Крым частью России - 16.05.2025, ПРАЙМ
В Совфеде ответили на отказ Зеленского признавать Крым частью России
Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в комментарии РИА Новости назвал отказ Владимира Зеленского признавать российский статус Крыма и новых регионов... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T08:26+0300
2025-05-16T08:26+0300
политика
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – ПРАЙМ. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в комментарии РИА Новости назвал отказ Владимира Зеленского признавать российский статус Крыма и новых регионов России космической глупостью. Ранее Зеленский на пресс-конференции в Анкаре заявил, что Крым – это украинский полуостров и обсуждать территориальную принадлежность является нарушением конституции Украины. По его словам, Украина юридически не признает Крым и новые регионы частью России. "Юридически Зеленского нельзя признать президентом, но он отчего-то до сих пор ездит по миру как глава преступной киевской власти и позволяет себе делать заявления, как сказал бы профессор Преображенский, "космического масштаба и космической глупости", - сказал Кастюкевич РИА Новости. По его словам, Крым реализовал свое право на самоопределение, прописанное в уставе ООН и являющееся одним из принципов международного права, еще в 2014 году, а ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области – в 2022 году. Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости ранее назвал истерикой заявление Зеленского об отказе признавать российский статус Крыма и новых регионов. По его словам, ссылаясь на конституцию Украины в вопросе Крыма, Зеленский либо демонстрирует свое невежество, либо сознательно искажает факты. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
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общество , россия, крым, украина, лнр, владимир зеленский
Политика, Общество , РОССИЯ, КРЫМ, УКРАИНА, ЛНР, Владимир Зеленский
08:26 16.05.2025
 
В Совфеде ответили на отказ Зеленского признавать Крым частью России

Кастюкевич назвал отказ Зеленского признавать статус Крыма космической глупостью

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – ПРАЙМ. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в комментарии РИА Новости назвал отказ Владимира Зеленского признавать российский статус Крыма и новых регионов России космической глупостью.
Ранее Зеленский на пресс-конференции в Анкаре заявил, что Крым – это украинский полуостров и обсуждать территориальную принадлежность является нарушением конституции Украины. По его словам, Украина юридически не признает Крым и новые регионы частью России.
"Юридически Зеленского нельзя признать президентом, но он отчего-то до сих пор ездит по миру как глава преступной киевской власти и позволяет себе делать заявления, как сказал бы профессор Преображенский, "космического масштаба и космической глупости", - сказал Кастюкевич РИА Новости.
По его словам, Крым реализовал свое право на самоопределение, прописанное в уставе ООН и являющееся одним из принципов международного права, еще в 2014 году, а ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области – в 2022 году.
Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости ранее назвал истерикой заявление Зеленского об отказе признавать российский статус Крыма и новых регионов. По его словам, ссылаясь на конституцию Украины в вопросе Крыма, Зеленский либо демонстрирует свое невежество, либо сознательно искажает факты.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
Зеленский назвал возможное время встречи с делегацией России в Стамбуле
Вчера, 18:59
 
ПолитикаОбществоРОССИЯКРЫМУКРАИНАЛНРВладимир Зеленский
 
 
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