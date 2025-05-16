https://1prime.ru/20250516/zelenskiy-857632977.html

"Поможет только чудо". В США сообщили Зеленскому неприятные новости

"Поможет только чудо". В США сообщили Зеленскому неприятные новости - 16.05.2025, ПРАЙМ

"Поможет только чудо". В США сообщили Зеленскому неприятные новости

Желание главы киевского режима Владимира Зеленского вернуть утраченные территории, включая Крым и Донбасс, стало препятствием для окончания военного конфликта... | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T10:45+0300

2025-05-16T10:45+0300

2025-05-16T10:45+0300

политика

россия

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Желание главы киевского режима Владимира Зеленского вернуть утраченные территории, включая Крым и Донбасс, стало препятствием для окончания военного конфликта. Об этом пишет издание American Conservative."Заявления о том, что все территории Украины будут отвоеваны, когда-то были понятной попыткой поднять боевой дух, но теперь они стали препятствием для мирных переговоров", - сказано в тексте публикации.Авторы материала также заметили, что Крым и большая часть Донбасса вошли в состав России, однако киевские власти намеренно игнорируют этот факт. Кроме того, российская сторона одерживает победу в украинском конфликте, поэтом вернуть утраченные территории Украина сможет вернуть только благодаря чуду, резюмировали в издании.

https://1prime.ru/20250516/putin-857626410.html

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россия, украина, владимир зеленский