Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Поможет только чудо". В США сообщили Зеленскому неприятные новости - 16.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250516/zelenskiy-857632977.html
"Поможет только чудо". В США сообщили Зеленскому неприятные новости
"Поможет только чудо". В США сообщили Зеленскому неприятные новости - 16.05.2025, ПРАЙМ
"Поможет только чудо". В США сообщили Зеленскому неприятные новости
Желание главы киевского режима Владимира Зеленского вернуть утраченные территории, включая Крым и Донбасс, стало препятствием для окончания военного конфликта... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T10:45+0300
2025-05-16T10:45+0300
политика
россия
украина
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/29/841842900_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_369f2c677f5fd1439b55968e4aeb61b0.jpg
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Желание главы киевского режима Владимира Зеленского вернуть утраченные территории, включая Крым и Донбасс, стало препятствием для окончания военного конфликта. Об этом пишет издание American Conservative."Заявления о том, что все территории Украины будут отвоеваны, когда-то были понятной попыткой поднять боевой дух, но теперь они стали препятствием для мирных переговоров", - сказано в тексте публикации.Авторы материала также заметили, что Крым и большая часть Донбасса вошли в состав России, однако киевские власти намеренно игнорируют этот факт. Кроме того, российская сторона одерживает победу в украинском конфликте, поэтом вернуть утраченные территории Украина сможет вернуть только благодаря чуду, резюмировали в издании.
https://1prime.ru/20250516/putin-857626410.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/29/841842900_0:0:2668:2001_1920x0_80_0_0_cabcda358b025ca2c619112fff9705c0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, владимир зеленский
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
10:45 16.05.2025
 
"Поможет только чудо". В США сообщили Зеленскому неприятные новости

AC: желание Зеленского вернуть территории стало препятствием к миру на Украине

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Желание главы киевского режима Владимира Зеленского вернуть утраченные территории, включая Крым и Донбасс, стало препятствием для окончания военного конфликта. Об этом пишет издание American Conservative.
"Заявления о том, что все территории Украины будут отвоеваны, когда-то были понятной попыткой поднять боевой дух, но теперь они стали препятствием для мирных переговоров", - сказано в тексте публикации.
Авторы материала также заметили, что Крым и большая часть Донбасса вошли в состав России, однако киевские власти намеренно игнорируют этот факт. Кроме того, российская сторона одерживает победу в украинском конфликте, поэтом вернуть утраченные территории Украина сможет вернуть только благодаря чуду, резюмировали в издании.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
"Одержал победу": в Европе раскрыли, как Путин поставил Зеленского на место
09:26
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала