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"Поможет только чудо". В США сообщили Зеленскому неприятные новости
"Поможет только чудо". В США сообщили Зеленскому неприятные новости - 16.05.2025, ПРАЙМ
"Поможет только чудо". В США сообщили Зеленскому неприятные новости
Желание главы киевского режима Владимира Зеленского вернуть утраченные территории, включая Крым и Донбасс, стало препятствием для окончания военного конфликта... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T10:45+0300
2025-05-16T10:45+0300
2025-05-16T10:45+0300
политика
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Желание главы киевского режима Владимира Зеленского вернуть утраченные территории, включая Крым и Донбасс, стало препятствием для окончания военного конфликта. Об этом пишет издание American Conservative."Заявления о том, что все территории Украины будут отвоеваны, когда-то были понятной попыткой поднять боевой дух, но теперь они стали препятствием для мирных переговоров", - сказано в тексте публикации.Авторы материала также заметили, что Крым и большая часть Донбасса вошли в состав России, однако киевские власти намеренно игнорируют этот факт. Кроме того, российская сторона одерживает победу в украинском конфликте, поэтом вернуть утраченные территории Украина сможет вернуть только благодаря чуду, резюмировали в издании.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
"Поможет только чудо". В США сообщили Зеленскому неприятные новости
AC: желание Зеленского вернуть территории стало препятствием к миру на Украине
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ.
Желание главы киевского режима Владимира Зеленского вернуть утраченные территории, включая Крым и Донбасс, стало препятствием для окончания военного конфликта. Об этом пишет
издание American Conservative.
"Заявления о том, что все территории Украины будут отвоеваны, когда-то были понятной попыткой поднять боевой дух, но теперь они стали препятствием для мирных переговоров", - сказано в тексте публикации.
Авторы материала также заметили, что Крым и большая часть Донбасса вошли в состав России, однако киевские власти намеренно игнорируют этот факт. Кроме того, российская сторона одерживает победу в украинском конфликте, поэтом вернуть утраченные территории Украина сможет вернуть только благодаря чуду, резюмировали в издании.
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