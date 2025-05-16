https://1prime.ru/20250516/zelenskiy-857646522.html
"Стоит жизни". На Западе обратились к Трампу с призывом из-за Зеленского
"Стоит жизни". На Западе обратились к Трампу с призывом из-за Зеленского - 16.05.2025, ПРАЙМ
"Стоит жизни". На Западе обратились к Трампу с призывом из-за Зеленского
Глава Белого дома Дональд Трамп должен вынудить Владимира Зеленского покинуть пост главы государства ради мира на Украине. Об этом в социальной сети Х написал... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T14:58+0300
2025-05-16T14:58+0300
2025-05-16T14:58+0300
политика
россия
украина
сша
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/31/841843140_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_9fd83b8b53e2d6ddba7e3f807af83915.jpg
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп должен вынудить Владимира Зеленского покинуть пост главы государства ради мира на Украине. Об этом в социальной сети Х написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен."Зеленский просто не может уступить России, потому что это (скорее всего) будет стоить ему жизни. Поэтому со стороны Трампа было бы гуманнее заставить его уйти в отставку и отправиться в изгнание", — заметил он.Выборы главы государства на Украине были отменены, несмотря на то, что срок президентских полномочий Зеленского уже истек. По словам главы киевского режима, проведение выборов в стране является несвоевременным, так как военное положение не было отменено.
https://1prime.ru/20250516/zelenskiy-857632977.html
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/31/841843140_78:0:1411:1000_1920x0_80_0_0_bc5e347cc4485a4226e1e9f4440d60a8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сша, владимир зеленский
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский
"Стоит жизни". На Западе обратились к Трампу с призывом из-за Зеленского
Профессор Малинен призвал Трампа вынудить Зеленского уйти в отставку
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ.
Глава Белого дома Дональд Трамп должен вынудить Владимира Зеленского покинуть пост главы государства ради мира на Украине. Об этом в социальной сети Х написал
профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
"Зеленский просто не может уступить России, потому что это (скорее всего) будет стоить ему жизни. Поэтому со стороны Трампа было бы гуманнее заставить его уйти в отставку и отправиться в изгнание", — заметил он.
Выборы главы государства на Украине были отменены, несмотря на то, что срок президентских полномочий Зеленского уже истек. По словам главы киевского режима, проведение выборов в стране является несвоевременным, так как военное положение не было отменено.
"Поможет только чудо". В США сообщили Зеленскому неприятные новости