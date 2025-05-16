https://1prime.ru/20250516/zelenskiy-857646522.html

"Стоит жизни". На Западе обратились к Трампу с призывом из-за Зеленского

"Стоит жизни". На Западе обратились к Трампу с призывом из-за Зеленского - 16.05.2025, ПРАЙМ

"Стоит жизни". На Западе обратились к Трампу с призывом из-за Зеленского

Глава Белого дома Дональд Трамп должен вынудить Владимира Зеленского покинуть пост главы государства ради мира на Украине. Об этом в социальной сети Х написал... | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T14:58+0300

2025-05-16T14:58+0300

2025-05-16T14:58+0300

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп должен вынудить Владимира Зеленского покинуть пост главы государства ради мира на Украине. Об этом в социальной сети Х написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен."Зеленский просто не может уступить России, потому что это (скорее всего) будет стоить ему жизни. Поэтому со стороны Трампа было бы гуманнее заставить его уйти в отставку и отправиться в изгнание", — заметил он.Выборы главы государства на Украине были отменены, несмотря на то, что срок президентских полномочий Зеленского уже истек. По словам главы киевского режима, проведение выборов в стране является несвоевременным, так как военное положение не было отменено.

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россия, украина, сша, владимир зеленский