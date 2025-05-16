https://1prime.ru/20250516/zelenskiy-857665300.html
"Слишком длинный язык". Зеленскому предсказали незавидное будущее
"Слишком длинный язык". Зеленскому предсказали незавидное будущее - 16.05.2025, ПРАЙМ
"Слишком длинный язык". Зеленскому предсказали незавидное будущее
Завершение украинского конфликта будет стоить Владимиру Зеленскому жизни, и он это знает. Такое мнение телеканалу RT высказал офицер американской армии в... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T21:26+0300
2025-05-16T21:26+0300
2025-05-16T21:29+0300
политика
владимир зеленский
конфликт на украине
завершение
мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854967432_0:58:2867:1671_1920x0_80_0_0_7f860e9ec9a9e8da83fc701d4f66d72b.jpg
МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Завершение украинского конфликта будет стоить Владимиру Зеленскому жизни, и он это знает. Такое мнение телеканалу RT высказал офицер американской армии в отставке Станислав Крапивник.Как он считает, суть "работы" главы киевского режима состоит в том, чтобы "обеспечивать продолжение конфликта". "Зеленский не выйдет из этой ситуации живым, - считает Крапивник. - У него слишком длинный язык, он нежелательный свидетель". По мнению отставника, "как только боевые действия закончатся, он (Зеленский - прим. ред.) умрет, и он это знает". "Не политически, а буквально", — подчеркнул Крапивник, отметив, что главу киевского режима могут ликвидировать как украинские правые, ультранационалисты или нацисты, так и США или Британии, когда он станет для них бесполезным.В пятницу в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между делегациями Российской Федерации и Украины.
https://1prime.ru/20250516/zelenskiy-857632977.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854967432_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_643fed8d28398a5ad52024cf95b299fc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, конфликт на украине, завершение, мнение
Политика, Владимир Зеленский, Конфликт на Украине, завершение, мнение
"Слишком длинный язык". Зеленскому предсказали незавидное будущее
Крапивник: завершение конфликта на Украине будет стоить Зеленскому жизни
МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ.
Завершение украинского конфликта будет стоить Владимиру Зеленскому жизни, и он это знает. Такое мнение телеканалу RT
высказал офицер американской армии в отставке Станислав Крапивник.
Как он считает, суть "работы" главы киевского режима состоит в том, чтобы "обеспечивать продолжение конфликта".
"Зеленский не выйдет из этой ситуации живым, - считает Крапивник. - У него слишком длинный язык, он нежелательный свидетель".
По мнению отставника, "как только боевые действия закончатся, он (Зеленский - прим. ред.) умрет, и он это знает".
"Не политически, а буквально", — подчеркнул Крапивник, отметив, что главу киевского режима могут ликвидировать как украинские правые, ультранационалисты или нацисты, так и США или Британии, когда он станет для них бесполезным.
В пятницу в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между делегациями Российской Федерации и Украины.
"Поможет только чудо". В США сообщили Зеленскому неприятные новости