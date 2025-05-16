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"Слишком длинный язык". Зеленскому предсказали незавидное будущее - 16.05.2025, ПРАЙМ
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"Слишком длинный язык". Зеленскому предсказали незавидное будущее
"Слишком длинный язык". Зеленскому предсказали незавидное будущее - 16.05.2025, ПРАЙМ
"Слишком длинный язык". Зеленскому предсказали незавидное будущее
Завершение украинского конфликта будет стоить Владимиру Зеленскому жизни, и он это знает. Такое мнение телеканалу RT высказал офицер американской армии в... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T21:26+0300
2025-05-16T21:29+0300
политика
владимир зеленский
конфликт на украине
завершение
мнение
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МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Завершение украинского конфликта будет стоить Владимиру Зеленскому жизни, и он это знает. Такое мнение телеканалу RT высказал офицер американской армии в отставке Станислав Крапивник.Как он считает, суть "работы" главы киевского режима состоит в том, чтобы "обеспечивать продолжение конфликта". "Зеленский не выйдет из этой ситуации живым, - считает Крапивник. - У него слишком длинный язык, он нежелательный свидетель". По мнению отставника, "как только боевые действия закончатся, он (Зеленский - прим. ред.) умрет, и он это знает". "Не политически, а буквально", — подчеркнул Крапивник, отметив, что главу киевского режима могут ликвидировать как украинские правые, ультранационалисты или нацисты, так и США или Британии, когда он станет для них бесполезным.В пятницу в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между делегациями Российской Федерации и Украины.
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владимир зеленский, конфликт на украине, завершение, мнение
Политика, Владимир Зеленский, Конфликт на Украине, завершение, мнение
21:26 16.05.2025 (обновлено: 21:29 16.05.2025)
 
"Слишком длинный язык". Зеленскому предсказали незавидное будущее

Крапивник: завершение конфликта на Украине будет стоить Зеленскому жизни

© Фото : MSC/Kuhlmann/Peter SaltВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
© Фото : MSC/Kuhlmann/Peter Salt
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МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Завершение украинского конфликта будет стоить Владимиру Зеленскому жизни, и он это знает. Такое мнение телеканалу RT высказал офицер американской армии в отставке Станислав Крапивник.
Как он считает, суть "работы" главы киевского режима состоит в том, чтобы "обеспечивать продолжение конфликта".
"Зеленский не выйдет из этой ситуации живым, - считает Крапивник. - У него слишком длинный язык, он нежелательный свидетель".
По мнению отставника, "как только боевые действия закончатся, он (Зеленский - прим. ред.) умрет, и он это знает".
"Не политически, а буквально", — подчеркнул Крапивник, отметив, что главу киевского режима могут ликвидировать как украинские правые, ультранационалисты или нацисты, так и США или Британии, когда он станет для них бесполезным.
В пятницу в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между делегациями Российской Федерации и Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
"Поможет только чудо". В США сообщили Зеленскому неприятные новости
10:45
 
ПолитикаВладимир ЗеленскийКонфликт на Украинезавершениемнение
 
 
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