https://1prime.ru/20250516/zelenskiy-857665300.html

"Слишком длинный язык". Зеленскому предсказали незавидное будущее

"Слишком длинный язык". Зеленскому предсказали незавидное будущее - 16.05.2025, ПРАЙМ

"Слишком длинный язык". Зеленскому предсказали незавидное будущее

Завершение украинского конфликта будет стоить Владимиру Зеленскому жизни, и он это знает. Такое мнение телеканалу RT высказал офицер американской армии в... | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T21:26+0300

2025-05-16T21:26+0300

2025-05-16T21:29+0300

политика

владимир зеленский

конфликт на украине

завершение

мнение

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МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Завершение украинского конфликта будет стоить Владимиру Зеленскому жизни, и он это знает. Такое мнение телеканалу RT высказал офицер американской армии в отставке Станислав Крапивник.Как он считает, суть "работы" главы киевского режима состоит в том, чтобы "обеспечивать продолжение конфликта". "Зеленский не выйдет из этой ситуации живым, - считает Крапивник. - У него слишком длинный язык, он нежелательный свидетель". По мнению отставника, "как только боевые действия закончатся, он (Зеленский - прим. ред.) умрет, и он это знает". "Не политически, а буквально", — подчеркнул Крапивник, отметив, что главу киевского режима могут ликвидировать как украинские правые, ультранационалисты или нацисты, так и США или Британии, когда он станет для них бесполезным.В пятницу в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между делегациями Российской Федерации и Украины.

https://1prime.ru/20250516/zelenskiy-857632977.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, конфликт на украине, завершение, мнение