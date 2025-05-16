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Кабул выразил надежду на помощь Москвы в строительстве Трансафганской ж/д - 16.05.2025, ПРАЙМ
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Кабул выразил надежду на помощь Москвы в строительстве Трансафганской ж/д
Кабул выразил надежду на помощь Москвы в строительстве Трансафганской ж/д - 16.05.2025, ПРАЙМ
Кабул выразил надежду на помощь Москвы в строительстве Трансафганской ж/д
Кабул рассчитывает на скорое начало реализации с участием РФ проекта Трансафганской железной дороги, заявил вице-премьер Афганистана Абдул Гани Барадар. | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T10:58+0300
2025-05-16T10:58+0300
экономика
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КАЗАНЬ, 16 мая – ПРАЙМ. Кабул рассчитывает на скорое начало реализации с участием РФ проекта Трансафганской железной дороги, заявил вице-премьер Афганистана Абдул Гани Барадар. "У нас есть проект Трансафганской железной дороги: коридор, который соединяет Среднюю Азию с Южной Азией. Мы желаем, чтобы Россия сыграла большую роль в этом проекте, и чтобы практическая работа над проектом началась", - сказал он на форуме "Россия - Исламский мир" в Казани. Как отметил афганский вице-премьер, у Кабула также есть проект создания дополнительного туннеля в перевале Саланг, к осуществлению которого афганская сторона хотела бы привлечь российских специалистов. Он напомнил, что первый тоннель был создан еще при помощи Советского Союза. "Хотим, чтобы Афганистану была оказана помощь, исходя из опыта, который имеет Российская Федерация в строительстве и в инженерной части", - добавил он. Делегация Афганистана во главе с вице-премьером Абдул Гани Барадаром прибыла в Казань 14 мая, в ее состав также входят министр промышленности и торговли Нуриддин Азизи, а также министр транспорта и гражданской авиации Хамидулла Ахундзаде.
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россия, бизнес, казань, афганистан, рф
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, КАЗАНЬ, АФГАНИСТАН, РФ
10:58 16.05.2025
 
Кабул выразил надежду на помощь Москвы в строительстве Трансафганской ж/д

Афганистан выразил надежду на помощь России в строительстве Трансафганской железной дороги

© РИА Новости . Владимир Родионов | Перейти в медиабанкОкраина Кабула
Окраина Кабула - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости . Владимир Родионов
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КАЗАНЬ, 16 мая – ПРАЙМ. Кабул рассчитывает на скорое начало реализации с участием РФ проекта Трансафганской железной дороги, заявил вице-премьер Афганистана Абдул Гани Барадар.
"У нас есть проект Трансафганской железной дороги: коридор, который соединяет Среднюю Азию с Южной Азией. Мы желаем, чтобы Россия сыграла большую роль в этом проекте, и чтобы практическая работа над проектом началась", - сказал он на форуме "Россия - Исламский мир" в Казани.
Как отметил афганский вице-премьер, у Кабула также есть проект создания дополнительного туннеля в перевале Саланг, к осуществлению которого афганская сторона хотела бы привлечь российских специалистов. Он напомнил, что первый тоннель был создан еще при помощи Советского Союза.
"Хотим, чтобы Афганистану была оказана помощь, исходя из опыта, который имеет Российская Федерация в строительстве и в инженерной части", - добавил он.
Делегация Афганистана во главе с вице-премьером Абдул Гани Барадаром прибыла в Казань 14 мая, в ее состав также входят министр промышленности и торговли Нуриддин Азизи, а также министр транспорта и гражданской авиации Хамидулла Ахундзаде.
Афганистан - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
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ЭкономикаРОССИЯБизнесКАЗАНЬАФГАНИСТАНРФ
 
 
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