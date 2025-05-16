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Золото дешевеет более чем на 1%

Золото дешевеет более чем на 1% - 16.05.2025, ПРАЙМ

Золото дешевеет более чем на 1%

Стоимость золота опускается более чем на 1% в пятницу вечером, по итогам недели может показать максимальное с начала ноября прошлого года снижение, следует из... | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T17:43+0300

2025-05-16T17:43+0300

2025-05-16T17:43+0300

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Стоимость золота опускается более чем на 1% в пятницу вечером, по итогам недели может показать максимальное с начала ноября прошлого года снижение, следует из данных торгов. По состоянию на 17.36 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 51,56 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,6% - до 3 175,06 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 1,21% - до 32,285 доллара за унцию. С начала недели стоимость золота упала на 4,6%. Это максимальное недельное снижение с начала ноября прошлого года. "Золото испытывает некоторую усталость, поскольку понижение пошлин снимает некоторую неопределенность, по крайней мере, на данный момент", - цитирует агентство Блумберг стратега по иностранной валюте Oversea-Chinese Banking Corp. Кристофера Вона (Christopher Wong). В пятницу инвесторы оценивают американскую макростатистику. Так, индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике страны, по предварительной оценке, в мае снизился до 50,8 пункта с уровня апреля в 52,2 пункта, в то время как аналитики ожидали роста значения. Кроме того, количество домов в США, строительство которых было начато в апреле, выросло меньше ожиданий - на 1,6%, до 1,361 миллиона.

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