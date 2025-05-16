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Стоимость золота слабо растет

Стоимость золота слабо растет - 16.05.2025, ПРАЙМ

Стоимость золота слабо растет

Стоимость золота слабо растет в пятницу утром, следует из данных торгов. | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T09:17+0300

2025-05-16T09:17+0300

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Стоимость золота слабо растет в пятницу утром, следует из данных торгов. По состоянию на 9.09 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 0,84 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,03% - до 3 227,44 доллара за тройскую унцию. По итогам четверга котировки драгоценного металла подорожали на 1,66%. Июльский фьючерс на серебро по состоянию на 9.09 мск снижался в цене на 0,21% - до 32,612 доллара за унцию. В пятницу будет опубликована предварительная оценка индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Согласно прогнозу, в мае показатель увеличился до 53,4 пункта с уровня апреля в 52,2 пункта. Статистика по экономике страны оценивается Федрезервом США при установлении величины учетной ставки. Решения регулятора могут отражаться на курсе доллара, к которому чувствительны котировки золота. По итогам майского заседания регулятор принял решение о сохранении учетной ставки на уровне 4,25-4,5% годовых.

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