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Стоимость золота слабо растет
Стоимость золота слабо растет - 16.05.2025, ПРАЙМ
Стоимость золота слабо растет
Стоимость золота слабо растет в пятницу утром, следует из данных торгов. | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T09:17+0300
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Стоимость золота слабо растет в пятницу утром, следует из данных торгов. По состоянию на 9.09 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 0,84 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,03% - до 3 227,44 доллара за тройскую унцию. По итогам четверга котировки драгоценного металла подорожали на 1,66%. Июльский фьючерс на серебро по состоянию на 9.09 мск снижался в цене на 0,21% - до 32,612 доллара за унцию. В пятницу будет опубликована предварительная оценка индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Согласно прогнозу, в мае показатель увеличился до 53,4 пункта с уровня апреля в 52,2 пункта. Статистика по экономике страны оценивается Федрезервом США при установлении величины учетной ставки. Решения регулятора могут отражаться на курсе доллара, к которому чувствительны котировки золота. По итогам майского заседания регулятор принял решение о сохранении учетной ставки на уровне 4,25-4,5% годовых.
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рынок, торги, сша, москва, comex, федрезерв
Экономика, Рынок, Торги, США, МОСКВА, Comex, Федрезерв
Стоимость золота слабо растет
Стоимость золота слабо растет в пятницу утром
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Стоимость золота слабо растет в пятницу утром, следует из данных торгов.
По состоянию на 9.09 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 0,84 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,03% - до 3 227,44 доллара за тройскую унцию. По итогам четверга котировки драгоценного металла подорожали на 1,66%.
Июльский фьючерс на серебро по состоянию на 9.09 мск снижался в цене на 0,21% - до 32,612 доллара за унцию.
В пятницу будет опубликована предварительная оценка индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Согласно прогнозу, в мае показатель увеличился до 53,4 пункта с уровня апреля в 52,2 пункта.
Статистика по экономике страны оценивается Федрезервом США при установлении величины учетной ставки. Решения регулятора могут отражаться на курсе доллара, к которому чувствительны котировки золота. По итогам майского заседания регулятор принял решение о сохранении учетной ставки на уровне 4,25-4,5% годовых.
Золото дорожает на статистике из США