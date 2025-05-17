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Эксперт предупредил о риске потери доверия к De Beers - 17.05.2025, ПРАЙМ
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Эксперт предупредил о риске потери доверия к De Beers
Эксперт предупредил о риске потери доверия к De Beers - 17.05.2025, ПРАЙМ
Эксперт предупредил о риске потери доверия к De Beers
Компания De Beers может потерять репутацию проверенного поставщика алмазов из-за скидок избранным клиентам, также это может рикошетом ударить по остальным... | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T09:01+0300
2025-05-17T09:01+0300
экономика
бизнес
de beers
idex
алмазы
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Компания De Beers может потерять репутацию проверенного поставщика алмазов из-за скидок избранным клиентам, также это может рикошетом ударить по остальным игрокам мирового алмазного рынка, заявил РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Международная алмазодобывающая корпорация De Beers на фоне продолжающегося кризиса в отрасли втайне продает алмазное сырье избранным трейдерам со скидкой в 10-20%, чтобы сократить запасы, сообщило 14 мая агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Перед De Beers стоит дилемма: либо накапливать алмазы и нести убытки, либо попытаться их реализовать по-тихому, чтобы заработать деньги на удержание бизнеса на плаву. По последнему пути она и пошла, но ситуация вышла из-под контроля, приведя к скандалу. Это в свою очередь чревато очередным обвалом цен на природные алмазы и потерей доверия к De Beers как к проверенному поставщику, и рикошетом может ударить по всем остальным игрокам", - прокомментировал аналитик. Хазанов пояснил, что покупатели не захотят приобретать камни дороже у других поставщиков, ориентируясь на цены De Beers со скидками. По его словам, тайные продажи алмазного сырья корпорацией обусловлены рядом факторов. Во-первых, накопленными запасами алмазов на 2 миллиарда долларов, во-вторых, падением объемов добычи и сбыта камней, в-третьих, неумолимым наступлением искусственных камней, и в-четвертых - слабым спросом и низкими ценами. За год стоимость алмазов сократилась на 11,2%, до 94,38 доллара за карат - 15 мая прошлого года индекс международной алмазной биржи IDEX составлял 106,3 доллара. С пикового значения марта 2022 года индекс цен на драгоценные камни упал на 40,4%. Тогда алмазы стоили примерно 158,39 доллара за карат.
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бизнес, de beers, idex, алмазы
Экономика, Бизнес, De Beers, IDEX, алмазы
09:01 17.05.2025
 
Эксперт предупредил о риске потери доверия к De Beers

Хазанов: De Beers может потерять репутацию проверенного поставщика алмазов из-за скидок

© fotolia.com / Africa StudioАлмазы
Алмазы - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2025
© fotolia.com / Africa Studio
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Компания De Beers может потерять репутацию проверенного поставщика алмазов из-за скидок избранным клиентам, также это может рикошетом ударить по остальным игрокам мирового алмазного рынка, заявил РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
Международная алмазодобывающая корпорация De Beers на фоне продолжающегося кризиса в отрасли втайне продает алмазное сырье избранным трейдерам со скидкой в 10-20%, чтобы сократить запасы, сообщило 14 мая агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Перед De Beers стоит дилемма: либо накапливать алмазы и нести убытки, либо попытаться их реализовать по-тихому, чтобы заработать деньги на удержание бизнеса на плаву. По последнему пути она и пошла, но ситуация вышла из-под контроля, приведя к скандалу. Это в свою очередь чревато очередным обвалом цен на природные алмазы и потерей доверия к De Beers как к проверенному поставщику, и рикошетом может ударить по всем остальным игрокам", - прокомментировал аналитик.
Хазанов пояснил, что покупатели не захотят приобретать камни дороже у других поставщиков, ориентируясь на цены De Beers со скидками.
По его словам, тайные продажи алмазного сырья корпорацией обусловлены рядом факторов. Во-первых, накопленными запасами алмазов на 2 миллиарда долларов, во-вторых, падением объемов добычи и сбыта камней, в-третьих, неумолимым наступлением искусственных камней, и в-четвертых - слабым спросом и низкими ценами.
За год стоимость алмазов сократилась на 11,2%, до 94,38 доллара за карат - 15 мая прошлого года индекс международной алмазной биржи IDEX составлял 106,3 доллара. С пикового значения марта 2022 года индекс цен на драгоценные камни упал на 40,4%. Тогда алмазы стоили примерно 158,39 доллара за карат.
Бриллианты - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
De Beers тайно продает алмазы избранным трейдерам, пишут СМИ
14 мая, 11:13
 
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