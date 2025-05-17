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Власти США обеспокоены планами Apple заключить сделку с Alibaba - 17.05.2025, ПРАЙМ
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Власти США обеспокоены планами Apple заключить сделку с Alibaba
Власти США обеспокоены планами Apple заключить сделку с Alibaba - 17.05.2025, ПРАЙМ
Власти США обеспокоены планами Apple заключить сделку с Alibaba
Власти США обеспокоены планами американской компании Apple заключить сделку по искусственному интеллекту с китайской фирмой Alibaba, сообщает газета New York... | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T13:31+0300
2025-05-17T13:31+0300
технологии
сша
китай
apple
alibaba
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Власти США обеспокоены планами американской компании Apple заключить сделку по искусственному интеллекту с китайской фирмой Alibaba, сообщает газета New York Times со ссылкой на людей, знакомых с обсуждениями. "Во время встреч в Вашингтоне с высшим руководством Apple и лоббистами правительственные чиновники интересовались, каковы будут условия сделки, какими данными Apple будет делиться с Alibaba и подпишет ли она какие-либо юридические обязательства с китайскими регулирующими органами", - пишет издание. По его данным, Apple хотела бы достичь соглашения с Alibaba с тем, чтобы сделать доступными функции на базе искусственного интеллекта на своих смартфонах iPhone в Китае. В свою очередь, власти США опасаются, что сделка могла бы помочь Alibaba улучшить свои возможности в сфере ИИ, расширить охват китайских чат-ботов, а также усилить зависимость Apple от соблюдения китайского законодательства. В то же время, подчеркивает газета, отказ от партнерства с китайской компанией в сфере ИИ может негативно отразиться на бизнесе Apple в Китае, смартфоны американской компании могут потерять позиции по сравнению с конкурентами.
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технологии, сша, китай, apple, alibaba
Технологии, США, КИТАЙ, Apple, Alibaba
13:31 17.05.2025
 
Власти США обеспокоены планами Apple заключить сделку с Alibaba

NYT: власти США обеспокоены намерением Apple заключить сделку по ИИ с Alibaba

© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанк" Знак Apple на фасаде дома.
 Знак Apple на фасаде дома. - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Власти США обеспокоены планами американской компании Apple заключить сделку по искусственному интеллекту с китайской фирмой Alibaba, сообщает газета New York Times со ссылкой на людей, знакомых с обсуждениями.
"Во время встреч в Вашингтоне с высшим руководством Apple и лоббистами правительственные чиновники интересовались, каковы будут условия сделки, какими данными Apple будет делиться с Alibaba и подпишет ли она какие-либо юридические обязательства с китайскими регулирующими органами", - пишет издание.
По его данным, Apple хотела бы достичь соглашения с Alibaba с тем, чтобы сделать доступными функции на базе искусственного интеллекта на своих смартфонах iPhone в Китае.
В свою очередь, власти США опасаются, что сделка могла бы помочь Alibaba улучшить свои возможности в сфере ИИ, расширить охват китайских чат-ботов, а также усилить зависимость Apple от соблюдения китайского законодательства.
В то же время, подчеркивает газета, отказ от партнерства с китайской компанией в сфере ИИ может негативно отразиться на бизнесе Apple в Китае, смартфоны американской компании могут потерять позиции по сравнению с конкурентами.
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ТехнологииСШАКИТАЙAppleAlibaba
 
 
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