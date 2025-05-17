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Орбан призвал генсека НАТО помешать клеветнической кампании Украины
Орбан призвал генсека НАТО помешать клеветнической кампании Украины - 17.05.2025, ПРАЙМ
Орбан призвал генсека НАТО помешать клеветнической кампании Украины
Венгрия считает неприемлемыми клеветнические акции спецслужб Украины и просит генерального секретаря НАТО Марка Рютте помешать им, заявил венгерский... | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T22:10+0300
2025-05-17T22:10+0300
2025-05-17T22:34+0300
политика
виктор орбан
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нато
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дезинформация
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БУДАПЕШТ, 17 мая - ПРАЙМ. Венгрия считает неприемлемыми клеветнические акции спецслужб Украины и просит генерального секретаря НАТО Марка Рютте помешать им, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан после встречи с Рютте на полях саммита Европейского политического сообщества в Тиране. "Я сказал генеральному секретарю НАТО, что считаю неприемлемым, что против Венгрии, страны-члена НАТО, государство, не являющееся членом НАТО, Украина, проводит дезинформационную клеветническую кампанию, организованную спецслужбами. Это неприемлемо. И что необходимо сделать всё, чтобы Украина это прекратила. Давайте остановим их... Я попросил, чтобы генсек НАТО учел это при принятии решений в будущем", - сказал Орбан в эфире телеканала TV2. Он также назвал беспрецедентной ситуацию, когда Киев, который стремится в ЕС, не пытается улучшить отношения с Будапештом, выступающим против, а "хочет оклеветать, чтобы уже никогда не вступить в Евросоюз". "Нам не нужна помощь НАТО, наша единственная задача - обеспечить, чтобы НАТО знало о том, что здесь происходит, и не верило никакой кампании по дискредитации Венгрии", - отметил при этом венгерский премьер. Орбан также подчеркнул, что в Венгрии готовится закон о запрете на получение финансирование из-за рубежа для политических партий и СМИ, а текущий шпионский скандал является примером взаимодействия венгерской оппозиции и украинских спецслужб с целью дискредитации венгерского опроса о вступлении Украины в ЕС. "Действия украинских спецслужб, сговор венгерской оппозиции с украинцами и Брюсселем, деньги, поступающие из Брюсселя и от Сороса, ускоренное принятие Украины в Евросоюз, все указывает в одном направлении: здесь хотят трансформировать Евросоюз и принять Украину любой ценой. И это будет иметь трагические последствия для венгерской экономики", - сказал он. Орбан во вторник созвал совет обороны в связи со шпионским скандалом, назвав последний операцией украинских спецслужб, проведенной при активном участии венгерской оппозиции с целью сорвать общевенгерское голосование о членстве Киева в Евросоюзе. В прошлую пятницу СБУ заявила, что впервые в истории Украины якобы разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая, как утверждается, вела шпионскую деятельность, задержаны 40-летний экс-военный и бывшая военнослужащая ВСУ, которая уволилась из подразделения в 2025 году. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил, что Венгрия высылает двух украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве в Будапеште. После этого Украина заявила, что высылает двух венгерских дипломатов. Сотрудники венгерского антитеррористического центра также задержали в центре Будапеште бывшего сотрудника украинского посольства и в течение нескольких часов выдворили его из страны.
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виктор орбан, марк рютте, нато, украина, дезинформация, кампания
Политика, Виктор Орбан, Марк Рютте, НАТО, УКРАИНА, Дезинформация, кампания
Орбан призвал генсека НАТО помешать клеветнической кампании Украины
Орбан призвал генсека НАТО помешать дезинформационной кампании спецслужб Украины
БУДАПЕШТ, 17 мая - ПРАЙМ. Венгрия считает неприемлемыми клеветнические акции спецслужб Украины и просит генерального секретаря НАТО Марка Рютте помешать им, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан после встречи с Рютте на полях саммита Европейского политического сообщества в Тиране.
"Я сказал генеральному секретарю НАТО, что считаю неприемлемым, что против Венгрии, страны-члена НАТО, государство, не являющееся членом НАТО, Украина, проводит дезинформационную клеветническую кампанию, организованную спецслужбами. Это неприемлемо. И что необходимо сделать всё, чтобы Украина это прекратила. Давайте остановим их... Я попросил, чтобы генсек НАТО учел это при принятии решений в будущем", - сказал Орбан в эфире телеканала TV2.
Он также назвал беспрецедентной ситуацию, когда Киев, который стремится в ЕС, не пытается улучшить отношения с Будапештом, выступающим против, а "хочет оклеветать, чтобы уже никогда не вступить в Евросоюз".
"Нам не нужна помощь НАТО, наша единственная задача - обеспечить, чтобы НАТО знало о том, что здесь происходит, и не верило никакой кампании по дискредитации Венгрии", - отметил при этом венгерский премьер.
Орбан обвинил спецслужбы Украины в атаке на голосование по членству в ЕС
Орбан также подчеркнул, что в Венгрии готовится закон о запрете на получение финансирование из-за рубежа для политических партий и СМИ, а текущий шпионский скандал является примером взаимодействия венгерской оппозиции и украинских спецслужб с целью дискредитации венгерского опроса о вступлении Украины в ЕС.
"Действия украинских спецслужб, сговор венгерской оппозиции с украинцами и Брюсселем, деньги, поступающие из Брюсселя и от Сороса, ускоренное принятие Украины в Евросоюз, все указывает в одном направлении: здесь хотят трансформировать Евросоюз и принять Украину любой ценой. И это будет иметь трагические последствия для венгерской экономики", - сказал он.
Орбан во вторник созвал совет обороны в связи со шпионским скандалом, назвав последний операцией украинских спецслужб, проведенной при активном участии венгерской оппозиции с целью сорвать общевенгерское голосование о членстве Киева в Евросоюзе.
В прошлую пятницу СБУ заявила, что впервые в истории Украины якобы разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая, как утверждается, вела шпионскую деятельность, задержаны 40-летний экс-военный и бывшая военнослужащая ВСУ, которая уволилась из подразделения в 2025 году. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил, что Венгрия высылает двух украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве в Будапеште. После этого Украина заявила, что высылает двух венгерских дипломатов. Сотрудники венгерского антитеррористического центра также задержали в центре Будапеште бывшего сотрудника украинского посольства и в течение нескольких часов выдворили его из страны.