https://1prime.ru/20250517/dezinformatsiya-857680717.html

Орбан призвал генсека НАТО помешать клеветнической кампании Украины

Орбан призвал генсека НАТО помешать клеветнической кампании Украины - 17.05.2025, ПРАЙМ

Орбан призвал генсека НАТО помешать клеветнической кампании Украины

Венгрия считает неприемлемыми клеветнические акции спецслужб Украины и просит генерального секретаря НАТО Марка Рютте помешать им, заявил венгерский... | 17.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-17T22:10+0300

2025-05-17T22:10+0300

2025-05-17T22:34+0300

политика

виктор орбан

марк рютте

нато

украина

дезинформация

кампания

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_31f10b85d3f236ac70becc1e56f353cf.jpg

БУДАПЕШТ, 17 мая - ПРАЙМ. Венгрия считает неприемлемыми клеветнические акции спецслужб Украины и просит генерального секретаря НАТО Марка Рютте помешать им, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан после встречи с Рютте на полях саммита Европейского политического сообщества в Тиране. "Я сказал генеральному секретарю НАТО, что считаю неприемлемым, что против Венгрии, страны-члена НАТО, государство, не являющееся членом НАТО, Украина, проводит дезинформационную клеветническую кампанию, организованную спецслужбами. Это неприемлемо. И что необходимо сделать всё, чтобы Украина это прекратила. Давайте остановим их... Я попросил, чтобы генсек НАТО учел это при принятии решений в будущем", - сказал Орбан в эфире телеканала TV2. Он также назвал беспрецедентной ситуацию, когда Киев, который стремится в ЕС, не пытается улучшить отношения с Будапештом, выступающим против, а "хочет оклеветать, чтобы уже никогда не вступить в Евросоюз". "Нам не нужна помощь НАТО, наша единственная задача - обеспечить, чтобы НАТО знало о том, что здесь происходит, и не верило никакой кампании по дискредитации Венгрии", - отметил при этом венгерский премьер. Орбан также подчеркнул, что в Венгрии готовится закон о запрете на получение финансирование из-за рубежа для политических партий и СМИ, а текущий шпионский скандал является примером взаимодействия венгерской оппозиции и украинских спецслужб с целью дискредитации венгерского опроса о вступлении Украины в ЕС. "Действия украинских спецслужб, сговор венгерской оппозиции с украинцами и Брюсселем, деньги, поступающие из Брюсселя и от Сороса, ускоренное принятие Украины в Евросоюз, все указывает в одном направлении: здесь хотят трансформировать Евросоюз и принять Украину любой ценой. И это будет иметь трагические последствия для венгерской экономики", - сказал он. Орбан во вторник созвал совет обороны в связи со шпионским скандалом, назвав последний операцией украинских спецслужб, проведенной при активном участии венгерской оппозиции с целью сорвать общевенгерское голосование о членстве Киева в Евросоюзе. В прошлую пятницу СБУ заявила, что впервые в истории Украины якобы разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая, как утверждается, вела шпионскую деятельность, задержаны 40-летний экс-военный и бывшая военнослужащая ВСУ, которая уволилась из подразделения в 2025 году. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил, что Венгрия высылает двух украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве в Будапеште. После этого Украина заявила, что высылает двух венгерских дипломатов. Сотрудники венгерского антитеррористического центра также задержали в центре Будапеште бывшего сотрудника украинского посольства и в течение нескольких часов выдворили его из страны.

https://1prime.ru/20250513/orban-857540300.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

виктор орбан, марк рютте, нато, украина, дезинформация, кампания