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Орбан призвал генсека НАТО помешать клеветнической кампании Украины - 17.05.2025, ПРАЙМ
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Орбан призвал генсека НАТО помешать клеветнической кампании Украины
Орбан призвал генсека НАТО помешать клеветнической кампании Украины - 17.05.2025, ПРАЙМ
Орбан призвал генсека НАТО помешать клеветнической кампании Украины
Венгрия считает неприемлемыми клеветнические акции спецслужб Украины и просит генерального секретаря НАТО Марка Рютте помешать им, заявил венгерский... | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T22:10+0300
2025-05-17T22:34+0300
политика
виктор орбан
марк рютте
нато
украина
дезинформация
кампания
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БУДАПЕШТ, 17 мая - ПРАЙМ. Венгрия считает неприемлемыми клеветнические акции спецслужб Украины и просит генерального секретаря НАТО Марка Рютте помешать им, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан после встречи с Рютте на полях саммита Европейского политического сообщества в Тиране. "Я сказал генеральному секретарю НАТО, что считаю неприемлемым, что против Венгрии, страны-члена НАТО, государство, не являющееся членом НАТО, Украина, проводит дезинформационную клеветническую кампанию, организованную спецслужбами. Это неприемлемо. И что необходимо сделать всё, чтобы Украина это прекратила. Давайте остановим их... Я попросил, чтобы генсек НАТО учел это при принятии решений в будущем", - сказал Орбан в эфире телеканала TV2. Он также назвал беспрецедентной ситуацию, когда Киев, который стремится в ЕС, не пытается улучшить отношения с Будапештом, выступающим против, а "хочет оклеветать, чтобы уже никогда не вступить в Евросоюз". "Нам не нужна помощь НАТО, наша единственная задача - обеспечить, чтобы НАТО знало о том, что здесь происходит, и не верило никакой кампании по дискредитации Венгрии", - отметил при этом венгерский премьер. Орбан также подчеркнул, что в Венгрии готовится закон о запрете на получение финансирование из-за рубежа для политических партий и СМИ, а текущий шпионский скандал является примером взаимодействия венгерской оппозиции и украинских спецслужб с целью дискредитации венгерского опроса о вступлении Украины в ЕС. "Действия украинских спецслужб, сговор венгерской оппозиции с украинцами и Брюсселем, деньги, поступающие из Брюсселя и от Сороса, ускоренное принятие Украины в Евросоюз, все указывает в одном направлении: здесь хотят трансформировать Евросоюз и принять Украину любой ценой. И это будет иметь трагические последствия для венгерской экономики", - сказал он. Орбан во вторник созвал совет обороны в связи со шпионским скандалом, назвав последний операцией украинских спецслужб, проведенной при активном участии венгерской оппозиции с целью сорвать общевенгерское голосование о членстве Киева в Евросоюзе. В прошлую пятницу СБУ заявила, что впервые в истории Украины якобы разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая, как утверждается, вела шпионскую деятельность, задержаны 40-летний экс-военный и бывшая военнослужащая ВСУ, которая уволилась из подразделения в 2025 году. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил, что Венгрия высылает двух украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве в Будапеште. После этого Украина заявила, что высылает двух венгерских дипломатов. Сотрудники венгерского антитеррористического центра также задержали в центре Будапеште бывшего сотрудника украинского посольства и в течение нескольких часов выдворили его из страны.
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виктор орбан, марк рютте, нато, украина, дезинформация, кампания
Политика, Виктор Орбан, Марк Рютте, НАТО, УКРАИНА, Дезинформация, кампания
22:10 17.05.2025 (обновлено: 22:34 17.05.2025)
 
Орбан призвал генсека НАТО помешать клеветнической кампании Украины

Орбан призвал генсека НАТО помешать дезинформационной кампании спецслужб Украины

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2025
© Фото : NATO
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БУДАПЕШТ, 17 мая - ПРАЙМ. Венгрия считает неприемлемыми клеветнические акции спецслужб Украины и просит генерального секретаря НАТО Марка Рютте помешать им, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан после встречи с Рютте на полях саммита Европейского политического сообщества в Тиране.
"Я сказал генеральному секретарю НАТО, что считаю неприемлемым, что против Венгрии, страны-члена НАТО, государство, не являющееся членом НАТО, Украина, проводит дезинформационную клеветническую кампанию, организованную спецслужбами. Это неприемлемо. И что необходимо сделать всё, чтобы Украина это прекратила. Давайте остановим их... Я попросил, чтобы генсек НАТО учел это при принятии решений в будущем", - сказал Орбан в эфире телеканала TV2.
Он также назвал беспрецедентной ситуацию, когда Киев, который стремится в ЕС, не пытается улучшить отношения с Будапештом, выступающим против, а "хочет оклеветать, чтобы уже никогда не вступить в Евросоюз".
"Нам не нужна помощь НАТО, наша единственная задача - обеспечить, чтобы НАТО знало о том, что здесь происходит, и не верило никакой кампании по дискредитации Венгрии", - отметил при этом венгерский премьер.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
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Орбан также подчеркнул, что в Венгрии готовится закон о запрете на получение финансирование из-за рубежа для политических партий и СМИ, а текущий шпионский скандал является примером взаимодействия венгерской оппозиции и украинских спецслужб с целью дискредитации венгерского опроса о вступлении Украины в ЕС.
"Действия украинских спецслужб, сговор венгерской оппозиции с украинцами и Брюсселем, деньги, поступающие из Брюсселя и от Сороса, ускоренное принятие Украины в Евросоюз, все указывает в одном направлении: здесь хотят трансформировать Евросоюз и принять Украину любой ценой. И это будет иметь трагические последствия для венгерской экономики", - сказал он.
Орбан во вторник созвал совет обороны в связи со шпионским скандалом, назвав последний операцией украинских спецслужб, проведенной при активном участии венгерской оппозиции с целью сорвать общевенгерское голосование о членстве Киева в Евросоюзе.
В прошлую пятницу СБУ заявила, что впервые в истории Украины якобы разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая, как утверждается, вела шпионскую деятельность, задержаны 40-летний экс-военный и бывшая военнослужащая ВСУ, которая уволилась из подразделения в 2025 году. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил, что Венгрия высылает двух украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве в Будапеште. После этого Украина заявила, что высылает двух венгерских дипломатов. Сотрудники венгерского антитеррористического центра также задержали в центре Будапеште бывшего сотрудника украинского посольства и в течение нескольких часов выдворили его из страны.
 
ПолитикаВиктор ОрбанМарк РюттеНАТОУКРАИНАДезинформациякампания
 
 
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