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Дмитриев прокомментировал переговоры России и Украины в Стамбуле

Дмитриев прокомментировал переговоры России и Украины в Стамбуле - 17.05.2025, ПРАЙМ

Дмитриев прокомментировал переговоры России и Украины в Стамбуле

Добавлены подробности. | 17.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-17T00:22+0300

2025-05-17T00:22+0300

2025-05-17T00:22+0300

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Добавлены подробности. МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле, заявив, что они были бы невозможны без усилий президента США Дональда Трампа и членов его команды, результатом стали варианты прекращения огня, "которые могут сработать". "Хорошие результаты первого диалога России и Украины за три года: крупнейший обмен пленных, варианты прекращения огня, которые могут сработать, понимание позиций и продолжающийся диалог... Это было бы невозможно без президента США Дональда Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса, спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, госсекретаря США Марко Рубио и других членов команды Трампа", - написал Дмитриев в соцсети X. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, РФ настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в тот день контактов между представителями двух стран не было. Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными - 1000 на 1000 - с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

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россия, мировая экономика, украина, сша, рф, дональд трамп, кирилл дмитриев, владимир мединский, рфпи