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Дубровский призвал создавать новые патриотические театры - 17.05.2025, ПРАЙМ
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Дубровский призвал создавать новые патриотические театры
Дубровский призвал создавать новые патриотические театры - 17.05.2025, ПРАЙМ
Дубровский призвал создавать новые патриотические театры
Патриотическая драматургия должна появляться не только в новом патриотическом театре, но и в театрах, которые успешно существуют в России многие годы, заявил... | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T03:41+0300
2025-05-17T03:41+0300
технологии
россия
общество
рф
москва
захар прилепин
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Патриотическая драматургия должна появляться не только в новом патриотическом театре, но и в театрах, которые успешно существуют в России многие годы, заявил РИА Новости главный режиссер Малого театра, заслуженный артист РФ Алексей Дубровский. Во время заседания Совета по культуре и искусству 25 марта писатель Захар Прилепин попросил президента РФ Владимира Путина рассмотреть вопрос создания театра для писателей. Позднее, 13 мая, президент поручил создать в Москве театр, ориентированный на продвижение современной драматургии патриотической направленности, до 30 ноября текущего года. "Я думаю, что современная драматургия должна появляться не только в будущем театре современных патриотических авторов, но и в тех театрах, которые уже успешно существуют многие десятилетия в нашей стране. Там тоже необходимо появление современной драматургии", - сказал он. На вопрос о том, кто бы мог возглавить новый патриотический театр, Дубровский ответил, что это дело компетенции министерства культуры РФ. "Конечно, мы все хотели бы и ждем появления новой драматургии, отвечающей сегодняшнему времени и тем событиям, которые происходят сейчас - в том числе, речь о теме специальной военной операции и жизни простого человека в этих условиях. Это очень важная тема. Не только современные драматурги должны искать театры, где их пьесы были бы поставлены и реализованы, но и театры сегодня должны искать современных драматургов", - подчеркнул режиссер.
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технологии, россия, общество , рф, москва, захар прилепин, владимир путин
Технологии, РОССИЯ, Общество , РФ, МОСКВА, Захар Прилепин, Владимир Путин
03:41 17.05.2025
 
Дубровский призвал создавать новые патриотические театры

Главный режиссер Малого театра Дубровский призвал к появлению современной драматургии

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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Патриотическая драматургия должна появляться не только в новом патриотическом театре, но и в театрах, которые успешно существуют в России многие годы, заявил РИА Новости главный режиссер Малого театра, заслуженный артист РФ Алексей Дубровский.
Во время заседания Совета по культуре и искусству 25 марта писатель Захар Прилепин попросил президента РФ Владимира Путина рассмотреть вопрос создания театра для писателей. Позднее, 13 мая, президент поручил создать в Москве театр, ориентированный на продвижение современной драматургии патриотической направленности, до 30 ноября текущего года.
"Я думаю, что современная драматургия должна появляться не только в будущем театре современных патриотических авторов, но и в тех театрах, которые уже успешно существуют многие десятилетия в нашей стране. Там тоже необходимо появление современной драматургии", - сказал он.
На вопрос о том, кто бы мог возглавить новый патриотический театр, Дубровский ответил, что это дело компетенции министерства культуры РФ.
"Конечно, мы все хотели бы и ждем появления новой драматургии, отвечающей сегодняшнему времени и тем событиям, которые происходят сейчас - в том числе, речь о теме специальной военной операции и жизни простого человека в этих условиях. Это очень важная тема. Не только современные драматурги должны искать театры, где их пьесы были бы поставлены и реализованы, но и театры сегодня должны искать современных драматургов", - подчеркнул режиссер.
 
ТехнологииРОССИЯОбществоРФМОСКВАЗахар ПрилепинВладимир Путин
 
 
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