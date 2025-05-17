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Дубровский призвал создавать новые патриотические театры

Дубровский призвал создавать новые патриотические театры - 17.05.2025, ПРАЙМ

Дубровский призвал создавать новые патриотические театры

Патриотическая драматургия должна появляться не только в новом патриотическом театре, но и в театрах, которые успешно существуют в России многие годы, заявил... | 17.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-17T03:41+0300

2025-05-17T03:41+0300

2025-05-17T03:41+0300

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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Патриотическая драматургия должна появляться не только в новом патриотическом театре, но и в театрах, которые успешно существуют в России многие годы, заявил РИА Новости главный режиссер Малого театра, заслуженный артист РФ Алексей Дубровский. Во время заседания Совета по культуре и искусству 25 марта писатель Захар Прилепин попросил президента РФ Владимира Путина рассмотреть вопрос создания театра для писателей. Позднее, 13 мая, президент поручил создать в Москве театр, ориентированный на продвижение современной драматургии патриотической направленности, до 30 ноября текущего года. "Я думаю, что современная драматургия должна появляться не только в будущем театре современных патриотических авторов, но и в тех театрах, которые уже успешно существуют многие десятилетия в нашей стране. Там тоже необходимо появление современной драматургии", - сказал он. На вопрос о том, кто бы мог возглавить новый патриотический театр, Дубровский ответил, что это дело компетенции министерства культуры РФ. "Конечно, мы все хотели бы и ждем появления новой драматургии, отвечающей сегодняшнему времени и тем событиям, которые происходят сейчас - в том числе, речь о теме специальной военной операции и жизни простого человека в этих условиях. Это очень важная тема. Не только современные драматурги должны искать театры, где их пьесы были бы поставлены и реализованы, но и театры сегодня должны искать современных драматургов", - подчеркнул режиссер.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, общество , рф, москва, захар прилепин, владимир путин