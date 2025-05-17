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В Думе отметили необходимость индексации тарифов ЖКХ - 17.05.2025, ПРАЙМ
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В Думе отметили необходимость индексации тарифов ЖКХ
В Думе отметили необходимость индексации тарифов ЖКХ - 17.05.2025, ПРАЙМ
В Думе отметили необходимость индексации тарифов ЖКХ
Индексация тарифов ЖКХ на 11,9% с 1 июля 2025 года в России необходима для обеспечения модернизации коммунальных сетей, рассказал РИА Новости член комитета... | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T13:04+0300
2025-05-17T13:06+0300
госдума
россия
жкх
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Индексация тарифов ЖКХ на 11,9% с 1 июля 2025 года в России необходима для обеспечения модернизации коммунальных сетей, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. "С 1 июля 2025 года в России произойдёт плановая индексация тарифов на услуги ЖКХ. В среднем по России тарифы вырастут на 11,9%, но в отдельных субъектах РФ подорожание может быть выше. Такая индексация необходима в первую очередь для модернизации коммунальных сетей, значительная часть которых изношена", - сказал Якубовский.
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госдума, россия, жкх
Госдума, РОССИЯ, ЖКХ
13:04 17.05.2025 (обновлено: 13:06 17.05.2025)
 
В Думе отметили необходимость индексации тарифов ЖКХ

Якубовский: индексация тарифов ЖКХ нужна для модернизации коммунальных сетей

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЖКХ
ЖКХ - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Индексация тарифов ЖКХ на 11,9% с 1 июля 2025 года в России необходима для обеспечения модернизации коммунальных сетей, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
"С 1 июля 2025 года в России произойдёт плановая индексация тарифов на услуги ЖКХ. В среднем по России тарифы вырастут на 11,9%, но в отдельных субъектах РФ подорожание может быть выше. Такая индексация необходима в первую очередь для модернизации коммунальных сетей, значительная часть которых изношена", - сказал Якубовский.
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