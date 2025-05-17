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Эксперт оценил соглашение об обмене военнопленными в Стамбуле
Эксперт оценил соглашение об обмене военнопленными в Стамбуле - 17.05.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил соглашение об обмене военнопленными в Стамбуле
Соглашение об обмене военнопленными, которое было достигнуто на переговорах представителей РФ и Украины в Стамбуле, - это "хороший знак", для того, чтобы... | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T03:47+0300
2025-05-17T03:47+0300
2025-05-17T03:47+0300
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НЬЮ-ЙОРК, 17 мая - ПРАЙМ. Соглашение об обмене военнопленными, которое было достигнуто на переговорах представителей РФ и Украины в Стамбуле, - это "хороший знак", для того, чтобы переговоры дали результат, нужно время, заявил РИА Новости бывший советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при госдепе, редактор издания The Realist Review Джеймс Карден, напомнив, что государственному секретарю США Генри Киссинджеру и его вьетнамскому коллеге Ле Дык Тхо потребовалось четыре с половиной года, чтобы достичь соглашения о прекращении войны во Вьетнаме.
"Несмотря на то, что переговоры закончились всего через два часа, я бы расценил любое количество времени, которое обе стороны потратили на дипломатическое взаимодействие, как потраченное с пользой. Соглашение об обмене военнопленными - хороший знак", - сказал РИА Новости Карден.
По его словам, факт того, что позиции сторон по ряду вопросов, касающихся установления прекращения огня, по-прежнему существенно расходятся, не является неожиданностью.
"Важно, чтобы они продолжали в том же духе - на это нужно время, помните, государственному секретарю США Генри Киссинджеру и его вьетнамскому коллеге Ле Дык Тхо потребовалось четыре с половиной года, чтобы достичь соглашения о прекращении войны во Вьетнаме", - добавил Карден.
Карден в свое время занимал пост советника в двусторонней российско-американской президентской комиссии при госдепартаменте.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.
В пятницу в первой половине дня состоялась встреча США, Украины и Турции. Переговоры между делегациями РФ и Украины стартовали в Стамбуле после 13.30 мск.
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мировая экономика, россия, украина, рф, стамбул, генри киссинджер, владимир путин, дмитрий песков
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, УКРАИНА, РФ, Стамбул, Генри Киссинджер, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Эксперт оценил соглашение об обмене военнопленными в Стамбуле
Экс-советник госдепа Карден назвал соглашение об обмене военнопленными хорошим знаком
НЬЮ-ЙОРК, 17 мая - ПРАЙМ. Соглашение об обмене военнопленными, которое было достигнуто на переговорах представителей РФ и Украины в Стамбуле, - это "хороший знак", для того, чтобы переговоры дали результат, нужно время, заявил РИА Новости бывший советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при госдепе, редактор издания The Realist Review Джеймс Карден, напомнив, что государственному секретарю США Генри Киссинджеру и его вьетнамскому коллеге Ле Дык Тхо потребовалось четыре с половиной года, чтобы достичь соглашения о прекращении войны во Вьетнаме.
"Несмотря на то, что переговоры закончились всего через два часа, я бы расценил любое количество времени, которое обе стороны потратили на дипломатическое взаимодействие, как потраченное с пользой. Соглашение об обмене военнопленными - хороший знак", - сказал РИА Новости Карден.
По его словам, факт того, что позиции сторон по ряду вопросов, касающихся установления прекращения огня, по-прежнему существенно расходятся, не является неожиданностью.
"Важно, чтобы они продолжали в том же духе - на это нужно время, помните, государственному секретарю США Генри Киссинджеру и его вьетнамскому коллеге Ле Дык Тхо потребовалось четыре с половиной года, чтобы достичь соглашения о прекращении войны во Вьетнаме", - добавил Карден.
Карден в свое время занимал пост советника в двусторонней российско-американской президентской комиссии при госдепартаменте.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.
В пятницу в первой половине дня состоялась встреча США, Украины и Турции. Переговоры между делегациями РФ и Украины стартовали в Стамбуле после 13.30 мск.