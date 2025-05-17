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Россия и КНР подписали соглашение на экспорт российской продукции

Россия и КНР подписали соглашение на экспорт российской продукции - 17.05.2025, ПРАЙМ

Россия и КНР подписали соглашение на экспорт российской продукции

Соглашение на экспорт российской продукции в КНР на 11 миллиардов рублей подписано в субботу в городе Харбин китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян в... | 17.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-17T13:37+0300

2025-05-17T13:37+0300

2025-05-17T13:37+0300

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ХАРБИН(КНР), 17 мая – ПРАЙМ. Соглашение на экспорт российской продукции в КНР на 11 миллиардов рублей подписано в субботу в городе Харбин китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян в рамках фестиваля-ярмарки "Сделано в России", заявила в субботу генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина. "Пять часов назад мы уже начали работу нашего фестиваля-ярмарки "Сделано в России" в оффлайн режиме, сейчас мы путем телемоста открываем онлайн-продажи из Москвы, известный китайский блогер будет продолжать рекламировать российские товары на аудиторию в Китае", - заявила Никишина в рамках телемоста Москва-Харбин в честь открытия фестиваля "Сделано в России" в Харбине и онлайн-ярмарки российских товаров в Москве. По ее словам, за время работы фестиваля "в результате деловых переговоров у нас уже есть первое экспортное соглашение на одиннадцать миллиардов рублей". "Старт дан. Мы рассчитываем, что это только первая ласточка и в результате онлайн-продаж, которые с помощью нашего блогера будут реализованы, эти цифры будут увеличены", - добавила Никишина. Она отметила, что на ярмарке в Харбине представлена продукция более 100 российских компаний, и китайские потребители могут попробовать и оценить высокое качество и разнообразие российской продукции. "Очень важно, что параллельно здесь проходит очень интенсивная бизнес повестка деловых переговоров, b2b переговоров, более 400 встреч уже запланированы между российским и китайскими оптовыми поставщиками, и экспортные контракты конечно же будут увеличены в объеме", - добавила она. Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" проходит 17-21 мая на площадке Харбинской международной торгово-экономической ярмарки в городе Харбин китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян. На площади более 1 тысячи квадратных метров представлена продукция от более 100 производителей из 50 регионов РФ.

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бизнес, россия, харбин, китай, москва, рэц, экспорт