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РЭЦ надеется на успешные переговоры по допуску в КНР российской продукции

РЭЦ надеется на успешные переговоры по допуску в КНР российской продукции - 17.05.2025, ПРАЙМ

РЭЦ надеется на успешные переговоры по допуску в КНР российской продукции

Российский экспортный центр надеется на успешность переговоров по допуску на китайский рынок российской продукции, которая пока не имеет разрешения на продажи в | 17.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-17T14:03+0300

2025-05-17T14:03+0300

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ХАРБИН (КНР), 17 мая – ПРАЙМ. Российский экспортный центр надеется на успешность переговоров по допуску на китайский рынок российской продукции, которая пока не имеет разрешения на продажи в КНР, заявила журналистам в субботу генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина. Ранее Россельхознадзор и Главное таможенное управление Китая подписали протоколы о соблюдении инспекционных и карантинных требований к манной крупе и ржаной муке, экспортируемым из России в Китай. "Я бы хотела отдельно обратить внимание на очень значимый момент, это действительно открытие для российского рынка манной крупы, у нас большое производство, и поэтому производители, которые получили такой шанс, они здесь сейчас ищут своих потенциальных партнёров, проводят деловые переговоры. Нужно будет, конечно, обеспечить фитосанитарные требования, получить документацию, но это та ниша, которую мы очень хотим освоить, потому что пока нас здесь практически нет", - заявила Никишина на полях фестиваля-ярмарки "Сделано в России" в китайском Харбине. Касательно других товаров, отметила она, "есть еще российская продукция, которая пока не имеет разрешения на продажи в Китае, это, например, колбасные изделия, это продукция из озимых сортов пшеницы, переговоры ведутся, переговоры любят тишину, поэтому мы надеемся, что эти переговоры будут завершены успешно". "Хочу сказать, что у нас есть ещё большой сегмент продукции, которая могла бы порадовать китайских потребителей, как только регуляторика это позволит", – добавила она.

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бизнес, россия, китай, харбин, рэц, россельхознадзор, экспорт