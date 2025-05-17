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Премьер Италии назвала контрпродуктивным тотальный переход на электрокары
Премьер Италии назвала контрпродуктивным тотальный переход на электрокары - 17.05.2025, ПРАЙМ
Премьер Италии назвала контрпродуктивным тотальный переход на электрокары
Премьер Италии Джорджа Мелони назвала контрпродуктивным переход исключительно на электродвигатели в автомобильной промышленности. | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T21:47+0300
2025-05-17T21:47+0300
2025-05-17T21:49+0300
экономика
джорджа мелони
переход
мнение
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РИМ, 17 мая - ПРАЙМ. Премьер Италии Джорджа Мелони назвала контрпродуктивным переход исключительно на электродвигатели в автомобильной промышленности. Выступая на пресс-конференции после встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, Мелони заявила, что автопром в Европе "был раздавлен чрезмерно идеологизированным подходом". "Я считаю, что продолжать концентрироваться только на переходе к электродвигателям, цепочки производства которых контролируются не Европой, а другими странами, контрпродуктивно", - подчеркнула Мелони.
https://1prime.ru/20250418/meloni-856803808.html
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джорджа мелони, переход, мнение
Экономика, Джорджа Мелони, Переход, мнение
Премьер Италии назвала контрпродуктивным тотальный переход на электрокары
Премьер Италии: контрпродуктивно говорить о переходе только на электрокары
РИМ, 17 мая - ПРАЙМ. Премьер Италии Джорджа Мелони назвала контрпродуктивным переход исключительно на электродвигатели в автомобильной промышленности.
Выступая на пресс-конференции после встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, Мелони заявила, что автопром в Европе "был раздавлен чрезмерно идеологизированным подходом".
"Я считаю, что продолжать концентрироваться только на переходе к электродвигателям, цепочки производства которых контролируются не Европой, а другими странами, контрпродуктивно", - подчеркнула Мелони.
Мелони призвала сделать Запад великим