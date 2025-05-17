https://1prime.ru/20250517/elektrokary-857680393.html

Премьер Италии назвала контрпродуктивным тотальный переход на электрокары

Премьер Италии назвала контрпродуктивным тотальный переход на электрокары - 17.05.2025, ПРАЙМ

Премьер Италии назвала контрпродуктивным тотальный переход на электрокары

Премьер Италии Джорджа Мелони назвала контрпродуктивным переход исключительно на электродвигатели в автомобильной промышленности. | 17.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-17T21:47+0300

2025-05-17T21:47+0300

2025-05-17T21:49+0300

экономика

джорджа мелони

переход

мнение

https://cdnn.1prime.ru/img/76324/58/763245807_0:181:5159:3083_1920x0_80_0_0_d5693839f877abc21984e9c14cbe3011.jpg

РИМ, 17 мая - ПРАЙМ. Премьер Италии Джорджа Мелони назвала контрпродуктивным переход исключительно на электродвигатели в автомобильной промышленности. Выступая на пресс-конференции после встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, Мелони заявила, что автопром в Европе "был раздавлен чрезмерно идеологизированным подходом". "Я считаю, что продолжать концентрироваться только на переходе к электродвигателям, цепочки производства которых контролируются не Европой, а другими странами, контрпродуктивно", - подчеркнула Мелони.

https://1prime.ru/20250418/meloni-856803808.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

джорджа мелони, переход, мнение