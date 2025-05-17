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Фицо заявил, что поддержит референдум об отмене санкций в отношении России - 17.05.2025, ПРАЙМ
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Фицо заявил, что поддержит референдум об отмене санкций в отношении России
Фицо заявил, что поддержит референдум об отмене санкций в отношении России - 17.05.2025, ПРАЙМ
Фицо заявил, что поддержит референдум об отмене санкций в отношении России
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поддержит референдум об отмене в республике санкций против России, если он будет объявлен. | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T22:24+0300
2025-05-17T22:25+0300
политика
роберт фицо
референдум
санкции против рф
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БРАТИСЛАВА, 17 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поддержит референдум об отмене в республике санкций против России, если он будет объявлен. Активисты в Словакии в начале мая передали в канцелярию президента республики петицию о референдуме об отмене санкций против России, сообщал корреспондент РИА Новости. Лидер Словацкого движения возрождения Роберт Швец заявил, что собрать удалось 395 401 подпись при необходимых 350 тысячах. "Если такой референдум будет, то я его спокойно поддержу, говорю за себя", - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги". Он подверг критике то, что Европейский союз говорит о новых санкциях в то время, когда начались переговоры по урегулировании ситуации на Украине. Авторы петиции предлагают провести референдум с вопросом: "Согласны ли вы с тем, чтобы Словакия не применяла санкции против России, которые вредят словацким гражданам и предпринимателям?" Глава политической партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота ранее говорил, что необходимо стремиться если не полностью остановить, то хотя бы минимизировать негативное влияние на Словакию санкций, которые были введены европейскими странами против России. Согласно словацкому законодательству, чтобы провести референдум в республике, где проживают порядка 5,5 миллиона человек, необходимо собрать не менее 350 тысяч подписей. Ранее активисты словацкого гражданского объединения "Брат за брата" передали президенту Словакии свою петицию для проведения референдума об отмене санкций против РФ, ее подписали в республике более 450 тысяч человек при необходимых 350 тысячах. Однако эта петиция не соответствовала требованиям об объявлении референдума в Словакии, поскольку не содержала вопроса для него.
https://1prime.ru/20250516/sanktsii-857636324.html
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роберт фицо, референдум, санкции против рф
Политика, Роберт Фицо, референдум, санкции против РФ
22:24 17.05.2025 (обновлено: 22:25 17.05.2025)
 
Фицо заявил, что поддержит референдум об отмене санкций в отношении России

Премьер Словакии заявил, что поддержит референдум об отмене санкций против РФ

© Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрилет премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву
Прилет премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву
© Фотохост-агентство
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БРАТИСЛАВА, 17 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поддержит референдум об отмене в республике санкций против России, если он будет объявлен.
Активисты в Словакии в начале мая передали в канцелярию президента республики петицию о референдуме об отмене санкций против России, сообщал корреспондент РИА Новости. Лидер Словацкого движения возрождения Роберт Швец заявил, что собрать удалось 395 401 подпись при необходимых 350 тысячах.
"Если такой референдум будет, то я его спокойно поддержу, говорю за себя", - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги".
Он подверг критике то, что Европейский союз говорит о новых санкциях в то время, когда начались переговоры по урегулировании ситуации на Украине.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
ЕС готовит новый пакет санкций против России, заявила Каллас
Вчера, 11:58
Авторы петиции предлагают провести референдум с вопросом: "Согласны ли вы с тем, чтобы Словакия не применяла санкции против России, которые вредят словацким гражданам и предпринимателям?" Глава политической партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота ранее говорил, что необходимо стремиться если не полностью остановить, то хотя бы минимизировать негативное влияние на Словакию санкций, которые были введены европейскими странами против России.
Согласно словацкому законодательству, чтобы провести референдум в республике, где проживают порядка 5,5 миллиона человек, необходимо собрать не менее 350 тысяч подписей.
Ранее активисты словацкого гражданского объединения "Брат за брата" передали президенту Словакии свою петицию для проведения референдума об отмене санкций против РФ, ее подписали в республике более 450 тысяч человек при необходимых 350 тысячах. Однако эта петиция не соответствовала требованиям об объявлении референдума в Словакии, поскольку не содержала вопроса для него.
 
ПолитикаРоберт Фицореферендумсанкции против РФ
 
 
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