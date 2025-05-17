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В Турции сообщили об обнаружении газового месторождения в Черном море
В Турции сообщили об обнаружении газового месторождения в Черном море - 17.05.2025, ПРАЙМ
В Турции сообщили об обнаружении газового месторождения в Черном море
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в субботу об обнаружении газового месторождения в Черном море с запасами в 75 миллиардов кубометров. | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T15:06+0300
2025-05-17T15:06+0300
2025-05-17T15:06+0300
энергетика
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СТАМБУЛ, 17 мая - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в субботу об обнаружении газового месторождения в Черном море с запасами в 75 миллиардов кубометров. "На месторождении Гёктепе-3 мы вчера после 49 дней бурения и тестов получили хорошую новость: мы обнаружили запасы газа в размере 75 миллиардов кубометров. Этого объема хватит для снабжения наших квартир (во всей Турции - ред.) в течение 3,5 лет. Стоимость запасов оценивается в 30 миллиардов долларов", - сообщил Эрдоган, выступая в Стамбуле. По словам турецкого лидера, сейчас газовые месторождения Черного моря обеспечивают газом 4 миллиона квартир за счет 9,5 миллиардов кубометров газа. К 2028 году показатель планируется увеличить в четыре раза, сообщил Эрдоган.
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газ, турция, черное море, реджеп тайип эрдоган
Энергетика, Газ, ТУРЦИЯ, Черное море, Реджеп Тайип Эрдоган
В Турции сообщили об обнаружении газового месторождения в Черном море
Эрдоган: в Черном море найдено газовое месторождение с запасами в 75 миллиардов кубометров
СТАМБУЛ, 17 мая - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в субботу об обнаружении газового месторождения в Черном море с запасами в 75 миллиардов кубометров.
"На месторождении Гёктепе-3 мы вчера после 49 дней бурения и тестов получили хорошую новость: мы обнаружили запасы газа в размере 75 миллиардов кубометров. Этого объема хватит для снабжения наших квартир (во всей Турции - ред.) в течение 3,5 лет. Стоимость запасов оценивается в 30 миллиардов долларов", - сообщил Эрдоган, выступая в Стамбуле.
По словам турецкого лидера, сейчас газовые месторождения Черного моря обеспечивают газом 4 миллиона квартир за счет 9,5 миллиардов кубометров газа. К 2028 году показатель планируется увеличить в четыре раза, сообщил Эрдоган.
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