https://1prime.ru/20250517/gaz-857675976.html

В Турции сообщили об обнаружении газового месторождения в Черном море

В Турции сообщили об обнаружении газового месторождения в Черном море - 17.05.2025, ПРАЙМ

В Турции сообщили об обнаружении газового месторождения в Черном море

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в субботу об обнаружении газового месторождения в Черном море с запасами в 75 миллиардов кубометров. | 17.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-17T15:06+0300

2025-05-17T15:06+0300

2025-05-17T15:06+0300

энергетика

газ

турция

черное море

реджеп тайип эрдоган

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/46/841384629_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_ebb33140c1865a746345fa3b13711831.jpg

СТАМБУЛ, 17 мая - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в субботу об обнаружении газового месторождения в Черном море с запасами в 75 миллиардов кубометров. "На месторождении Гёктепе-3 мы вчера после 49 дней бурения и тестов получили хорошую новость: мы обнаружили запасы газа в размере 75 миллиардов кубометров. Этого объема хватит для снабжения наших квартир (во всей Турции - ред.) в течение 3,5 лет. Стоимость запасов оценивается в 30 миллиардов долларов", - сообщил Эрдоган, выступая в Стамбуле. По словам турецкого лидера, сейчас газовые месторождения Черного моря обеспечивают газом 4 миллиона квартир за счет 9,5 миллиардов кубометров газа. К 2028 году показатель планируется увеличить в четыре раза, сообщил Эрдоган.

https://1prime.ru/20250516/frantsiya-857641362.html

турция

черное море

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, турция, черное море, реджеп тайип эрдоган