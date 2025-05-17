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Газопровод "Волхов — Мурманск" введут в эксплуатацию до 2030 года

Газопровод "Волхов — Мурманск" введут в эксплуатацию до 2030 года - 17.05.2025, ПРАЙМ

Газопровод "Волхов — Мурманск" введут в эксплуатацию до 2030 года

Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с "Газпромом" обеспечить до 2030 года ввод в эксплуатацию магистрального газопровода "Волхов -... | 17.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-17T20:50+0300

2025-05-17T20:50+0300

2025-05-17T20:50+0300

экономика

владимир путин

поручение

газопровод

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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с "Газпромом" обеспечить до 2030 года ввод в эксплуатацию магистрального газопровода "Волхов - Мурманск". Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск 27 марта 2025 года опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с публичным акционерным обществом "Газпром", правительством Мурманской области и правительством Республики Карелия с учетом ранее данного поручения обеспечить до 2030 года завершение строительства (за счет внебюджетных источников) и ввод в эксплуатацию магистрального газопровода "Волхов - Мурманск". Доклад - до 1 июля 2025 года, далее - один раз в год", - говорится в сообщении.

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владимир путин, поручение, газопровод