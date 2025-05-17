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Газопровод "Волхов — Мурманск" введут в эксплуатацию до 2030 года
Газопровод "Волхов — Мурманск" введут в эксплуатацию до 2030 года - 17.05.2025, ПРАЙМ
Газопровод "Волхов — Мурманск" введут в эксплуатацию до 2030 года
Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с "Газпромом" обеспечить до 2030 года ввод в эксплуатацию магистрального газопровода "Волхов -... | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T20:50+0300
2025-05-17T20:50+0300
2025-05-17T20:50+0300
экономика
владимир путин
поручение
газопровод
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с "Газпромом" обеспечить до 2030 года ввод в эксплуатацию магистрального газопровода "Волхов - Мурманск". Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск 27 марта 2025 года опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с публичным акционерным обществом "Газпром", правительством Мурманской области и правительством Республики Карелия с учетом ранее данного поручения обеспечить до 2030 года завершение строительства (за счет внебюджетных источников) и ввод в эксплуатацию магистрального газопровода "Волхов - Мурманск". Доклад - до 1 июля 2025 года, далее - один раз в год", - говорится в сообщении.
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владимир путин, поручение, газопровод
Экономика, Владимир Путин, поручение, газопровод
Газопровод "Волхов — Мурманск" введут в эксплуатацию до 2030 года
Путин поручил до 2030 года ввести в эксплуатацию газопровод "Волхов - Мурманск"
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с "Газпромом" обеспечить до 2030 года ввод в эксплуатацию магистрального газопровода "Волхов - Мурманск".
Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск 27 марта 2025 года опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с публичным акционерным обществом "Газпром", правительством Мурманской области и правительством Республики Карелия с учетом ранее данного поручения обеспечить до 2030 года завершение строительства (за счет внебюджетных источников) и ввод в эксплуатацию магистрального газопровода "Волхов - Мурманск". Доклад - до 1 июля 2025 года, далее - один раз в год", - говорится в сообщении.
Путин поручил рассмотреть вопрос об увеличении работ по лесоустройству