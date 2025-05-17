Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме рассказали, когда могут принять закон о регулировании видеоигр - 17.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250517/gosduma-857667878.html
В Госдуме рассказали, когда могут принять закон о регулировании видеоигр
В Госдуме рассказали, когда могут принять закон о регулировании видеоигр - 17.05.2025, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали, когда могут принять закон о регулировании видеоигр
Законопроект о регулировании видеоигр может быть принят в первом чтении уже в начале лета, но работа над его финальной редакцией продолжится в рамках открытого... | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T01:34+0300
2025-05-17T01:34+0300
технологии
россия
москва
госдума
роскомнадзор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857667878.jpg?1747434883
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Законопроект о регулировании видеоигр может быть принят в первом чтении уже в начале лета, но работа над его финальной редакцией продолжится в рамках открытого диалога с экспертным и профессиональным сообществом, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин. Ранее на заседании комитета ГД по экономической политике поддержали законопроект о регулировании видеоигр. "В первом чтении законопроект, ориентировочно, должен быть принят уже в начале лета. Однако работа над его финальной редакцией продолжится в рамках открытого диалога с экспертным и профессиональным сообществом. Пока не придем к компромиссу со всеми заинтересованными сторонами, сохранив при этом главное условие - защищенность граждан, - задача не будет выполнена", - сказал он. По его словам, среди обсуждаемых механизмов - обязательный мониторинг деструктивного контента в видеоиграх при помощи некой саморегулируемой организации из разработчиков и распространителей игр, которая станет доверенным центром получения информации для дальнейшей контрольной деятельности Роскомнадзора. "При этом эксперты, которые будут оценивать игры, также должны будут проходить аккредитацию", - добавил парламентарий. По словам Немкина, для игр, попадающих в категорию 18+, важно обеспечить обязательное подтверждение возраста игрока с использованием ЕСИА или других технологических решений, исключающих доступ несовершеннолетних к подобному контенту. Он подчеркнул, что видеоигры сегодня являются одним из ключевых каналов коммуникации с молодежью и его важно сохранить, одновременно обеспечив необходимый уровень безопасности. Депутат заявил, что в этом контексте система маркировки, носящая в основном информирующий характер, может быть только частью более широкой работы по обеспечению прозрачности и ответственности в распространении игрового контента. "Очевидно, что такой меры недостаточно, если речь идет о реальной защите несовершеннолетних от потенциально опасного содержания. Все конструктивные замечания, в том числе касающиеся процедуры экспертизы, аккредитации специалистов, а также урегулирования досудебного рассмотрения жалоб, будут дополнительно проанализированы и учтены. Ключевая задача - обеспечить защиту наших граждан от опасного контента без избыточной нагрузки на индустрию", - сказал Немкин. Кроме того, Немкин в очередной раз подчеркнул, что законопроект не содержит ограничений на деятельность иностранных площадок и не предполагает блокировку игровых сервисов. "Все предлагаемые меры направлены на повышение ответственности разработчиков и дистрибьюторов при сохранении конкурентоспособности и открытости российского игрового рынка", - заключил он.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, москва, госдума, роскомнадзор
Технологии, РОССИЯ, МОСКВА, Госдума, Роскомнадзор
01:34 17.05.2025
 
В Госдуме рассказали, когда могут принять закон о регулировании видеоигр

Депутат Немкин: законопроект о регулировании видеоигр могут принять в начале лета

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Законопроект о регулировании видеоигр может быть принят в первом чтении уже в начале лета, но работа над его финальной редакцией продолжится в рамках открытого диалога с экспертным и профессиональным сообществом, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.
Ранее на заседании комитета ГД по экономической политике поддержали законопроект о регулировании видеоигр.
"В первом чтении законопроект, ориентировочно, должен быть принят уже в начале лета. Однако работа над его финальной редакцией продолжится в рамках открытого диалога с экспертным и профессиональным сообществом. Пока не придем к компромиссу со всеми заинтересованными сторонами, сохранив при этом главное условие - защищенность граждан, - задача не будет выполнена", - сказал он.
По его словам, среди обсуждаемых механизмов - обязательный мониторинг деструктивного контента в видеоиграх при помощи некой саморегулируемой организации из разработчиков и распространителей игр, которая станет доверенным центром получения информации для дальнейшей контрольной деятельности Роскомнадзора.
"При этом эксперты, которые будут оценивать игры, также должны будут проходить аккредитацию", - добавил парламентарий.
По словам Немкина, для игр, попадающих в категорию 18+, важно обеспечить обязательное подтверждение возраста игрока с использованием ЕСИА или других технологических решений, исключающих доступ несовершеннолетних к подобному контенту.
Он подчеркнул, что видеоигры сегодня являются одним из ключевых каналов коммуникации с молодежью и его важно сохранить, одновременно обеспечив необходимый уровень безопасности.
Депутат заявил, что в этом контексте система маркировки, носящая в основном информирующий характер, может быть только частью более широкой работы по обеспечению прозрачности и ответственности в распространении игрового контента.
"Очевидно, что такой меры недостаточно, если речь идет о реальной защите несовершеннолетних от потенциально опасного содержания. Все конструктивные замечания, в том числе касающиеся процедуры экспертизы, аккредитации специалистов, а также урегулирования досудебного рассмотрения жалоб, будут дополнительно проанализированы и учтены. Ключевая задача - обеспечить защиту наших граждан от опасного контента без избыточной нагрузки на индустрию", - сказал Немкин.
Кроме того, Немкин в очередной раз подчеркнул, что законопроект не содержит ограничений на деятельность иностранных площадок и не предполагает блокировку игровых сервисов.
"Все предлагаемые меры направлены на повышение ответственности разработчиков и дистрибьюторов при сохранении конкурентоспособности и открытости российского игрового рынка", - заключил он.
 
ТехнологииРОССИЯМОСКВАГосдумаРоскомнадзор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала