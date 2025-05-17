https://1prime.ru/20250517/gosduma-857667878.html

В Госдуме рассказали, когда могут принять закон о регулировании видеоигр

В Госдуме рассказали, когда могут принять закон о регулировании видеоигр - 17.05.2025, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали, когда могут принять закон о регулировании видеоигр

Законопроект о регулировании видеоигр может быть принят в первом чтении уже в начале лета, но работа над его финальной редакцией продолжится в рамках открытого... | 17.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-17T01:34+0300

2025-05-17T01:34+0300

2025-05-17T01:34+0300

технологии

россия

москва

госдума

роскомнадзор

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857667878.jpg?1747434883

МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Законопроект о регулировании видеоигр может быть принят в первом чтении уже в начале лета, но работа над его финальной редакцией продолжится в рамках открытого диалога с экспертным и профессиональным сообществом, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин. Ранее на заседании комитета ГД по экономической политике поддержали законопроект о регулировании видеоигр. "В первом чтении законопроект, ориентировочно, должен быть принят уже в начале лета. Однако работа над его финальной редакцией продолжится в рамках открытого диалога с экспертным и профессиональным сообществом. Пока не придем к компромиссу со всеми заинтересованными сторонами, сохранив при этом главное условие - защищенность граждан, - задача не будет выполнена", - сказал он. По его словам, среди обсуждаемых механизмов - обязательный мониторинг деструктивного контента в видеоиграх при помощи некой саморегулируемой организации из разработчиков и распространителей игр, которая станет доверенным центром получения информации для дальнейшей контрольной деятельности Роскомнадзора. "При этом эксперты, которые будут оценивать игры, также должны будут проходить аккредитацию", - добавил парламентарий. По словам Немкина, для игр, попадающих в категорию 18+, важно обеспечить обязательное подтверждение возраста игрока с использованием ЕСИА или других технологических решений, исключающих доступ несовершеннолетних к подобному контенту. Он подчеркнул, что видеоигры сегодня являются одним из ключевых каналов коммуникации с молодежью и его важно сохранить, одновременно обеспечив необходимый уровень безопасности. Депутат заявил, что в этом контексте система маркировки, носящая в основном информирующий характер, может быть только частью более широкой работы по обеспечению прозрачности и ответственности в распространении игрового контента. "Очевидно, что такой меры недостаточно, если речь идет о реальной защите несовершеннолетних от потенциально опасного содержания. Все конструктивные замечания, в том числе касающиеся процедуры экспертизы, аккредитации специалистов, а также урегулирования досудебного рассмотрения жалоб, будут дополнительно проанализированы и учтены. Ключевая задача - обеспечить защиту наших граждан от опасного контента без избыточной нагрузки на индустрию", - сказал Немкин. Кроме того, Немкин в очередной раз подчеркнул, что законопроект не содержит ограничений на деятельность иностранных площадок и не предполагает блокировку игровых сервисов. "Все предлагаемые меры направлены на повышение ответственности разработчиков и дистрибьюторов при сохранении конкурентоспособности и открытости российского игрового рынка", - заключил он.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, москва, госдума, роскомнадзор