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Женевская НПО констатировала чудовищный уровень коррупции на Украине - 17.05.2025, ПРАЙМ
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Женевская НПО констатировала чудовищный уровень коррупции на Украине
Женевская НПО констатировала чудовищный уровень коррупции на Украине - 17.05.2025, ПРАЙМ
Женевская НПО констатировала чудовищный уровень коррупции на Украине
Коррупция остается глубоко укоренившейся проблемой на Украине и представляет значительный риск для постконфликтного восстановления страны, говорится в докладе... | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T22:10+0300
2025-05-17T22:12+0300
украина
коррупция
экспертное мнение
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ЖЕНЕВА, 17 мая - ПРАЙМ. Коррупция остается глубоко укоренившейся проблемой на Украине и представляет значительный риск для постконфликтного восстановления страны, говорится в докладе женевской НПО "Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью" (GITOC). "По последним оценкам, Украине потребуется 524 миллиарда долларов, чтобы возместить ущерб от войны. Но, как показал ряд судебных дел, коррупция остается глубоко укоренившейся проблемой на Украине, а риски, связанные с восстановлением, остаются значительными", - сказано в документе. Эксперты GITOC добавляют, что уже были отдельные случаи незаконного присвоения местных бюджетов на реконструкцию, и "разумно предположить", что при заключении крупных контрактов на реконструкцию произойдут еще более масштабные хищения. "Возможности откроются для широкого круга участников, от коррумпированных чиновников, выдающих разрешения, до подрядчиков, выставляющих завышенные счета за материалы. На макроуровне разнообразие доноров также будет сопряжено с рисками, учитывая, что у каждого из них будут свои цели и политические мотивы для финансирования реконструкции. Выделение денежных средств может быть привязано к определенным условиям, что усложняет усилия по обеспечению прозрачности и подотчетности", - уточняется в докладе. В пятницу газета Financial Times со ссылкой на государственные документы, судебные материалы и беседы с чиновниками сообщила, что Украина потеряла сотни миллионов долларов при закупках оружия у недобросовестных производителей и торговцев. Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны. GITOC (Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности) - неправительственная организация, базирующаяся в Женеве. Она занимается анализом, мониторингом и борьбой с транснациональной организованной преступностью по всему миру. GITOC объединяет экспертов, исследователей и политиков для разработки стратегий и содействия международному сотрудничеству в этой области.
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украина, коррупция, экспертное мнение
УКРАИНА, коррупция, экспертное мнение
22:10 17.05.2025 (обновлено: 22:12 17.05.2025)
 
Женевская НПО констатировала чудовищный уровень коррупции на Украине

GITOC: коррупция на Украине угрожает постконфликтному восстановлению страны

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2025
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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ЖЕНЕВА, 17 мая - ПРАЙМ. Коррупция остается глубоко укоренившейся проблемой на Украине и представляет значительный риск для постконфликтного восстановления страны, говорится в докладе женевской НПО "Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью" (GITOC).
"По последним оценкам, Украине потребуется 524 миллиарда долларов, чтобы возместить ущерб от войны. Но, как показал ряд судебных дел, коррупция остается глубоко укоренившейся проблемой на Украине, а риски, связанные с восстановлением, остаются значительными", - сказано в документе.
Эксперты GITOC добавляют, что уже были отдельные случаи незаконного присвоения местных бюджетов на реконструкцию, и "разумно предположить", что при заключении крупных контрактов на реконструкцию произойдут еще более масштабные хищения.
"Возможности откроются для широкого круга участников, от коррумпированных чиновников, выдающих разрешения, до подрядчиков, выставляющих завышенные счета за материалы. На макроуровне разнообразие доноров также будет сопряжено с рисками, учитывая, что у каждого из них будут свои цели и политические мотивы для финансирования реконструкции. Выделение денежных средств может быть привязано к определенным условиям, что усложняет усилия по обеспечению прозрачности и подотчетности", - уточняется в докладе.
%Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
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Вчера, 09:32
В пятницу газета Financial Times со ссылкой на государственные документы, судебные материалы и беседы с чиновниками сообщила, что Украина потеряла сотни миллионов долларов при закупках оружия у недобросовестных производителей и торговцев.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
GITOC (Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности) - неправительственная организация, базирующаяся в Женеве. Она занимается анализом, мониторингом и борьбой с транснациональной организованной преступностью по всему миру. GITOC объединяет экспертов, исследователей и политиков для разработки стратегий и содействия международному сотрудничеству в этой области.
 
УКРАИНАкоррупцияэкспертное мнение
 
 
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