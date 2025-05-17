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Косачев назвал переговоры в Стамбуле победой российской дипломатии

Косачев назвал переговоры в Стамбуле победой российской дипломатии - 17.05.2025, ПРАЙМ

Косачев назвал переговоры в Стамбуле победой российской дипломатии

Сам факт прямых переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле является в большей степени победой российской дипломатии, считает вице-спикер Совфеда Константин | 17.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-17T01:22+0300

2025-05-17T01:22+0300

2025-05-17T01:22+0300

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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Сам факт прямых переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле является в большей степени победой российской дипломатии, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Как и сам факт переговоров. Считал бы его в большей степени победой российской дипломатии, но, разумеется, не только ее: обстановку диктуют, прежде всего, наши военные прямо сейчас. И этот фактор приходится учитывать нашим оппонентам, которым потому и так сильно хотелось любой ценой "продавить" перемирие чтобы отнять это преимущество у России", - сказал Косачев в интервью сайту "Аргументы и факты". Вице-спикер Совфеда отметил, что полученный на переговорах результат в виде договоренностей об обмене пленными и продолжении диалога можно считать хорошим и максимально возможным в нынешних условиях. По его мнению, достигнутое следует сравнивать не с немедленным миром, что изначально было нереально, а с отсутствием диалога, что являлось реальностью до 16 мая. "Хотя "Нью-Йорк Таймс" заявила, что "уже сама встреча — победа для президента России Владимира Путина", я бы сказал, что это победа для всех, кто реально хочет долгосрочного и устойчивого, то есть справедливого мира. В этом смысле наш президент действительно "впереди планеты всей", - подчеркнул Косачев. По словам сенатора, пессимизм в отношении переговоров внушает тот факт, что до сих пор оппоненты России были заняты не тем, как найти договорную развязку нынешнего конфликта, а как настроить ловушек и перехитрить РФ, выставить ее незаинтересованной в мире, продолжать добиваться ее ослабления ценой гибели все новых и новых украинцев, а также любыми способами включить США в конфликт на своей стороне. "Поэтому попытки украинской делегации свести все к теме "либо перемирие, либо ничего" были сколь предсказуемыми, столь и деструктивными. Киев пытался сделать это и до переговоров, но на него надавили США, а потому вступить в диалог пришлось, потому что риск потерять поддержку Америки слишком велик", - добавил парламентарий. Он также отметил, что европейцы делают ставку на игру в "перетягивание (президента США Дональда - ред.) Трампа", которая, по мнению Косачева, не импонирует самому президенту США. "(Трампу - ред.) явно интереснее то, что происходит, например, на Ближнем Востоке, и, конечно, на главном долгосрочном треке с Китаем. Поэтому мы, похоже, в ближайшей перспективе недалеко уйдем от нынешней ситуации, пока есть силы — в Киеве и в его "группе поддержки" в Европе и отчасти в Америке — которые экзистенциально, или даже грубее — "шкурно" не заинтересованы в прекращении конфликта", - подчеркнул вице-спикер Совфеда. Он также обратил внимание на "кричащее" отсутствие Европы, причем не только в Стамбуле, но и вообще в контексте переговоров по Украине. "Разного рода ультиматумы, попытки давить на других, создать какие-то "потешные трибуналы", хоть как-то заполучить "приставной стул" в Стамбуле или где-либо еще, были полностью проигнорированы теми, кто сейчас "ведет партию". Даже "Старший брат" Дональд Трамп говорит о том, что все будет решаться на его переговорах с Владимиром Путиным, без упоминания всех этих "коалиций" и союзников по НАТО. То есть в "высшей лиге" по мнению американского лидера — Россия и США. И, получается, проблемы, которые нужно решить, не сводятся к чисто российско-украинским, а гораздо шире, что близко к нашему пониманию коренных причин конфликта", - констатировал Косачев. Сенатор счел удивительным тот факт, что та самая Европа, которая в послевоенный период гордилась своей дипломатией и делала ставку на новую Восточную политику вопреки давлению из-за океана, умела реализовывать мощные проекты с главным идеологическим противником, сегодня превратилась в "воинствующего политического карлика, который видит свою миссию только в том, чтобы всем мешать, как Баба-Яга в известном мультфильме". Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, РФ настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в тот день контактов между представителями двух стран не было. Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными - 1000 на 1000 - с Украиной. По его словам, власти в Москве и Киеве договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, после переговоров российская покинула страну.

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россия, украина, стамбул, рф, константин косачев, владимир путин, дональд трамп, нато