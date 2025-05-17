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В Крыму оценили возможность совместного управления ЗАЭС

В Крыму оценили возможность совместного управления ЗАЭС - 17.05.2025, ПРАЙМ

В Крыму оценили возможность совместного управления ЗАЭС

Совместное управление с кем-либо или под чьим-то присмотром Запорожской АЭС, которая является собственностью России и находится на территории РФ, со всех точек... | 17.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-17T06:57+0300

2025-05-17T06:57+0300

2025-05-17T06:57+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - ПРАЙМ. Совместное управление с кем-либо или под чьим-то присмотром Запорожской АЭС, которая является собственностью России и находится на территории РФ, со всех точек зрения является невероятным и невыполнимым, сказал РИА Новости советник главы Крыма, депутат заксобрания Запорожской области, эксперт в области стратегических коммуникаций и атомной энергетики Ринат Карчаа. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф ранее заявил, что основными темами на переговорах России и Украины являются вопрос регионов, Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), использование Киевом Днепра и выход Украины к Черному морю. "Я не совсем себе представляю, как можно управлять атомной станцией совместно. Любой атомный объект – объект закрытый, предполагающий особый режим поведения, того, что мы называем секретностью. Во-первых, это будет связано с лицензий, так как атомная отрасль является жестко зарегламентированной, и тут же возникнет вопрос – регулятор какой страны будет выдавать лицензию на так называемую совместную эксплуатацию, по каким законам. Кроме того, остается масса вопросов, как это организационно будет выглядеть. В моем понимании это что-то из области того, что мы называем невероятным", - сказал Карчаа. Он отметил, что Запорожская АЭС находится в собственности РФ , юрисдикции России и на российской территории. Подобные попытки ввести АЭС в качестве предмета в переговорах означают искусственное обострение ситуации, отметил Карчаа. "Если это разговор в бизнес-ключе, то это одна история. Если идет речь о каком-то чьем-то присутствии на станции, то возникает вопрос: "а зачем?". Это функция надзора? Эту функцию выполняют уже находящиеся там инспекторы МАГАТЭ. Тогда еще о каком надзоре идет речь? Зачем, в чем он будет состоять? Если кто-то хочет вернуть все вспять, то это задача нереальная. Мы не торгуем ни активами, ни территориями, кроме того, коллектив ЗАЭС - это около 5 тысяч человек, жители города Энергодара – это не менее 20 тысяч человек. Что с этими людьми делать? Мы своих не сдаем и это не пафос. АЭС не про политику, атомная станция это про атомную энергетику", - сказал собеседник агентства. МИД РФ ранее заявлял, что передача Запорожской АЭС или контроль над ней Украине или другой стране невозможны, как недопустима и совместная эксплуатация станции. В министерстве добавили, что тесное сотрудничество обладающих внушительным диверсионным потенциалом разведок стран НАТО с Украиной делает невозможным даже временный допуск представителей этих стран на ЗАЭС. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила ранее, что США заявили Киеву, что ждут от него уступок, включая отказ от вступления в НАТО, для урегулирования украинского кризиса Вашингтон может признать Крым российским, а также предлагает передать Соединенным Штатам контроль над Запорожской АЭС. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

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россия, рф, украина, крым, дональд трамп, стив уиткофф, запорожская аэс, нато, магатэ