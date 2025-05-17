https://1prime.ru/20250517/lag-857680142.html

В Ираке сделали заявление об участии ЛАГ в российско-арабском саммите

В Ираке сделали заявление об участии ЛАГ в российско-арабском саммите - 17.05.2025, ПРАЙМ

В Ираке сделали заявление об участии ЛАГ в российско-арабском саммите

Лига арабских государств (ЛАГ) рассмотрит приглашение президента России Владимира Путина к участию в российско-арабском саммите и, вероятно, даст согласие,... | 17.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-17T20:43+0300

2025-05-17T20:43+0300

2025-05-17T20:43+0300

политика

ирак

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БАГДАД, 17 мая - ПРАЙМ. Лига арабских государств (ЛАГ) рассмотрит приглашение президента России Владимира Путина к участию в российско-арабском саммите и, вероятно, даст согласие, заявил глава МИД Ирака Фуад Хусейн, отвечая на вопрос РИА Новости. В субботу утром Кремль сообщил, что Путин пригласил лидеров и генсека ЛАГ к участию в I российско-арабском саммите, который РФ планирует провести 15 октября. "Что касается российско-арабского саммита, то есть предложение провести его в октябре в России. Этот вопрос будет изучен. Я думаю, что будет дано согласие на его проведение", - ответил Хусейн в ходе пресс-конференции в Багдаде по итогам состоявшегося в субботу саммита ЛАГ. Ирак в настоящее время является председателем ЛАГ. В субботу в иракской столице состоялся саммит организации.

https://1prime.ru/20250517/putin-857671080.html

ирак

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ирак