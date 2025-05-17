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В Ираке сделали заявление об участии ЛАГ в российско-арабском саммите
В Ираке сделали заявление об участии ЛАГ в российско-арабском саммите - 17.05.2025, ПРАЙМ
В Ираке сделали заявление об участии ЛАГ в российско-арабском саммите
Лига арабских государств (ЛАГ) рассмотрит приглашение президента России Владимира Путина к участию в российско-арабском саммите и, вероятно, даст согласие,... | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T20:43+0300
2025-05-17T20:43+0300
2025-05-17T20:43+0300
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БАГДАД, 17 мая - ПРАЙМ. Лига арабских государств (ЛАГ) рассмотрит приглашение президента России Владимира Путина к участию в российско-арабском саммите и, вероятно, даст согласие, заявил глава МИД Ирака Фуад Хусейн, отвечая на вопрос РИА Новости. В субботу утром Кремль сообщил, что Путин пригласил лидеров и генсека ЛАГ к участию в I российско-арабском саммите, который РФ планирует провести 15 октября. "Что касается российско-арабского саммита, то есть предложение провести его в октябре в России. Этот вопрос будет изучен. Я думаю, что будет дано согласие на его проведение", - ответил Хусейн в ходе пресс-конференции в Багдаде по итогам состоявшегося в субботу саммита ЛАГ. Ирак в настоящее время является председателем ЛАГ. В субботу в иракской столице состоялся саммит организации.
https://1prime.ru/20250517/putin-857671080.html
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ирак
В Ираке сделали заявление об участии ЛАГ в российско-арабском саммите
МИД Ирака: ЛАГ, вероятно, согласится на участие в российско-арабском саммите
БАГДАД, 17 мая - ПРАЙМ. Лига арабских государств (ЛАГ) рассмотрит приглашение президента России Владимира Путина к участию в российско-арабском саммите и, вероятно, даст согласие, заявил глава МИД Ирака Фуад Хусейн, отвечая на вопрос РИА Новости.
В субботу утром Кремль сообщил, что Путин пригласил лидеров и генсека ЛАГ к участию в I российско-арабском саммите, который РФ планирует провести 15 октября.
"Что касается российско-арабского саммита, то есть предложение провести его в октябре в России. Этот вопрос будет изучен. Я думаю, что будет дано согласие на его проведение", - ответил Хусейн в ходе пресс-конференции в Багдаде по итогам состоявшегося в субботу саммита ЛАГ.
Путин пригласил лидеров и генсека ЛАГ к участию в саммите
Ирак в настоящее время является председателем ЛАГ. В субботу в иракской столице состоялся саммит организации.