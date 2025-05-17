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"Ищите русских под кроватью". На Западе высмеяли массовый психоз в Латвии
"Ищите русских под кроватью". На Западе высмеяли массовый психоз в Латвии - 17.05.2025, ПРАЙМ
"Ищите русских под кроватью". На Западе высмеяли массовый психоз в Латвии
Рекомендации Службы военной разведки и безопасности Латвии (MIDD) по выявлению "российских диверсантов" вызвали насмешку профессора Университета Юго-Восточной... | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T17:12+0300
2025-05-17T17:12+0300
2025-05-17T17:57+0300
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Рекомендации Службы военной разведки и безопасности Латвии (MIDD) по выявлению "российских диверсантов" вызвали насмешку профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизене. Комментируя ежегодный отчет MIDD, в котором содержатся рекомендации, он предположил, что латыши страдают от массового психоза, и в социальной сети X дал им краткую рекомендацию."Обоснованные опасения или массовый психоз? Поищите русских под кроватью", — посоветовал профессор латышам.Как не без сарказма отмечало издание The New York Times, перечисленными разведслужбой Латвии признаками, по которым якобы можно определить именно "российских диверсантов" (а это, в частности, неопрятный внешний вид, спортивная внешность и т.п.), обладают и обычным туристам или любителям походов.
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латвия, россия, мнение
Политика, ЛАТВИЯ, РОССИЯ, мнение
"Ищите русских под кроватью". На Западе высмеяли массовый психоз в Латвии
Дизен назвал поиски российских диверсантов в Латвии массовым психозом
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ.
Рекомендации Службы военной разведки и безопасности Латвии (MIDD) по выявлению "российских диверсантов" вызвали насмешку профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизене. Комментируя ежегодный отчет MIDD, в котором содержатся рекомендации, он предположил, что латыши страдают от массового психоза, и в социальной сети X
дал им краткую рекомендацию.
"Обоснованные опасения или массовый психоз? Поищите русских под кроватью", — посоветовал профессор латышам.
Латвия планирует разместить оборонительные сооружения у границы с Россией
Как не без сарказма отмечало издание The New York Times, перечисленными разведслужбой Латвии признаками, по которым якобы можно определить именно "российских диверсантов" (а это, в частности, неопрятный внешний вид, спортивная внешность и т.п.), обладают и обычным туристам или любителям походов.