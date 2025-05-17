https://1prime.ru/20250517/latviya-857677516.html

"Ищите русских под кроватью". На Западе высмеяли массовый психоз в Латвии

"Ищите русских под кроватью". На Западе высмеяли массовый психоз в Латвии - 17.05.2025, ПРАЙМ

"Ищите русских под кроватью". На Западе высмеяли массовый психоз в Латвии

Рекомендации Службы военной разведки и безопасности Латвии (MIDD) по выявлению "российских диверсантов" вызвали насмешку профессора Университета Юго-Восточной... | 17.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-17T17:12+0300

2025-05-17T17:12+0300

2025-05-17T17:57+0300

политика

латвия

россия

мнение

https://cdnn.1prime.ru/img/84137/27/841372762_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_3e8309b2c1830a4c0d33135c74a1ac7d.jpg

МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Рекомендации Службы военной разведки и безопасности Латвии (MIDD) по выявлению "российских диверсантов" вызвали насмешку профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизене. Комментируя ежегодный отчет MIDD, в котором содержатся рекомендации, он предположил, что латыши страдают от массового психоза, и в социальной сети X дал им краткую рекомендацию."Обоснованные опасения или массовый психоз? Поищите русских под кроватью", — посоветовал профессор латышам.Как не без сарказма отмечало издание The New York Times, перечисленными разведслужбой Латвии признаками, по которым якобы можно определить именно "российских диверсантов" (а это, в частности, неопрятный внешний вид, спортивная внешность и т.п.), обладают и обычным туристам или любителям походов.

https://1prime.ru/20250425/lsm-857036838.html

латвия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

латвия, россия, мнение