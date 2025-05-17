https://1prime.ru/20250517/lesoustroystvo-857678812.html

Путин поручил рассмотреть вопрос об увеличении работ по лесоустройству

Путин поручил рассмотреть вопрос об увеличении работ по лесоустройству - 17.05.2025, ПРАЙМ

Путин поручил рассмотреть вопрос об увеличении работ по лесоустройству

Президент РФ Владимир Путин поручил Минприроды России совместно с Рослесхозом рассмотреть вопрос об увеличении объема проведения работ по лесоустройству,... | 17.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-17T18:37+0300

2025-05-17T18:37+0300

2025-05-17T18:59+0300

экономика

владимир путин

поручения

лесоустройство

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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил Минприроды России совместно с Рослесхозом рассмотреть вопрос об увеличении объема проведения работ по лесоустройству, сообщается на сайте Кремля. Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства Российской Федерации, прошедшего 14 апреля. "Минприроды России совместно с Рослесхозом рассмотреть вопросы об увеличении объема проведения работ по лесоустройству, в том числе за счет заинтересованных лиц, и усилении контроля за организацией таких работ и их своевременным проведением", - сообщается в документе.Путин поручил представить предложения об использовании беспилотных авиационных систем при проведении работ по лесоустройству."Минприроды России совместно с Рослесхозом… рассмотреть вопросы… при участии заинтересованных организаций лесного комплекса представить предложения о применении цифровых технологий компьютерного зрения, машинного обучения, об использовании беспилотных авиационных систем и "лидаров" при проведении лесоустройства", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть представлен до 20 июня 2025 года, ответственные - глава Минприроды Александр Козлов и глава Рослесхоза Иван Советников.Путин поручил до 30 мая принять меры по обеспечению возможности экспорта в КНР пеллет, произведенных в России."Принять меры, направленные на обеспечение возможности экспорта в Китайскую Народную Республику пеллет, произведенных в Российской Федерации", - говорится в сообщении.Путин поручил кабмину вместе с РЖД представить предложения по повышению приоритета перевозок продукции лесной промышленности РФ железнодорожным транспортом."Правительству Российской Федерации совместно с открытым акционерным обществом "Российские железные дороги"… подготовить при участии правительства Архангельской области и представить предложения по повышению приоритета перевозок продукции лесной промышленности железнодорожным транспортом", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения - 1 июля, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и гендиректор РЖД Олег Белозеров.Президент России Владимир Путин поручил правительству ускорить актуализацию Стратегии развития лесного комплекса России, предусмотрев ее продление до 2035 года."Правительству Российской Федерации... с учетом ранее данных поручений ускорить актуализацию Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации, предусмотрев продление срока ее реализации до 2035 года и включение в нее мероприятий и соответствующих целевых показателей по следующим направлениям: стимулирование внутреннего спроса на продукцию лесной промышленности, в том числе продукцию с высокой добавленной стоимостью", - говорится в сообщении на сайте.Среди других направлений, представленных в перечне поручений, - развитие экспорта продукции лесной промышленности и определение перспективных направлений такого экспорта, технологическое развитие лесного комплекса (с определением основных направлений такого развития, включая разработку и внедрение новых технологий и материалов), обеспечение организаций лесного комплекса критически важным оборудованием и техникой преимущественно отечественного производства, расширение использования низкосортной древесины, отходов лесной промышленности и пеллет, формирование региональных моделей функционирования лесного комплекса, в том числе с учетом необходимости строительства или расширения производственных мощностей целлюлозно-бумажных комбинатов.Вместе с тем Путин поручил правительству оценить целесообразность проведения опытных работ по выведению генно-модифицированных пород деревьев с повышенной скоростью роста, а также перспективы создания лесных плантаций для коммерческого выращивания и использования такой древесины, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации... представить предложения... о целесообразности проведения при участии заинтересованных организаций научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по выведению генно-модифицированных пород деревьев с заданными морфологическими свойствами и скоростью роста древесины в целях оценки возможности создания лесных плантаций для коммерческого выращивания и использования такой древесины", - говорится в документе.

https://1prime.ru/20250517/putin-857677637.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, поручения, лесоустройство