https://1prime.ru/20250517/lesoustroystvo-857678812.html
Путин поручил рассмотреть вопрос об увеличении работ по лесоустройству
Путин поручил рассмотреть вопрос об увеличении работ по лесоустройству - 17.05.2025, ПРАЙМ
Путин поручил рассмотреть вопрос об увеличении работ по лесоустройству
Президент РФ Владимир Путин поручил Минприроды России совместно с Рослесхозом рассмотреть вопрос об увеличении объема проведения работ по лесоустройству,... | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T18:37+0300
2025-05-17T18:37+0300
2025-05-17T18:59+0300
экономика
владимир путин
поручения
лесоустройство
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил Минприроды России совместно с Рослесхозом рассмотреть вопрос об увеличении объема проведения работ по лесоустройству, сообщается на сайте Кремля. Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства Российской Федерации, прошедшего 14 апреля. "Минприроды России совместно с Рослесхозом рассмотреть вопросы об увеличении объема проведения работ по лесоустройству, в том числе за счет заинтересованных лиц, и усилении контроля за организацией таких работ и их своевременным проведением", - сообщается в документе.Путин поручил представить предложения об использовании беспилотных авиационных систем при проведении работ по лесоустройству."Минприроды России совместно с Рослесхозом… рассмотреть вопросы… при участии заинтересованных организаций лесного комплекса представить предложения о применении цифровых технологий компьютерного зрения, машинного обучения, об использовании беспилотных авиационных систем и "лидаров" при проведении лесоустройства", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть представлен до 20 июня 2025 года, ответственные - глава Минприроды Александр Козлов и глава Рослесхоза Иван Советников.Путин поручил до 30 мая принять меры по обеспечению возможности экспорта в КНР пеллет, произведенных в России."Принять меры, направленные на обеспечение возможности экспорта в Китайскую Народную Республику пеллет, произведенных в Российской Федерации", - говорится в сообщении.Путин поручил кабмину вместе с РЖД представить предложения по повышению приоритета перевозок продукции лесной промышленности РФ железнодорожным транспортом."Правительству Российской Федерации совместно с открытым акционерным обществом "Российские железные дороги"… подготовить при участии правительства Архангельской области и представить предложения по повышению приоритета перевозок продукции лесной промышленности железнодорожным транспортом", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения - 1 июля, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и гендиректор РЖД Олег Белозеров.Президент России Владимир Путин поручил правительству ускорить актуализацию Стратегии развития лесного комплекса России, предусмотрев ее продление до 2035 года."Правительству Российской Федерации... с учетом ранее данных поручений ускорить актуализацию Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации, предусмотрев продление срока ее реализации до 2035 года и включение в нее мероприятий и соответствующих целевых показателей по следующим направлениям: стимулирование внутреннего спроса на продукцию лесной промышленности, в том числе продукцию с высокой добавленной стоимостью", - говорится в сообщении на сайте.Среди других направлений, представленных в перечне поручений, - развитие экспорта продукции лесной промышленности и определение перспективных направлений такого экспорта, технологическое развитие лесного комплекса (с определением основных направлений такого развития, включая разработку и внедрение новых технологий и материалов), обеспечение организаций лесного комплекса критически важным оборудованием и техникой преимущественно отечественного производства, расширение использования низкосортной древесины, отходов лесной промышленности и пеллет, формирование региональных моделей функционирования лесного комплекса, в том числе с учетом необходимости строительства или расширения производственных мощностей целлюлозно-бумажных комбинатов.Вместе с тем Путин поручил правительству оценить целесообразность проведения опытных работ по выведению генно-модифицированных пород деревьев с повышенной скоростью роста, а также перспективы создания лесных плантаций для коммерческого выращивания и использования такой древесины, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации... представить предложения... о целесообразности проведения при участии заинтересованных организаций научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по выведению генно-модифицированных пород деревьев с заданными морфологическими свойствами и скоростью роста древесины в целях оценки возможности создания лесных плантаций для коммерческого выращивания и использования такой древесины", - говорится в документе.
https://1prime.ru/20250517/putin-857677637.html
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владимир путин, поручения, лесоустройство
Экономика, Владимир Путин, поручения, лесоустройство
Путин поручил рассмотреть вопрос об увеличении работ по лесоустройству
Путин поручил рассмотреть вопрос об увеличении объема работ по лесоустройству
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил Минприроды России совместно с Рослесхозом рассмотреть вопрос об увеличении объема проведения работ по лесоустройству, сообщается на сайте Кремля.
Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства Российской Федерации, прошедшего 14 апреля.
"Минприроды России совместно с Рослесхозом рассмотреть вопросы об увеличении объема проведения работ по лесоустройству, в том числе за счет заинтересованных лиц, и усилении контроля за организацией таких работ и их своевременным проведением", - сообщается в документе.
Путин поручил представить предложения об использовании беспилотных авиационных систем при проведении работ по лесоустройству.
"Минприроды России совместно с Рослесхозом… рассмотреть вопросы… при участии заинтересованных организаций лесного комплекса представить предложения о применении цифровых технологий компьютерного зрения, машинного обучения, об использовании беспилотных авиационных систем и "лидаров" при проведении лесоустройства", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 20 июня 2025 года, ответственные - глава Минприроды Александр Козлов и глава Рослесхоза Иван Советников.
Путин поручил до 30 мая принять меры по обеспечению возможности экспорта в КНР пеллет, произведенных в России.
"Принять меры, направленные на обеспечение возможности экспорта в Китайскую Народную Республику пеллет, произведенных в Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Путин поручил кабмину вместе с РЖД представить предложения по повышению приоритета перевозок продукции лесной промышленности РФ железнодорожным транспортом.
"Правительству Российской Федерации совместно с открытым акционерным обществом "Российские железные дороги"… подготовить при участии правительства Архангельской области и представить предложения по повышению приоритета перевозок продукции лесной промышленности железнодорожным транспортом", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения - 1 июля, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и гендиректор РЖД Олег Белозеров.
Президент России Владимир Путин поручил правительству ускорить актуализацию Стратегии развития лесного комплекса России, предусмотрев ее продление до 2035 года.
"Правительству Российской Федерации... с учетом ранее данных поручений ускорить актуализацию Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации, предусмотрев продление срока ее реализации до 2035 года и включение в нее мероприятий и соответствующих целевых показателей по следующим направлениям: стимулирование внутреннего спроса на продукцию лесной промышленности, в том числе продукцию с высокой добавленной стоимостью", - говорится в сообщении на сайте.
Среди других направлений, представленных в перечне поручений, - развитие экспорта продукции лесной промышленности и определение перспективных направлений такого экспорта, технологическое развитие лесного комплекса (с определением основных направлений такого развития, включая разработку и внедрение новых технологий и материалов), обеспечение организаций лесного комплекса критически важным оборудованием и техникой преимущественно отечественного производства, расширение использования низкосортной древесины, отходов лесной промышленности и пеллет, формирование региональных моделей функционирования лесного комплекса, в том числе с учетом необходимости строительства или расширения производственных мощностей целлюлозно-бумажных комбинатов.
Вместе с тем Путин поручил правительству оценить целесообразность проведения опытных работ по выведению генно-модифицированных пород деревьев с повышенной скоростью роста, а также перспективы создания лесных плантаций для коммерческого выращивания и использования такой древесины, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации... представить предложения... о целесообразности проведения при участии заинтересованных организаций научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по выведению генно-модифицированных пород деревьев с заданными морфологическими свойствами и скоростью роста древесины в целях оценки возможности создания лесных плантаций для коммерческого выращивания и использования такой древесины", - говорится в документе.
Путин выступил с поручениями по развитию Арктической зоны