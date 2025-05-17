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"Диктат по географии": фон дер Ляйен сделала странное заявление о России - 17.05.2025, ПРАЙМ
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"Диктат по географии": фон дер Ляйен сделала странное заявление о России
"Диктат по географии": фон дер Ляйен сделала странное заявление о России - 17.05.2025, ПРАЙМ
"Диктат по географии": фон дер Ляйен сделала странное заявление о России
Ирландский журналист Чей Боуз был удевлен словами главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Россия якобы больше не является частью Европы... | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T12:37+0300
2025-05-17T12:37+0300
политика
европа
запад
урсула фон дер ляйен
россия
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз был удевлен словами главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Россия якобы больше не является частью Европы. Соответствующий комментарий он разместил в социальной сети X."Россия покинула Европу". Неизбранный, коррумпированный Еврофюрер теперь устанавливает диктат по географии. Это не пародийный аккаунт. Это действительно она", - написал Боуз под публикацией фон дер Ляйен.Ранее издание Politico, ссылаясь на дипломатические источники, сообщило, что страны Европейского политического сообщества обсуждают введение "полного торгового эмбарго" в отношении России.В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия способна противостоять санкционному давлению, которое на протяжении последних лет продолжают усиливать недружественные государства. При этом на самом Западе также не раз озвучивали сомнения в эффективности подобных ограничений.Президент России Владимир Путин подчеркивал, что стратегия сдерживания и ослабления страны носит затяжной характер и реализуется ее противниками целенаправленно. Он также отмечал, что санкции нанесли ощутимый ущерб всей мировой экономике, а истинная цель Запада — подорвать благосостояние миллионов людей.
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европа, запад, урсула фон дер ляйен, россия
Политика, ЕВРОПА, ЗАПАД, Урсула фон дер Ляйен, РОССИЯ
12:37 17.05.2025
 
"Диктат по географии": фон дер Ляйен сделала странное заявление о России

Журналист Боуз: фон дер Ляйен считает, что имеет право определять, кто входит в Европу

© CC BY 4.0 / European Union 2023– Source: EPПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2025
© CC BY 4.0 / European Union 2023– Source: EP
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз был удевлен словами главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Россия якобы больше не является частью Европы. Соответствующий комментарий он разместил в социальной сети X.
"Россия покинула Европу". Неизбранный, коррумпированный Еврофюрер теперь устанавливает диктат по географии. Это не пародийный аккаунт. Это действительно она", - написал Боуз под публикацией фон дер Ляйен.
Ранее издание Politico, ссылаясь на дипломатические источники, сообщило, что страны Европейского политического сообщества обсуждают введение "полного торгового эмбарго" в отношении России.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия способна противостоять санкционному давлению, которое на протяжении последних лет продолжают усиливать недружественные государства. При этом на самом Западе также не раз озвучивали сомнения в эффективности подобных ограничений.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что стратегия сдерживания и ослабления страны носит затяжной характер и реализуется ее противниками целенаправленно. Он также отмечал, что санкции нанесли ощутимый ущерб всей мировой экономике, а истинная цель Запада — подорвать благосостояние миллионов людей.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2025
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ПолитикаЕВРОПАЗАПАДУрсула фон дер ЛяйенРОССИЯ
 
 
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