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В Китае открылся новый магазин "Сделано в России" - 17.05.2025, ПРАЙМ
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В Китае открылся новый магазин "Сделано в России"
В Китае открылся новый магазин "Сделано в России" - 17.05.2025, ПРАЙМ
В Китае открылся новый магазин "Сделано в России"
Российский экспортный центр в субботу открыл в городе Харбин китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян двенадцатый на территории КНР магазин бренда... | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T14:31+0300
2025-05-17T14:31+0300
экономика
китай
россия
бизнес
рэц
сделано в россии
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ХАРБИН (КНР), 17 мая – ПРАЙМ. Российский экспортный центр в субботу открыл в городе Харбин китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян двенадцатый на территории КНР магазин бренда "Сделано в России", сообщает корреспондент РИА Новости. Магазин располагается в туристическом районе города на главной пешеходной улице Чжунъян, которую часто называют "харбинский Арбат". "Мы очень рады, что нас поддерживают наши китайские партнёры в развитии торговой инфраструктуры для продвижения российской продукции под национальным брендом "Сделано в России", и самое главное, что в этих магазинах действительно будет реализовываться настоящий российский товар, качественный оригинальный российский товар", - заявила на церемонии открытия генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина. Она отметила, что "площадь магазина более 200 квадратных метров, здесь будет представлено более 900 позиций наименований российской продукции, это и кондитерские изделия, и консервированные продукты, мёд, алкогольные и безалкогольные напитки, молочные продукты, продукты здорового питания масло-жировая, парфюмерная продукция и многое другое". "Наши национальные экспозиции, российские национальные павильоны, постоянные точки офлайн и онлайн-торговли — все это работает в комплексе на создание надежных каналов доставки и продаж качественной российской продукции, работает на повышение узнаваемости российской продукции и культуры, на повышение доверия и интереса к нашим товарам", - указала она. Никишина выразила уверенность, что этот розничный магазин станет точкой притяжения, как российских экспортеров, которые с большим интересом будут представлять свою продукцию, так и жителей и гостей города Харбин. "Мы приглашаем представителей китайского бизнеса использовать возможности нашего партнера и оператора павильона в Харбине, мы гарантируем, что стабильность поставок и качество российской продукции - это залог успеха для того, чтобы китайские потребители были абсолютно уверены в том, что они покупают и какую пользу это приносит их здоровью", - добавила она.
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китай, россия, бизнес, рэц, сделано в россии
Экономика, КИТАЙ, РОССИЯ, Бизнес, РЭЦ, сделано в России
14:31 17.05.2025
 
В Китае открылся новый магазин "Сделано в России"

В Харбине открылся 12-й на территории Китая магазин бренда "Сделано в России"

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк%3-я международная специализированная выставка "Импортозамещение"
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© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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ХАРБИН (КНР), 17 мая – ПРАЙМ. Российский экспортный центр в субботу открыл в городе Харбин китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян двенадцатый на территории КНР магазин бренда "Сделано в России", сообщает корреспондент РИА Новости.
Магазин располагается в туристическом районе города на главной пешеходной улице Чжунъян, которую часто называют "харбинский Арбат".
"Мы очень рады, что нас поддерживают наши китайские партнёры в развитии торговой инфраструктуры для продвижения российской продукции под национальным брендом "Сделано в России", и самое главное, что в этих магазинах действительно будет реализовываться настоящий российский товар, качественный оригинальный российский товар", - заявила на церемонии открытия генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
Она отметила, что "площадь магазина более 200 квадратных метров, здесь будет представлено более 900 позиций наименований российской продукции, это и кондитерские изделия, и консервированные продукты, мёд, алкогольные и безалкогольные напитки, молочные продукты, продукты здорового питания масло-жировая, парфюмерная продукция и многое другое".
"Наши национальные экспозиции, российские национальные павильоны, постоянные точки офлайн и онлайн-торговли — все это работает в комплексе на создание надежных каналов доставки и продаж качественной российской продукции, работает на повышение узнаваемости российской продукции и культуры, на повышение доверия и интереса к нашим товарам", - указала она.
Никишина выразила уверенность, что этот розничный магазин станет точкой притяжения, как российских экспортеров, которые с большим интересом будут представлять свою продукцию, так и жителей и гостей города Харбин.
"Мы приглашаем представителей китайского бизнеса использовать возможности нашего партнера и оператора павильона в Харбине, мы гарантируем, что стабильность поставок и качество российской продукции - это залог успеха для того, чтобы китайские потребители были абсолютно уверены в том, что они покупают и какую пользу это приносит их здоровью", - добавила она.
Флаги Китай-Россия - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2025
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