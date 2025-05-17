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В Китае открылся новый магазин "Сделано в России"

В Китае открылся новый магазин "Сделано в России" - 17.05.2025, ПРАЙМ

В Китае открылся новый магазин "Сделано в России"

Российский экспортный центр в субботу открыл в городе Харбин китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян двенадцатый на территории КНР магазин бренда... | 17.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-17T14:31+0300

2025-05-17T14:31+0300

2025-05-17T14:31+0300

экономика

китай

россия

бизнес

рэц

сделано в россии

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ХАРБИН (КНР), 17 мая – ПРАЙМ. Российский экспортный центр в субботу открыл в городе Харбин китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян двенадцатый на территории КНР магазин бренда "Сделано в России", сообщает корреспондент РИА Новости. Магазин располагается в туристическом районе города на главной пешеходной улице Чжунъян, которую часто называют "харбинский Арбат". "Мы очень рады, что нас поддерживают наши китайские партнёры в развитии торговой инфраструктуры для продвижения российской продукции под национальным брендом "Сделано в России", и самое главное, что в этих магазинах действительно будет реализовываться настоящий российский товар, качественный оригинальный российский товар", - заявила на церемонии открытия генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина. Она отметила, что "площадь магазина более 200 квадратных метров, здесь будет представлено более 900 позиций наименований российской продукции, это и кондитерские изделия, и консервированные продукты, мёд, алкогольные и безалкогольные напитки, молочные продукты, продукты здорового питания масло-жировая, парфюмерная продукция и многое другое". "Наши национальные экспозиции, российские национальные павильоны, постоянные точки офлайн и онлайн-торговли — все это работает в комплексе на создание надежных каналов доставки и продаж качественной российской продукции, работает на повышение узнаваемости российской продукции и культуры, на повышение доверия и интереса к нашим товарам", - указала она. Никишина выразила уверенность, что этот розничный магазин станет точкой притяжения, как российских экспортеров, которые с большим интересом будут представлять свою продукцию, так и жителей и гостей города Харбин. "Мы приглашаем представителей китайского бизнеса использовать возможности нашего партнера и оператора павильона в Харбине, мы гарантируем, что стабильность поставок и качество российской продукции - это залог успеха для того, чтобы китайские потребители были абсолютно уверены в том, что они покупают и какую пользу это приносит их здоровью", - добавила она.

https://1prime.ru/20250517/eksport-857674858.html

китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, россия, бизнес, рэц, сделано в россии