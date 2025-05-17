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Минпромторг поддержал создание единого реестра оборудования для майнинга - 17.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250517/minpromtorg-857669676.html
Минпромторг поддержал создание единого реестра оборудования для майнинга
Минпромторг поддержал создание единого реестра оборудования для майнинга - 17.05.2025, ПРАЙМ
Минпромторг поддержал создание единого реестра оборудования для майнинга
Министерство промышленности и торговли РФ поддержало идею министерства энергетики о создании единого реестра оборудования для майнинга криптовалют, заявил РИА... | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T07:15+0300
2025-05-17T07:48+0300
финансы
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экономика
рф
казань
евгений грабчак
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КАЗАНЬ, 17 мая - ПРАЙМ. Министерство промышленности и торговли РФ поддержало идею министерства энергетики о создании единого реестра оборудования для майнинга криптовалют, заявил РИА Новости замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак в кулуарах форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". В феврале Грабчак на рабочем совещании по регулированию добычи цифровых валют предложил для регулирования отрасли майнинга сформировать единый реестр оборудования, которое позволяет добывать криптовалюту, сообщало Минэнерго. Отмечалось, что для эффективного управления сферой майнинга необходима корректировка нормативно-правовой базы и анализ наработанной правоприменительной практики. "Поддержали коллеги", - ответил он на вопрос, поддержал ли Минпромторг идею о создании данного реестра. Замминистра рассказал, что сейчас ведутся активные обсуждения пула нормативных изменений в регулирование майнинговой деятельности, которые позволят не прибегать к такому решению, как тотальный запрет майнинга. Создание реестра оборудования является одной из инициатив. "Пул нормативных изменений, он активно обсуждается в сообществе вместе с коллегами из майнингового сообщества, с Минцифры, с налоговой инспекцией. Я думаю, в ближайшее время мы с этим пулом определимся", - добавил он. РИА Новости выступает Генеральным медиапартнером и фотохостом форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
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финансы, россия, рф, казань, евгений грабчак, минпромторг
Финансы, РОССИЯ, Экономика, РФ, КАЗАНЬ, Евгений Грабчак, Минпромторг
07:15 17.05.2025 (обновлено: 07:48 17.05.2025)
 
Минпромторг поддержал создание единого реестра оборудования для майнинга

Минпромторг поддержал создание единого реестра оборудования для майнинга криптовалют

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКриптовалюта
Криптовалюта - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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КАЗАНЬ, 17 мая - ПРАЙМ. Министерство промышленности и торговли РФ поддержало идею министерства энергетики о создании единого реестра оборудования для майнинга криптовалют, заявил РИА Новости замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак в кулуарах форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
В феврале Грабчак на рабочем совещании по регулированию добычи цифровых валют предложил для регулирования отрасли майнинга сформировать единый реестр оборудования, которое позволяет добывать криптовалюту, сообщало Минэнерго. Отмечалось, что для эффективного управления сферой майнинга необходима корректировка нормативно-правовой базы и анализ наработанной правоприменительной практики.
"Поддержали коллеги", - ответил он на вопрос, поддержал ли Минпромторг идею о создании данного реестра.
Замминистра рассказал, что сейчас ведутся активные обсуждения пула нормативных изменений в регулирование майнинговой деятельности, которые позволят не прибегать к такому решению, как тотальный запрет майнинга. Создание реестра оборудования является одной из инициатив. "Пул нормативных изменений, он активно обсуждается в сообществе вместе с коллегами из майнингового сообщества, с Минцифры, с налоговой инспекцией. Я думаю, в ближайшее время мы с этим пулом определимся", - добавил он.
РИА Новости выступает Генеральным медиапартнером и фотохостом форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
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ЭкономикаФинансыРОССИЯРФКАЗАНЬЕвгений ГрабчакМинпромторг
 
 
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