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Эксперт оценил шансы Молдавии на вступление в Евросоюз - 17.05.2025, ПРАЙМ
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Эксперт оценил шансы Молдавии на вступление в Евросоюз
Эксперт оценил шансы Молдавии на вступление в Евросоюз - 17.05.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил шансы Молдавии на вступление в Евросоюз
Евросоюз не может всерьез рассматривать Молдавию в качестве реального кандидата на вступление, если он не уделяет внимания экономическим проблемам республики,... | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T12:49+0300
2025-05-17T12:49+0300
политика
молдавия
украина
майя санду
ес
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КИШИНЕВ, 17 мая - ПРАЙМ. Евросоюз не может всерьез рассматривать Молдавию в качестве реального кандидата на вступление, если он не уделяет внимания экономическим проблемам республики, считает директор молдавской социологической компании Intellect Group Ян Лисневский. Правительство Молдавии поставило перед собой цель стать частью ЕС до 2030 года. При этом президент Молдавии Майя Санду ранее заявила, что Кишинев может завершить переговоры о вступлении в Евросоюз до декабря 2027 года, а сама она рассчитывает, что Молдавия войдет в ЕС одновременно с Украиной. "Я сильно сомневаюсь, что Евросоюз всерьез рассматривает Молдову на вступление, потому что если бы они всерьез рассматривали Молдову в качестве кандидата, без политических целей, то тогда они бы анализировали экономику. У нас в месяц рост цен на продукты питания на 8%", - заявил Лисневский в эфире телеканала GRT. Он отметил, что в Молдавии регистрируется высокий уровень инфляции, депопуляция и нулевой рост экономики, что, по его словам, не особо соответствует уровню страны-кандидата в ЕС. "Мы недавно проводили опрос и выяснили, что в стране каждые 3 месяца растет число людей, которые не могут планировать свое будущее. Это означает, что эти люди не могут планировать свое будущее даже на завтрашний день. Они просто выживают. И это 42% населения! О какой евроинтеграции мы вообще можем говорить в такой ситуации?" - добавил эксперт. Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
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молдавия, украина, майя санду, ес
Политика, МОЛДАВИЯ, УКРАИНА, Майя Санду, ЕС
12:49 17.05.2025
 
Эксперт оценил шансы Молдавии на вступление в Евросоюз

Лисневский: ЕС вряд ли всерьез рассматривает Молдавию как кандидата на вступление

© flickr.com / Aurelian SÄƒndulescuФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2025
© flickr.com / Aurelian SÄƒndulescu
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КИШИНЕВ, 17 мая - ПРАЙМ. Евросоюз не может всерьез рассматривать Молдавию в качестве реального кандидата на вступление, если он не уделяет внимания экономическим проблемам республики, считает директор молдавской социологической компании Intellect Group Ян Лисневский.
Правительство Молдавии поставило перед собой цель стать частью ЕС до 2030 года. При этом президент Молдавии Майя Санду ранее заявила, что Кишинев может завершить переговоры о вступлении в Евросоюз до декабря 2027 года, а сама она рассчитывает, что Молдавия войдет в ЕС одновременно с Украиной.
"Я сильно сомневаюсь, что Евросоюз всерьез рассматривает Молдову на вступление, потому что если бы они всерьез рассматривали Молдову в качестве кандидата, без политических целей, то тогда они бы анализировали экономику. У нас в месяц рост цен на продукты питания на 8%", - заявил Лисневский в эфире телеканала GRT.
Он отметил, что в Молдавии регистрируется высокий уровень инфляции, депопуляция и нулевой рост экономики, что, по его словам, не особо соответствует уровню страны-кандидата в ЕС.
"Мы недавно проводили опрос и выяснили, что в стране каждые 3 месяца растет число людей, которые не могут планировать свое будущее. Это означает, что эти люди не могут планировать свое будущее даже на завтрашний день. Они просто выживают. И это 42% населения! О какой евроинтеграции мы вообще можем говорить в такой ситуации?" - добавил эксперт.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
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ПолитикаМОЛДАВИЯУКРАИНАМайя СандуЕС
 
 
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