Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Афганистан обсудили возможность торговли в нацвалютах - 17.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250517/natsvalyuta-857675389.html
Россия и Афганистан обсудили возможность торговли в нацвалютах
Россия и Афганистан обсудили возможность торговли в нацвалютах - 17.05.2025, ПРАЙМ
Россия и Афганистан обсудили возможность торговли в нацвалютах
Кабул и Москва обсуждают возможность торговли в национальных валютах, заявил РИА Новости министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи. | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T14:05+0300
2025-05-17T14:05+0300
экономика
россия
афганистан
казань
нацвалюта
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/42/841404277_0:1534:4016:3793_1920x0_80_0_0_a0b92731fa49412bde62c44c58dfcc5a.jpg
КАЗАНЬ, 17 мая - ПРАЙМ. Кабул и Москва обсуждают возможность торговли в национальных валютах, заявил РИА Новости министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи. "Вопрос о торговле в национальных валютах обсуждают наши специалисты. Мы постараемся достичь прогресса по этому вопросу... Это пока лишь на уровне дискуссии, планы на этот счет пока окончательно не выработаны", - сказал он. Министр также добавил, что Афганистан настроен на увеличение товарооборота - до этого он составлял, по его словам, порядка 300 миллионов долларов. В то же время вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что товарооборот двух стран в 2024 году составил 323 миллиона долларов.
https://1prime.ru/20250517/afganistan-857669382.html
афганистан
казань
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/42/841404277_0:1158:4016:4170_1920x0_80_0_0_75ca4ad69010e50b5ec769455830adf8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, афганистан, казань, нацвалюта
Экономика, РОССИЯ, АФГАНИСТАН, КАЗАНЬ, нацвалюта
14:05 17.05.2025
 
Россия и Афганистан обсудили возможность торговли в нацвалютах

Министр Азизи: тема торговли РФ и Афганистана в нацвалютах пока на начальном этапе

© Unsplash/Emil KalibradovБанковские карты
Банковские карты
© Unsplash/Emil Kalibradov
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КАЗАНЬ, 17 мая - ПРАЙМ. Кабул и Москва обсуждают возможность торговли в национальных валютах, заявил РИА Новости министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи.
"Вопрос о торговле в национальных валютах обсуждают наши специалисты. Мы постараемся достичь прогресса по этому вопросу... Это пока лишь на уровне дискуссии, планы на этот счет пока окончательно не выработаны", - сказал он.
Министр также добавил, что Афганистан настроен на увеличение товарооборота - до этого он составлял, по его словам, порядка 300 миллионов долларов. В то же время вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что товарооборот двух стран в 2024 году составил 323 миллиона долларов.
Афганистан - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2025
Афганистан и Россия подписали пять меморандумов о взаимопонимании
06:17
 
ЭкономикаРОССИЯАФГАНИСТАНКАЗАНЬнацвалюта
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала