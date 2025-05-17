https://1prime.ru/20250517/natsvalyuta-857675389.html
Россия и Афганистан обсудили возможность торговли в нацвалютах
Россия и Афганистан обсудили возможность торговли в нацвалютах - 17.05.2025, ПРАЙМ
Россия и Афганистан обсудили возможность торговли в нацвалютах
Кабул и Москва обсуждают возможность торговли в национальных валютах, заявил РИА Новости министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи. | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T14:05+0300
2025-05-17T14:05+0300
2025-05-17T14:05+0300
экономика
россия
афганистан
казань
нацвалюта
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/42/841404277_0:1534:4016:3793_1920x0_80_0_0_a0b92731fa49412bde62c44c58dfcc5a.jpg
КАЗАНЬ, 17 мая - ПРАЙМ. Кабул и Москва обсуждают возможность торговли в национальных валютах, заявил РИА Новости министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи. "Вопрос о торговле в национальных валютах обсуждают наши специалисты. Мы постараемся достичь прогресса по этому вопросу... Это пока лишь на уровне дискуссии, планы на этот счет пока окончательно не выработаны", - сказал он. Министр также добавил, что Афганистан настроен на увеличение товарооборота - до этого он составлял, по его словам, порядка 300 миллионов долларов. В то же время вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что товарооборот двух стран в 2024 году составил 323 миллиона долларов.
https://1prime.ru/20250517/afganistan-857669382.html
афганистан
казань
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/42/841404277_0:1158:4016:4170_1920x0_80_0_0_75ca4ad69010e50b5ec769455830adf8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, афганистан, казань, нацвалюта
Экономика, РОССИЯ, АФГАНИСТАН, КАЗАНЬ, нацвалюта
Россия и Афганистан обсудили возможность торговли в нацвалютах
Министр Азизи: тема торговли РФ и Афганистана в нацвалютах пока на начальном этапе
КАЗАНЬ, 17 мая - ПРАЙМ. Кабул и Москва обсуждают возможность торговли в национальных валютах, заявил РИА Новости министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи.
"Вопрос о торговле в национальных валютах обсуждают наши специалисты. Мы постараемся достичь прогресса по этому вопросу... Это пока лишь на уровне дискуссии, планы на этот счет пока окончательно не выработаны", - сказал он.
Министр также добавил, что Афганистан настроен на увеличение товарооборота - до этого он составлял, по его словам, порядка 300 миллионов долларов. В то же время вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что товарооборот двух стран в 2024 году составил 323 миллиона долларов.
Афганистан и Россия подписали пять меморандумов о взаимопонимании