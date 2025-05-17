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Россия и Афганистан обсудили возможность торговли в нацвалютах

Россия и Афганистан обсудили возможность торговли в нацвалютах - 17.05.2025, ПРАЙМ

Россия и Афганистан обсудили возможность торговли в нацвалютах

Кабул и Москва обсуждают возможность торговли в национальных валютах, заявил РИА Новости министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи. | 17.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-17T14:05+0300

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КАЗАНЬ, 17 мая - ПРАЙМ. Кабул и Москва обсуждают возможность торговли в национальных валютах, заявил РИА Новости министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи. "Вопрос о торговле в национальных валютах обсуждают наши специалисты. Мы постараемся достичь прогресса по этому вопросу... Это пока лишь на уровне дискуссии, планы на этот счет пока окончательно не выработаны", - сказал он. Министр также добавил, что Афганистан настроен на увеличение товарооборота - до этого он составлял, по его словам, порядка 300 миллионов долларов. В то же время вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что товарооборот двух стран в 2024 году составил 323 миллиона долларов.

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россия, афганистан, казань, нацвалюта