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Парламент Никарагуа одобрил запрет на двойное гражданство
Парламент Никарагуа одобрил запрет на двойное гражданство - 17.05.2025, ПРАЙМ
Парламент Никарагуа одобрил запрет на двойное гражданство
Национальная ассамблея Никарагуа единогласно одобрила в первом чтении законопроект о внесении поправок в конституцию, которые вводят запрет на двойное... | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T06:11+0300
2025-05-17T06:11+0300
2025-05-17T06:11+0300
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МЕХИКО, 17 мая - ПРАЙМ. Национальная ассамблея Никарагуа единогласно одобрила в первом чтении законопроект о внесении поправок в конституцию, которые вводят запрет на двойное гражданство.
"В ходе внеочередной сессии депутаты единогласно одобрили в первом чтении инициативу о частичной реформе статей 23 и 25 Политической конституции Республики Никарагуа", - говорится в сообщении законодательного органа в социальной сети X.
Согласно проекту поправок, иностранцы, желающие получить никарагуанское гражданство, обязаны будут отказаться от прежнего, за исключением граждан стран Центральной Америки. Кроме того, никарагуанцы, получившие второе гражданство, автоматически лишаются своего подданства.
По данным Pew Research Center, по состоянию на 2021 год около 57% иммигрантов из Никарагуа, проживающих в США, получили американское гражданство. Общая численность никарагуанского населения в США в 2021 году составляла примерно 450 тысяч человек, из которых около 230 тысячи были рождены за пределами США. За 2024 год в США въехали около 72 тысяч никарагуанцев.
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общество , мировая экономика, сша, никарагуа
Экономика, Общество , Мировая экономика, США, Никарагуа
Парламент Никарагуа одобрил запрет на двойное гражданство
Парламент Никарагуа одобрил законопроект о запрете двойного гражданства
МЕХИКО, 17 мая - ПРАЙМ. Национальная ассамблея Никарагуа единогласно одобрила в первом чтении законопроект о внесении поправок в конституцию, которые вводят запрет на двойное гражданство.
"В ходе внеочередной сессии депутаты единогласно одобрили в первом чтении инициативу о частичной реформе статей 23 и 25 Политической конституции Республики Никарагуа", - говорится в сообщении законодательного органа в социальной сети X.
Согласно проекту поправок, иностранцы, желающие получить никарагуанское гражданство, обязаны будут отказаться от прежнего, за исключением граждан стран Центральной Америки. Кроме того, никарагуанцы, получившие второе гражданство, автоматически лишаются своего подданства.
По данным Pew Research Center, по состоянию на 2021 год около 57% иммигрантов из Никарагуа, проживающих в США, получили американское гражданство. Общая численность никарагуанского населения в США в 2021 году составляла примерно 450 тысяч человек, из которых около 230 тысячи были рождены за пределами США. За 2024 год в США въехали около 72 тысяч никарагуанцев.