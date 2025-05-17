https://1prime.ru/20250517/pensii-857572037.html
Россиянам рассказали о повышении пенсий с 1 июня
Россиянам рассказали о повышении пенсий с 1 июня - 17.05.2025, ПРАЙМ
Россиянам рассказали о повышении пенсий с 1 июня
Повышение пенсий с 1 июня затронет граждан, достигших 80-летнего возраста в мае 2025 года. Об этом агентству “Прайм" рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ... | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T03:03+0300
2025-05-17T03:03+0300
2025-05-17T03:03+0300
индексация пенсий
пенсии
выход на пенсию
вадим виноградов
https://cdnn.1prime.ru/img/83225/53/832255342_0:89:945:621_1920x0_80_0_0_f47b8a503db3cad65c6a0403ea8ccd15.jpg
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Повышение пенсий с 1 июня затронет граждан, достигших 80-летнего возраста в мае 2025 года. Об этом агентству “Прайм" рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.Таким пенсионерам будет назначена двойная фиксированная выплата к страховой пенсии, то есть ежемесячная прибавка в размере 8 728 рублей 73 копейки. Такую же надбавку назначат инвалидам первой группы, если инвалидность установят в мае. Надбавка за уход за пенсионерами составит 1 314 рублей"Общая сумма увеличения, при условии оформления ухода за пенсионером, составит 10 042 рубля 73 копейки ежемесячно", - объяснил эксперт.По его словам, перерасчет произведут автоматически — обращаться в Социальный фонд России (СФР) с заявлениями не требуется.С июня по август 2025 года для многих пенсионеров особо актуальна возможность льготного проезда к садовым участкам. Эта мера поддержки носит региональный характер: в одних субъектах запускают бесплатные автобусные маршруты, в других предоставляют скидки до 50% на проезд в пригородном транспорте.Юрист также напомнил, что с 1 января 2025 года возобновлена ежегодная индексация страховых пенсий для работающих пенсионеров. В этом году прибавка составила:● 7,3% — основной рост с января (соответствует уровню инфляции за 2024 год).● Дополнительные 2,2% — с 1 февраля 2025 года (из-за превышения фактической инфляции над прогнозами).Итоговая индексация составила 9,5%. Например, при пенсии в 20 000 рублей прибавка достигнет 1 900 рублей в месяц.
https://1prime.ru/20250513/pensiya-857498163.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83225/53/832255342_0:1:945:710_1920x0_80_0_0_a02ca0ec8155c8639913df5ec557cb2a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индексация пенсий, пенсии, выход на пенсию, вадим виноградов
индексация пенсий, Пенсии, выход на пенсию, Вадим Виноградов
Россиянам рассказали о повышении пенсий с 1 июня
Эксперт Виноградов рассказал, кому повысят пенсии с 1 июня
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Повышение пенсий с 1 июня затронет граждан, достигших 80-летнего возраста в мае 2025 года. Об этом агентству “Прайм" рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Таким пенсионерам будет назначена двойная фиксированная выплата к страховой пенсии, то есть ежемесячная прибавка в размере 8 728 рублей 73 копейки. Такую же надбавку назначат инвалидам первой группы, если инвалидность установят в мае. Надбавка за уход за пенсионерами составит 1 314 рублей
"Общая сумма увеличения, при условии оформления ухода за пенсионером, составит 10 042 рубля 73 копейки ежемесячно", - объяснил эксперт.
По его словам, перерасчет произведут автоматически — обращаться в Социальный фонд России (СФР) с заявлениями не требуется.
С июня по август 2025 года для многих пенсионеров особо актуальна возможность льготного проезда к садовым участкам. Эта мера поддержки носит региональный характер: в одних субъектах запускают бесплатные автобусные маршруты, в других предоставляют скидки до 50% на проезд в пригородном транспорте.
Россиянам объяснили, кто может выйти на пенсию раньше срока
Юрист также напомнил, что с 1 января 2025 года возобновлена ежегодная индексация страховых пенсий для работающих пенсионеров. В этом году прибавка составила:
● 7,3% — основной рост с января (соответствует уровню инфляции за 2024 год).
● Дополнительные 2,2% — с 1 февраля 2025 года (из-за превышения фактической инфляции над прогнозами).
Итоговая индексация составила 9,5%. Например, при пенсии в 20 000 рублей прибавка достигнет 1 900 рублей в месяц.