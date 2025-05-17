https://1prime.ru/20250517/pensii-857572037.html

Россиянам рассказали о повышении пенсий с 1 июня

Россиянам рассказали о повышении пенсий с 1 июня - 17.05.2025, ПРАЙМ

Россиянам рассказали о повышении пенсий с 1 июня

Повышение пенсий с 1 июня затронет граждан, достигших 80-летнего возраста в мае 2025 года. Об этом агентству “Прайм" рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ... | 17.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-17T03:03+0300

2025-05-17T03:03+0300

2025-05-17T03:03+0300

индексация пенсий

пенсии

выход на пенсию

вадим виноградов

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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Повышение пенсий с 1 июня затронет граждан, достигших 80-летнего возраста в мае 2025 года. Об этом агентству “Прайм" рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.Таким пенсионерам будет назначена двойная фиксированная выплата к страховой пенсии, то есть ежемесячная прибавка в размере 8 728 рублей 73 копейки. Такую же надбавку назначат инвалидам первой группы, если инвалидность установят в мае. Надбавка за уход за пенсионерами составит 1 314 рублей"Общая сумма увеличения, при условии оформления ухода за пенсионером, составит 10 042 рубля 73 копейки ежемесячно", - объяснил эксперт.По его словам, перерасчет произведут автоматически — обращаться в Социальный фонд России (СФР) с заявлениями не требуется.С июня по август 2025 года для многих пенсионеров особо актуальна возможность льготного проезда к садовым участкам. Эта мера поддержки носит региональный характер: в одних субъектах запускают бесплатные автобусные маршруты, в других предоставляют скидки до 50% на проезд в пригородном транспорте.Юрист также напомнил, что с 1 января 2025 года возобновлена ежегодная индексация страховых пенсий для работающих пенсионеров. В этом году прибавка составила:● 7,3% — основной рост с января (соответствует уровню инфляции за 2024 год).● Дополнительные 2,2% — с 1 февраля 2025 года (из-за превышения фактической инфляции над прогнозами).Итоговая индексация составила 9,5%. Например, при пенсии в 20 000 рублей прибавка достигнет 1 900 рублей в месяц.

https://1prime.ru/20250513/pensiya-857498163.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

индексация пенсий, пенсии, выход на пенсию, вадим виноградов