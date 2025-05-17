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Россиянам рассказали о повышении пенсий с 1 июня - 17.05.2025, ПРАЙМ
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Россиянам рассказали о повышении пенсий с 1 июня
Россиянам рассказали о повышении пенсий с 1 июня - 17.05.2025, ПРАЙМ
Россиянам рассказали о повышении пенсий с 1 июня
Повышение пенсий с 1 июня затронет граждан, достигших 80-летнего возраста в мае 2025 года. Об этом агентству “Прайм" рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ... | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T03:03+0300
2025-05-17T03:03+0300
индексация пенсий
пенсии
выход на пенсию
вадим виноградов
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Повышение пенсий с 1 июня затронет граждан, достигших 80-летнего возраста в мае 2025 года. Об этом агентству “Прайм" рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.Таким пенсионерам будет назначена двойная фиксированная выплата к страховой пенсии, то есть ежемесячная прибавка в размере 8 728 рублей 73 копейки. Такую же надбавку назначат инвалидам первой группы, если инвалидность установят в мае. Надбавка за уход за пенсионерами составит 1 314 рублей"Общая сумма увеличения, при условии оформления ухода за пенсионером, составит 10 042 рубля 73 копейки ежемесячно", - объяснил эксперт.По его словам, перерасчет произведут автоматически — обращаться в Социальный фонд России (СФР) с заявлениями не требуется.С июня по август 2025 года для многих пенсионеров особо актуальна возможность льготного проезда к садовым участкам. Эта мера поддержки носит региональный характер: в одних субъектах запускают бесплатные автобусные маршруты, в других предоставляют скидки до 50% на проезд в пригородном транспорте.Юрист также напомнил, что с 1 января 2025 года возобновлена ежегодная индексация страховых пенсий для работающих пенсионеров. В этом году прибавка составила:● 7,3% — основной рост с января (соответствует уровню инфляции за 2024 год).● Дополнительные 2,2% — с 1 февраля 2025 года (из-за превышения фактической инфляции над прогнозами).Итоговая индексация составила 9,5%. Например, при пенсии в 20 000 рублей прибавка достигнет 1 900 рублей в месяц.
https://1prime.ru/20250513/pensiya-857498163.html
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индексация пенсий, пенсии, выход на пенсию, вадим виноградов
индексация пенсий, Пенсии, выход на пенсию, Вадим Виноградов
03:03 17.05.2025
 
Россиянам рассказали о повышении пенсий с 1 июня

Эксперт Виноградов рассказал, кому повысят пенсии с 1 июня

© Пресс-служба Ак Барс Банка | Перейти в медиабанк" Проект по доставке пенсий
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© Пресс-служба Ак Барс Банка
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Повышение пенсий с 1 июня затронет граждан, достигших 80-летнего возраста в мае 2025 года. Об этом агентству “Прайм" рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Таким пенсионерам будет назначена двойная фиксированная выплата к страховой пенсии, то есть ежемесячная прибавка в размере 8 728 рублей 73 копейки. Такую же надбавку назначат инвалидам первой группы, если инвалидность установят в мае. Надбавка за уход за пенсионерами составит 1 314 рублей
"Общая сумма увеличения, при условии оформления ухода за пенсионером, составит 10 042 рубля 73 копейки ежемесячно", - объяснил эксперт.
По его словам, перерасчет произведут автоматически — обращаться в Социальный фонд России (СФР) с заявлениями не требуется.
С июня по август 2025 года для многих пенсионеров особо актуальна возможность льготного проезда к садовым участкам. Эта мера поддержки носит региональный характер: в одних субъектах запускают бесплатные автобусные маршруты, в других предоставляют скидки до 50% на проезд в пригородном транспорте.
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Юрист также напомнил, что с 1 января 2025 года возобновлена ежегодная индексация страховых пенсий для работающих пенсионеров. В этом году прибавка составила:
● 7,3% — основной рост с января (соответствует уровню инфляции за 2024 год).
● Дополнительные 2,2% — с 1 февраля 2025 года (из-за превышения фактической инфляции над прогнозами).
Итоговая индексация составила 9,5%. Например, при пенсии в 20 000 рублей прибавка достигнет 1 900 рублей в месяц.
 
индексация пенсийПенсиивыход на пенсиюВадим Виноградов
 
 
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