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Лавров провел телефонный разговор с Рубио - 17.05.2025, ПРАЙМ
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Лавров провел телефонный разговор с Рубио
Лавров провел телефонный разговор с Рубио - 17.05.2025, ПРАЙМ
Лавров провел телефонный разговор с Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым приветствовал договоренности России и Украины по итогам переговоров в... | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T15:59+0300
2025-05-17T16:04+0300
политика
сергей лавров
телефонный разговор
марко рубио
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым приветствовал договоренности России и Украины по итогам переговоров в Стамбуле, а также подчеркнул готовность Соединенных Штатов содействовать урегулированию конфликта и дальше, сообщили в российском дипведомстве.По сообщению на сайте МИД РФ, телефонный разговор состоялся в субботу."Рубио приветствовал договоренности об обмене военнопленными и о подготовке каждой из сторон своего видения тех условий, которые необходимы для выхода на перемирие, подчеркнул готовность Вашингтона и далее содействовать поискам урегулирования", - говорится в сообщении.Лавров подтвердил готовность России и дальше работать с США по украинскому урегулированию, отметив также позитивную роль Вашингтона в том, что Киев принял предложение о возобновлении переговоров в Стамбуле, сообщили в МИД РФ."Лавров отметил позитивную роль США, способствовавших тому, что Киев в конечном итоге принял предложение президента России Владимира Путина о возобновлении стамбульских переговоров. Подтвердил готовность Москвы к продолжению совместной работы с американскими коллегами в этом контексте", - говорится в сообщении.Лавров и Рубио обменялись мнениями о продолжении контактов двух стран, а также обсудили международную проблематику, сообщили в МИД РФ."В ходе беседы были также затронуты некоторые другие международные и региональные проблемы. Собеседники обменялись мнениями о продолжении российско-американских контактов", - говорится в сообщении.
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сергей лавров, телефонный разговор, марко рубио
Политика, Сергей Лавров, Телефонный разговор, Марко Рубио
15:59 17.05.2025 (обновлено: 16:04 17.05.2025)
 
Лавров провел телефонный разговор с Рубио

МИД РФ: Лавров провел телефонный разговор с Рубио

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ОБСЕ Ф. Синирлиоглу
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ОБСЕ Ф. Синирлиоглу - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым приветствовал договоренности России и Украины по итогам переговоров в Стамбуле, а также подчеркнул готовность Соединенных Штатов содействовать урегулированию конфликта и дальше, сообщили в российском дипведомстве.
По сообщению на сайте МИД РФ, телефонный разговор состоялся в субботу.
"Рубио приветствовал договоренности об обмене военнопленными и о подготовке каждой из сторон своего видения тех условий, которые необходимы для выхода на перемирие, подчеркнул готовность Вашингтона и далее содействовать поискам урегулирования", - говорится в сообщении.
Лавров подтвердил готовность России и дальше работать с США по украинскому урегулированию, отметив также позитивную роль Вашингтона в том, что Киев принял предложение о возобновлении переговоров в Стамбуле, сообщили в МИД РФ.
"Лавров отметил позитивную роль США, способствовавших тому, что Киев в конечном итоге принял предложение президента России Владимира Путина о возобновлении стамбульских переговоров. Подтвердил готовность Москвы к продолжению совместной работы с американскими коллегами в этом контексте", - говорится в сообщении.
Лавров и Рубио обменялись мнениями о продолжении контактов двух стран, а также обсудили международную проблематику, сообщили в МИД РФ.
"В ходе беседы были также затронуты некоторые другие международные и региональные проблемы. Собеседники обменялись мнениями о продолжении российско-американских контактов", - говорится в сообщении.
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ПолитикаСергей ЛавровТелефонный разговорМарко Рубио
 
 
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