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Лавров провел телефонный разговор с Рубио

Лавров провел телефонный разговор с Рубио - 17.05.2025, ПРАЙМ

Лавров провел телефонный разговор с Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым приветствовал договоренности России и Украины по итогам переговоров в... | 17.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-17T15:59+0300

2025-05-17T15:59+0300

2025-05-17T16:04+0300

политика

сергей лавров

телефонный разговор

марко рубио

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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым приветствовал договоренности России и Украины по итогам переговоров в Стамбуле, а также подчеркнул готовность Соединенных Штатов содействовать урегулированию конфликта и дальше, сообщили в российском дипведомстве.По сообщению на сайте МИД РФ, телефонный разговор состоялся в субботу."Рубио приветствовал договоренности об обмене военнопленными и о подготовке каждой из сторон своего видения тех условий, которые необходимы для выхода на перемирие, подчеркнул готовность Вашингтона и далее содействовать поискам урегулирования", - говорится в сообщении.Лавров подтвердил готовность России и дальше работать с США по украинскому урегулированию, отметив также позитивную роль Вашингтона в том, что Киев принял предложение о возобновлении переговоров в Стамбуле, сообщили в МИД РФ."Лавров отметил позитивную роль США, способствовавших тому, что Киев в конечном итоге принял предложение президента России Владимира Путина о возобновлении стамбульских переговоров. Подтвердил готовность Москвы к продолжению совместной работы с американскими коллегами в этом контексте", - говорится в сообщении.Лавров и Рубио обменялись мнениями о продолжении контактов двух стран, а также обсудили международную проблематику, сообщили в МИД РФ."В ходе беседы были также затронуты некоторые другие международные и региональные проблемы. Собеседники обменялись мнениями о продолжении российско-американских контактов", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250516/rubio-857624327.html

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сергей лавров, телефонный разговор, марко рубио