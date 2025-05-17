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"Теряют сон". В Британии назвали худший кошмар Украины
"Теряют сон". В Британии назвали худший кошмар Украины - 17.05.2025, ПРАЙМ
"Теряют сон". В Британии назвали худший кошмар Украины
Если состоится встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, реализуется "худший кошмар" Киева. При одной только мысли, что... | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T16:38+0300
2025-05-17T16:38+0300
2025-05-17T16:40+0300
политика
владимир путин
дональд трамп
встреча
украина
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Если состоится встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, реализуется "худший кошмар" Киева. При одной только мысли, что эта встреча вполне возможна, украинские чиновники "теряют сон", пишет британская газета The Telegraph.Как сообщил изданию неназываемый источник из Украины, в Киеве "очень надеются, что он (Трамп - прим. ред.) не вознаградит Путина за непримиримость, согласившись встретиться с ним".Тот факт, что президент РФ не приехал на переговоры в Стамбул 16 мая, по словам авторов статьи, должен был мотивировать главу Белого дома ужесточить позицию в отношении России, однако этого не произошло. Более того, Трамп заявил, что ему необходимо лично встретиться с Путиным для урегулирования конфликта на Украине. И если эта встреча состоится в формате один на один, подтвердиться статус Российской Федерации "как великой державы", говорится в статье. На этой встрече "восприимчивый" Трамп может согласиться на условия России, заключают авторы материала.
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владимир путин, дональд трамп, встреча, украина
Политика, Владимир Путин, Дональд Трамп, встреча, УКРАИНА
"Теряют сон". В Британии назвали худший кошмар Украины
Telegraph: из-за вероятности встречи Путина и Трампа в Киеве теряют сон
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ.
Если состоится встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, реализуется "худший кошмар" Киева. При одной только мысли, что эта встреча вполне возможна, украинские чиновники "теряют сон", пишет британская газета The Telegraph
.
Как сообщил изданию неназываемый источник из Украины, в Киеве "очень надеются, что он (Трамп - прим. ред.) не вознаградит Путина за непримиримость, согласившись встретиться с ним".
Тот факт, что президент РФ не приехал на переговоры в Стамбул 16 мая, по словам авторов статьи, должен был мотивировать главу Белого дома ужесточить позицию в отношении России, однако этого не произошло. Более того, Трамп заявил, что ему необходимо лично встретиться с Путиным для урегулирования конфликта на Украине. И если эта встреча состоится в формате один на один, подтвердиться статус Российской Федерации "как великой державы", говорится в статье.
Трамп заявил о готовности к встрече с Путиным
На этой встрече "восприимчивый" Трамп может согласиться на условия России, заключают авторы материала.