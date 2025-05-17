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"Теряют сон". В Британии назвали худший кошмар Украины - 17.05.2025, ПРАЙМ
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"Теряют сон". В Британии назвали худший кошмар Украины
"Теряют сон". В Британии назвали худший кошмар Украины - 17.05.2025, ПРАЙМ
"Теряют сон". В Британии назвали худший кошмар Украины
Если состоится встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, реализуется "худший кошмар" Киева. При одной только мысли, что... | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T16:38+0300
2025-05-17T16:40+0300
политика
владимир путин
дональд трамп
встреча
украина
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Если состоится встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, реализуется "худший кошмар" Киева. При одной только мысли, что эта встреча вполне возможна, украинские чиновники "теряют сон", пишет британская газета The Telegraph.Как сообщил изданию неназываемый источник из Украины, в Киеве "очень надеются, что он (Трамп - прим. ред.) не вознаградит Путина за непримиримость, согласившись встретиться с ним".Тот факт, что президент РФ не приехал на переговоры в Стамбул 16 мая, по словам авторов статьи, должен был мотивировать главу Белого дома ужесточить позицию в отношении России, однако этого не произошло. Более того, Трамп заявил, что ему необходимо лично встретиться с Путиным для урегулирования конфликта на Украине. И если эта встреча состоится в формате один на один, подтвердиться статус Российской Федерации "как великой державы", говорится в статье. На этой встрече "восприимчивый" Трамп может согласиться на условия России, заключают авторы материала.
https://1prime.ru/20250516/tramp-857643065.html
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владимир путин, дональд трамп, встреча, украина
Политика, Владимир Путин, Дональд Трамп, встреча, УКРАИНА
16:38 17.05.2025 (обновлено: 16:40 17.05.2025)
 
"Теряют сон". В Британии назвали худший кошмар Украины

Telegraph: из-за вероятности встречи Путина и Трампа в Киеве теряют сон

© Unsplash/Glib AlbovskyКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Glib Albovsky
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Если состоится встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, реализуется "худший кошмар" Киева. При одной только мысли, что эта встреча вполне возможна, украинские чиновники "теряют сон", пишет британская газета The Telegraph.
Как сообщил изданию неназываемый источник из Украины, в Киеве "очень надеются, что он (Трамп - прим. ред.) не вознаградит Путина за непримиримость, согласившись встретиться с ним".
Тот факт, что президент РФ не приехал на переговоры в Стамбул 16 мая, по словам авторов статьи, должен был мотивировать главу Белого дома ужесточить позицию в отношении России, однако этого не произошло. Более того, Трамп заявил, что ему необходимо лично встретиться с Путиным для урегулирования конфликта на Украине. И если эта встреча состоится в формате один на один, подтвердиться статус Российской Федерации "как великой державы", говорится в статье.
Президент Дональд Трамп во время визита в Саудовскую Аравию - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
Трамп заявил о готовности к встрече с Путиным
Вчера, 13:48
На этой встрече "восприимчивый" Трамп может согласиться на условия России, заключают авторы материала.
 
ПолитикаВладимир ПутинДональд ТрампвстречаУКРАИНА
 
 
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