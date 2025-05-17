https://1prime.ru/20250517/peregovory-857677104.html

"Теряют сон". В Британии назвали худший кошмар Украины

"Теряют сон". В Британии назвали худший кошмар Украины - 17.05.2025, ПРАЙМ

"Теряют сон". В Британии назвали худший кошмар Украины

Если состоится встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, реализуется "худший кошмар" Киева. При одной только мысли, что... | 17.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-17T16:38+0300

2025-05-17T16:38+0300

2025-05-17T16:40+0300

политика

владимир путин

дональд трамп

встреча

украина

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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Если состоится встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, реализуется "худший кошмар" Киева. При одной только мысли, что эта встреча вполне возможна, украинские чиновники "теряют сон", пишет британская газета The Telegraph.Как сообщил изданию неназываемый источник из Украины, в Киеве "очень надеются, что он (Трамп - прим. ред.) не вознаградит Путина за непримиримость, согласившись встретиться с ним".Тот факт, что президент РФ не приехал на переговоры в Стамбул 16 мая, по словам авторов статьи, должен был мотивировать главу Белого дома ужесточить позицию в отношении России, однако этого не произошло. Более того, Трамп заявил, что ему необходимо лично встретиться с Путиным для урегулирования конфликта на Украине. И если эта встреча состоится в формате один на один, подтвердиться статус Российской Федерации "как великой державы", говорится в статье. На этой встрече "восприимчивый" Трамп может согласиться на условия России, заключают авторы материала.

https://1prime.ru/20250516/tramp-857643065.html

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владимир путин, дональд трамп, встреча, украина